Bellezza green, a Natale il beauty case profuma di panettone

Le sue origini si perdono in parte nella leggenda, immancabile sulle tavole degli italiani durante le festività natalizie, ilpanettone è sinonimo di Natale. Ed è proprio al panettone che Antos ha scelto di dedicare una limited edition tutta natalizia: tre referenze all'irresistibile profumo di panettone: una crema mani, una candela da massaggio e un docciaschiuma. Il Natale, si sa, è anche uno stato dell’anima e le fragranze riescono a suscitare emozioni donando serenità e spensieratezza. Quale profumo migliore di quello del dolce natalizio per antonomasia? Antos, leader nella cosmesi naturale, ha scelto una fragranza gourmand e l’ha inserita all'interno di tre prodotti che, una volta provati, vi faranno innamorare. La limited edition al panettone è una coccola irresistibile, che porta con sé tutta la sapienza, la professionalità e la qualità che hanno fatto di Antos un faro, un punto di riferimento per gli amanti del naturale.

LA FILOSOFIA DI ANTOS

Per creare la propria linea di prodotti di cosmesi naturale, Antos segue da 30 anni alcune semplici regole che sono diventate la base della sua filosofia di produzione e vendita. Ciò che Antos produce deve essere:

SEMPLICE Tutto ciò che è semplice fa parte dei prodotti Antos, questi ultimi sono formulati con meno ingredienti possibili e contengono solo quello che serve per essere davvero efficaci e performanti.

CREATIVO Per ottenere un prodotto naturale a volte è necessario scendere a compromessi con la natura, per questo bisogna creare cosmetici unici e innovativi. Qui entra in gioco la creatività di Antos: con tanta fantasia anche le missioni impossibili diventano realtà, basta guardare le formule da un altro punto di vista… quello di Antos, per l’appunto!

ESSENZIALE Il packaging di Antos è davvero essenziale. Per contenere i costi l’azienda sceglie infatti i flaconi che vengono prodotti normalmente in serie e produce direttamente in sede le etichette di ogni singolo prodotto. È un modus operandi che Antos adotta da sempre per mantenere i prezzi bassi e la qualità altissima!

FRESCO Antos produce e vende direttamente: o all'interno dello spaccio aziendale o sul proprio sito. Può capitare che una crema appena acquistata si trovi nel suo contenitore solo da pochi giorni! In questo modo Antos garantisce la freschezza dei prodotti ed è in grado di ridurre drasticamente l’uso di conservanti.

Antos è inoltre presente su tutto il territorio nazionale all'interno di profumerie, bioprofumerie ed erboristerie.



LA STORIA

Da 30 anni la linea di cosmesi naturale Antos viene prodotta nei laboratori tra le colline del Monferrato, con passione e amore per la natura. Oltre 250 referenze caratterizzano la linea Antos, ricca di principi attivi sia tradizionali che innovativi. Dalle creme per la cura del viso ai detergenti, dai prodotti per il corpo agli oli, tutti formulati esclusivamente con prodotti naturali e di origine vegetale.

Da sempre Antos punta su un rapporto di fiducia con i propri clienti, per questo motivo due volte all'anno apre le porte dei suoi laboratori e mostra come nascono le creme ANTOS.