Studs e frange per uno stile folk. Foto

Studs e frange si riconfermano anche per la prossima stagione estiva e non potevano certo mancare nella collezione di Le Pandorine. Studs e Mini Studs sono i due modelli più rappresentativi dove le borchie di vari colori e le frange sono le vere protagoniste: la prima – modello più capiente da portare a spalla – ha delle linee morbide come onde e due tasche esterne mentre la seconda – più piccola e dalla forma a mezza luna – si porta a tracolla facendo “svolazzare” la frange ton sur ton. I colori? Morbidi come il beige, il grey e il torquoise. E il claim? Sempre ironico e divertente.