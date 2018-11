Natale, ecco gli orecchini a tema in pergamena vegetale

Si chiama “Lo spirito del Natale” l’inedita serie che DAG Gioielli propone – attraverso la sua collaudata e storica linea “I Custodi” – come strenna natalizia.

“I Custodi” sono piccole opere riprodotte su pregiata pergamena vegetale, adeguatamente trattata, arricchite da minerali e cristalli dall’energia sottile. Montati e impreziositi dall'arte orafa di Daniela Corbetta, diventano moderni monili dal gusto retrò, portatori di un messaggio.

La serie “Lo spirito del Natale” si declina in sei diversi orecchini con rispettive illustrazioni, tutte ispirate all’imminente celebrazione: “Le lettere di Babbo Natale”, “Il dono del bosco: le bacche rosse del Natale”, “Il rosso del Natale: l’agrifoglio”, “Le ghirlande: il vischio e l’agrifoglio”, “Abbracciati sotto al vischio” e “L’incanto del bosco”.

DAG, guidata da Daniela Corbetta e Valentina Garavaglia, è specializzata nella creazione di gioielli handmade. Questo termine indica un oggetto fatto interamente a mano,dalla sua ideazione fino alla creazione e al confezionamento: ogni oggetto è peculiare ed esclusivo, in quanto ogni creazione è diversa da tutte le altre. Il laboratorio-show room si trova in via Marghera 43 a Milano. Ogni gioiello DAG, nella sua artigianalità e nel suo design, è l'esatto suggello per qualsiasi look. L'essenza dello stile è catturata dalle forme dei metalli lavorati a mano e dall'unicità delle pietre semi-preziose che si fondono perfettamente con la materia e il suo design.