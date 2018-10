Natale, idee regalo? Ecco i profumi di nicchia Coquillete Paris

Coquillete Paris, brand di profumeria di Nicchia italo-francese, è già in pieno mood natalizio e resistere alle sue proposte profumate è praticamente impossibile.

COOKIECRUNCH - Un caminetto acceso e scoppiettante, un dolce tepore che avvolge la casa e risveglia piacevoli ricordi di momenti passati. Lo scintillio delle palline dell'albero di Natale che riflettono la fiamma del focolare assieme a quella delle luci intermittenti colorate. Un caleidoscopio di risate, voci e cambiamenti cromatici che sposa un inebriante profumo di pastafrolla al limone, di biscotti appena sfornati, dall'aspetto invitante, pronti per essere mangiati. Questa è la storia di Cookiecrunch…

Natale è alle porte e il profumo ideale per sublimare e onorare la festa più amata dell'anno, che porta con sé un'atmosfera calda e sfavillante, è senza ombra di dubbio Cookiecrunch di Coquiellete Paris. Uno scrigno prezioso con all'interno un turbinio di dolcezza. Croccanti briciole di biscotto e meringa dal cuore pastoso si uniscono all'effervescenza briosa di accordi agrumati. Una dolce e insolita alchimia di fumante caramello e panna cremosa. Un denso e ribollente candore in cui polposi baccelli di Vaniglia sprigionano il proprio aroma goloso. Cookiecrunch è una fragranza gourmand, ghiotta e soffice come pastafrolla appena sfornata, dal cuore caldo e irresistibile, che risveglia il bambino in ognuno di noi. Un estratto di profumo che, partendo da note "semplici", offre un blend unico e sublime. Cookiecrunch fa parte della collezione Coquillete n°7 ed è creato, al pari di tutte le referenze Coquillete Paris, artigianalmente in Italia.

Creatrici: Elise Juarros e Rosa Vaia

Extrait de Parfum 100ml, Unisex

Note di testa: limone di Procida.

Note di cuore: accordo di note di biscotto, meringa.

Note di fondo: vaniglia, crema di latte e zucchero a velo.



SUMATERA - Una scatola con all'interno alcuni souvenir e gioielli, una busta piena di regali, un viaggio di ritorno da una terra lontana, un sorriso che spunta al ricordo dell'avventura vissuta. La voglia di riabbracciare i propri affetti e di ritornare a casa per festeggiare il Natale, con la consapevolezza che presto si dovrà ripartire alla volta di un nuovo viaggio, alla scoperta di nuove bellezze. Questa è la storia di Sumatera…

È un patchouli unico al mondo quello presente in Sumatera di Coquillete Paris, un patchouli verde, lavorato sull'isola di Sumatra, che incontra una cannella esuberante… la spezia del Natale per antonomasia. Sumatera è il nome indonesiano di Sumatra, la sesta isola più grande al mondo, un luogo incantevole dove, nel rispetto dell'antica tradizione indonesiana, il patchouli fresco viene estratto attraverso un lavoro manuale. Ciò conferisce al bouquet una nota originale e distintiva, che distingue questo profumo da tutti quelli con all'interno il patchouli. Sumatera è una fragranza del gruppo cipriato - floreale, con la spezia del Natale per antonomasia che fa parte della collezione Coquillete Paris ed è creata, al pari di tutte le referenze del brand, artigianalmente in Italia.

Creatrici: Elise Juarros e Rosa Vaia

Parfum 100ml, Unisex

Note di Testa: gelsomino cinese, fiori bianchi, patchouli verde di Sumatra, cannella dello Sri Lanka, pepe nero dell' Oceano Indiano.

Note di Cuore: legno di cedro, muschio e patchouli.

Note di Fondo: vaniglia del Madagascar e gelsomino.

LUXURY BOX - Questa luxury box è stata pensata per gli indecisi, per chi non riesce a scegliere, per chi si affaccia per la prima volta al mondo profumato di Coquillete Paris, ma anche per chi vuol cambiare profumo di giorno in giorno. Ottima idea regalo, in vista del Natale, per i "fragrance addicted", ma anche per chi è sempre in viaggio. Il kit contiene i quindici profumi delle collezioni Coquillete Paris, Coquillete N.7 e la Capsule Collection Vesevius. Le fiale si presentano nel formato spray da 2 ml, il tutto all'interno di un'elegante scatola nera e oro. Disponibile anche la confezione regalo.

Coquillete Paris è un brand di Alta Profumeria nato nel 2012 ad opera di due donne. È la storia olfattiva di Elise Juarros e Rosa Vaia - animate dalla stessa passione per il mondo profumato. Coquillete è il soprannome di Elise da bambina, una parola che suggerisce scintilla, entusiasmo, allegria, curiosità, ma che ricorda anche il nome di un noto tipo di pasta. Parigi è la città dove Elise e Rosa si sono conosciute e dove il loro sodalizio creativo ha avuto origine. Il marchio è l'esempio di un brillante connubio tra l'eleganza francese e il "saper fare" italiano. Un concetto di Haute Parfumerie coltivato con il talento, che vede nell'eccellenza, nell'artigianalità e nella scelta di materie prime di altissima qualità il proprio punto di forza. Coquillete Paris concepisce profumi per uomini e donne di carattere che disprezzano il conformismo, e che, invece, sono alla ricerca di qualcosa di diverso che si mescolerà con la loro individualità.