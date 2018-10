Purophi pensa a chi è Fragile: ecco la crema per le pelli più sensibili

Si chiama Fragile l’ultima novità in casa Purophi ed è una crema pensata, per l’appunto, per le pelli fragili, delicate, che tendono ad arrossarsi. Presentata al Sana 2018 (Salone Internazionale del Biologico e del Naturale), Fragile, che sarà in vendita dai primi di ottobre,contiene un’alta concentrazione di principi attivi che permette alla formulazione di agire come cortison-like, donando sollievo alla pelle più fragile. La crema protegge le pareti capillari stabilizzando il microcircolo e dona sollievo alle pelli con couperose e irritazioni. Purophi, però, non ha voluto tradire la sua mission, Fragile, infatti, svolge anche una potente azione anti-età e anti-inquinamento: stimola i fibroplasti per la sintesi di nuovo collagene, proteggendo la pelle da smog e polveri sottili, causa di irritazione e sensibilità cutanea. Adatta alle pelli più reattive, Fragile contienebiol iquefatto enzimatico di rucola e fico d’india* , acido glicirretico, estratto di zafferano*, peptide di soia, vitamina E, olio di jojoba*, burro di Karitè*, olio di cocco. La crema ha una profumazione delicatissima, ipoallergenica, a metà strada tra la rosa e il cotone, è inoltre dermatologicamente testata su pelli sensibili (Nichel Tested, testata ai metalli pesanti) ed è, al pari delle altre referenze Purophi, un prodotto Vegan Friendly.

*agricoltura biologica

BIOLIQUEFATTI ENZIMATICI

Sono il punto di forza di Purophi. Sviluppati in collaborazione con l'Università di Bologna, i bioliquefatti sono principi attivi innovativi di ultima generazione a base acquosa senza l'utilizzo di qualsiasi solvente organico o olio. La produzione avviene in maniera diversificata per ogni vegetale in quanto differisce in maniera sostanziale la struttura molecolare di ciascuno. Per ogni matrice vegetale è stato studiato e messo a punto uno specifico metodo destrutturativo-estrattivo preposto a disgregare il vegetale e distaccare i principi attivi dalle strutture polisaccaridiche che li trattengono fisicamente e chimicamente. In questo modo si ottengono principi attivi concentrati e della massima efficacia. Nessun solvente chimico è utilizzato nelle fasi di lavorazione del prodotto.

Grazie a Fragile, anche le pelli sensibili, arrossate o che tendono ad arrossarsi possono godere dei benefici di un trattamento biotecnologico anti-aging e anti-pollution e al contempo trovare sollievo:

- couperose -10,4%

- rossore -13,3%

- prurito - 8%

- sensazione di bruciore -9,1%

Purophi, acronimo di Pure Organic Philosophy, nasce dalla volontà di esplorare nuove e potenziali sinergie tra mondo organico e inorganico, tecnologia e fisiologia, scienza e natura. Un progetto che intende riconsiderare l'idea di purezza. Puro non è l'incontaminato. Puro è tutto ciò che rimane tale nella contaminazione di mondi affini, in un gioco di scambi e rinnovati equilibri. Un percorso in continua ricerca e sperimentazione, libero e coerente. Nato dalla ricerca scientifica e dalla chimica “verde” sostenibile, Purophi presenta un nuovo approccio alla cosmetica tradizionale biologica e propone formulazioni ad alte prestazioni, efficaci, in maggiore equilibrio con l'ecosistema terrestre e cutaneo, senza elementi dannosi per la pelle e il pianeta. Purophi è bio-ecocosmesi biotecnologica.