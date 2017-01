Una borsa dentro l’altra: questo è il “trucco” della Bag in the Bag di Le Pandorine. Due formati, uno più grande e uno più piccolo: il nuovo modello Mini. Le Bag in the Bag si distinguono per i giochi di colore tra borchie dai toni accesi su texture dalle tonalità soft-cream. Il claim? C’è sempre – tratto distintivo del brand – ma un po’ più discreto: sul manico per la grande e sul dorso per la Mini. Unconventional ironic!