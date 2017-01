Scarpe? Devono essere d'autore. Foto

Per la Spring Summer 2017 Nando Muzi decide di rinnovare il connubio tra innovazione e tradizione e lo fa a partire dall’ispirazione: una collezione dedicata ai grandi nomi del cinema d’autore italiano. Stromboli di Roberto Rossellini, Medea di Pierpaolo Pasolini, Blowup di Michelangelo Antonioni, Amarcord, 8 e mezzo e la Strada di Federico Fellini sono le sei opere a cui il brand si è ispirato per comunicare e rappresentare alcuni modelli. Una storia che stravolge i canoni della consuetudine quella raccontata dalla nuova collezione calzature Nando Muzi per la SS17, dove il concetto di heritage, made in Italy, e savoir faire viene legato ad un unico elemento riconoscibile in tutto il mondo, quello dell’arte italiana, che comprende il cinema, la musica, il teatro, la letteratura e le muse che hanno ispirato i gradi registi italiani. Modelli che sono l’ incontro di sperimentazione e tradizione testimoniato dalle forme e dai dettagli che si stagliano tra glitter, borchie, piume e combinazioni di colori e materiali per incontrare una femminilità rivisitata e plasmata da una manifattura di abile maestria. Come incastonate nella locandina di un film nascono decoltè, sneakers, mocassini, zeppe e sandali dalle particolari sfumature e forme, impreziosite di dettagli, grazie alle quali Nando Muzi dimostra che la moda esiste come luogo di possibilità, rischio, invenzione e cambiamento, ma pur sempre con un occhio al passato e alla tradizione che ha reso questo brand leader nel made in Italy.