MUJI Italia lancia in Europa la nuova linea di abbigliamento MUJI Labo

La moda essenziale e genderless s'ispira al Giappone

Dopo l’inaugurazione avvenuta ad aprile 2016, con la ristrutturazione e l’ampliamento degli spazi, che lo hanno reso il più grande a livello italiano ed europeo, il Flagship store MUJI di C.so Buenos Aires a Milano torna a catalizzare l’attenzione con il lancio, in esclusiva per l’Europa, della nuova collezione di abbigliamento MUJI Labo.

MUJI Labo nasce nel 2005 come progetto volto a esplorare i concetti base dell’abbigliamento, con un approccio libero dalle influenze del mercato e che si distanzia dalla moda appariscente ed elaborata. Da questo laboratorio prende quindi vita una linea che riflette uno dei principii cardine della filosofia dell’azienda giapponese, l’essenzialità. Capi veramente necessari, adatti al proprio stile di vita, che non hanno bisogno di essere tanti per donare un senso di abbondanza e benessere personale.

MUJI, per lo sviluppo della nuova linea, ha coinvolto in esclusiva Daisuke Obana, fondatore del famoso brand giapponese di abbigliamento N. Hollywood, e Taro Horiuchi, famoso stilista e proprietario di una linea che porta il suo nome, che hanno partecipato in qualità di design director occupandosi rispettivamente della collezione uomo e della collezione donna di MUJI Labo. Ogni capo di abbigliamento racchiude in sé lo stile giapponese nella sua forma più pura, grazie allo stile minimal, caratterizzato da linee pulite, materiali di alta qualità e colori neutri.

Non solo. Entrambi i designer hanno seguito un medesimo leitmotiv, pur mantenendo un tocco personale, che li ha portati a creare capi che non si possono semplicemente classificare in una sola categoria, uomo o donna, ma che possono essere considerati con una visione più ampia, che si libera delle etichette e dà vita a prodotti intercambiabili, a prescindere dal genere.

Un esempio? La creazione di un modello di jeans che può essere indossato da uomini e donne, giovani e anziani. Un modello affusolato a vita alta, sviluppato in undici taglie. Jeans genderless, che non si scelgono in base all’età o per un look femminile o virile, ma in base al grado di aderenza e comodità che si preferisce.

MUJI Labo sarà disponibile in Giappone in 26 store MUJI e in 15 Flagship store in altri sei Paesi. In Italia, sarà disponibile presso il Flagship store di C.so Buenos Aires a Milano. Ogni mese, fino a giugno 2017, nuovi capi di abbigliamento arricchiranno la linea, per creare nel tempo il proprio guardaroba MUJI Labo.