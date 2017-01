La cottura lenta adatta anche ai single

La Crock-Pot da 2,4 litri è la pentola Slow Cooker indicata per chi cucina per 1 o 2 persone. Grazie alla Crock-Pot è possibile realizzare con facilità anche le pietanze che richiedono una lunga cottura, come il minestrone d’orzo.



I risultati saranno sempre gustosi e nutrienti, perfetti anche per chi è alle prime armi! Le pentole elettriche Crock-Pot infatti cuociono i cibi lentamente a una temperatura costante, mantenendo così inalterate le proprietà nutritive degli alimenti.

Permettono inoltre di risparmiare tempo, perché basta mettere gli ingredienti e loro pensano alla cottura.

Prezzo suggerito al pubblico: 44,90 Euro