4cLegal Academy è il primo talent dedicato al mercato legale italiano, raccontato attraverso una web serie di 10 episodi.

Promosso da 4C Legal, il primo operatore ad aver digitalizzato il processo di selezione dei consulenti legali e fiscali per le imprese, ha come obiettivo quello di offrire un'esperienza formativa unica a cinque neolaureati in giurisprudenza selezionati fra centinaia di richiedenti, arrivando a individuare il migliore.



I giovani selezionati svolgeranno lezioni con 8 docenti d'eccezione: quattro responsabili di alcune tra le più importanti direzioni legali e quattro partner di studi legali di primario standing spiegheranno come diventare protagonisti di un mercato tanto complesso quanto ricco di opportunità.

Ai docenti toccherà anche il difficile compito di valutare attitudini e capacità delle cinque promesse in gara: solo il migliore, dopo un colloquio finale con la giuria di 4cLegal Academy, sarà decretato Legal Talent of The Year.

È possibile candidarsi ancora fino al 4 ottobre attraverso la piattaforma di video rectruiting cving.com alla pagina dedicata oppure via email, seguendo scrupolosamente le linee guida. Questi i requisiti: Laurea in giurisprudenza; età massima 26 anni e ottime capacità comunicative.