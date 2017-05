Oster Versa: il frullatore che aiuta a depurarsi

Oster Versa infatti è il frullatore ad alte prestazioni in grado di polverizzare completamente gli ingredienti: solo con la rottura completa di semi, fibre e degli altri componenti di frutta, verdura e ingredienti naturali è possibile liberare le sostanze più ricche di valore nutritivo, trasferendo in maniera rapida e completa all’organismo vitamine e buona energia. Oster Versa inoltre sminuzza, trita, omogeneizza, miscela, impasta: tutte operazioni fondamentali per il benessere perché rendono più digeribili i cibi e aumentano la disponibilità dei nutrienti.