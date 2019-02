90 omicidi al giorno costringono i messicani a sfollare dalla propria casa

‘Una media di 90 omicidi al giorno nell’ultimo anno’ è l’incredibile dato che certifica il Messico come uno tra i paesi più violenti al mondo.

Una violenza dilagante che ha costretto quasi 9 milioni di cittadini, tra il 2011 e il 2017, a lasciare la propria residenza, la propria città per motivi esclusivamente legati alla sicurezza personale.

Sfollati per violenza. Un fenomeno in crescita

Tutto questo secondo i dati della Commissione Messicana di Difesa e Promozione dei Diritti Umani ( Cmdpdh).

Anche se i dati registrano una situazione per difetto il Messico, per quanto riguarda i livelli di criminalità, ha pochi eguali al mondo.

L’indagine ha ottenuto questi risultati dopo un anno di lavoro e dopo aver incrociato questionari differenti.

‘Obiettivo dell’indagine- riferisce una fonte ufficiale della Commissione- è quello di far riconoscere la problematica degli sfollati per violenza a livello di Governo stimolando la creazione di strumenti legali e di appoggio istituzionale per questa fetta della popolazione’.

Sfollati per violenza. Messico paese pericoloso

Inltre l’indagine ha messo in evidenza un altro aspetto preoccupante: tutti coloro che scappano di casa per la violenza che dilaga nei loro quartieri hanno difficoltà ad integrarsi nelle nuove residenze.

Secondo le cifre dell’organismo governativo che ha elaborato l’indagine la metà delle persone che hanno cambiato il proprio domicilio come misura di protezione dalla delinquenza non riesce più ad uscire di casa per cenare per la paura di essere nuovamente vittime di qualche fatto criminale.

Ma quello che è peggio si trovano costrette a perdere almeno il 70% delle proprie entrate in quanto devono lasciare impieghi e proprietà.

E tutto questo senza che il Governo faccia nulla per limitare il fenomeno.

E pure nelle zone dove i militari combattono i narcotrafficanti il fenomeno degli sfollati non mostra alcun rallentamento.

Anzi la guerra contro i cartelli della droga ha reso più visibile questo fenomeno.

Una delle immagini più significative ed inquietanti del fenomeno degli sfollati forzati si è rilevato in una città chiamata Tamaulipas, diventata nel 2010 una città fantasma.

E di esempi se ne potrebbero fare molti in tutto il territorio nazionale e molti sono legati alle aree dove i cartelli messicani della droga dettano legge.

Violenza , droga e disinteresse del Governo stanno provocando una sorta di diaspora di messicani costretti a scappare dai loro luoghi di origine per paura di venire assassinati.