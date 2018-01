S.T. Dupont presenta la collezione Picasso

Segni particolari? Gioielli di stile dai materiali preziosi, ideati per esaltare il tratto fluido e inconfondibile dei dipinti di Pablo Picasso, uno dei più grandi artisti di sempre. Sono questi i segni distintivi della seconda edizione limitata Picasso di S.T. Dupont, azienda specializzata nel design e realizzazione di accessori di lusso, che promette di replicare il grande successo dell’omonima collezione del 1998.

Un tributo all’eredità di Picasso

Un tributo speciale al pittore, ispirato ad una delle sue collezioni preferite, il “Profilo di donna”, del 1965. Un dipinto dal tratto delicato, che esprime la dualità della personalità femminile e che è stato finemente inciso dalla Maison sulla superficie in lacca di Cina e sulla pelle tamponata con polvere di diamante di accendini, penne e agende.

Un’immagine che irradia luce

Questo accendino della Linea 2 regala all’arte di Picasso una declinazione inedita: il suo disegno a linea, inciso all’acquaforte, spicca sullo sfondo nero in lacca di Cina. I dettagli in palladio impreziosiscono ulteriormente la collezione, disponibile anche nella declinazione Slim 7. L’edizione limitata degli accendini Picasso della Linea 2 è disponibile in 1967 pezzi.

Linea D, tutte le declinazioni dell’arte di scrivere

Proprio come Picasso, anche S.T. Dupont interpreta l’arte della scrittura seguendo diverse prospettive: fountain pen, rollerball, e la variante ballpoint. Ma tutte si distinguono per il disegno unico sul cappuccio che avvolge lo strumento da scrittura non prima, però, di aver catturato l’attenzione conquistando

l’osservatore.

Quando gli accessori sublimano il talento

Un kit da scrittura dedicato ai collezionisti, con una fountain pen ed una stilosissima agenda in pelle nera finemente tamponata con polvere di diamante. E ancora: uno smoking kit, completo di accendino della Linea 2 e di portasigarette, portano questa edizione limitata ad un ulteriore livello di eleganza. I due esclusivi kit sono disponibili in 145 pezzi ciascuno.

Arte prét-a-porter in formato “metropolitano”

Un iconico zaino e una borsa a mano della Linea D Grained, realizzati in pelle tamponata con polvere di diamante e con l’immagine in rilievo dei dipinti originali di Picasso incisa in argento, completano le imperdibili referenze della collezione Picasso 2018.

Le edizioni limitate saranno disponibili a partire da metà febbraio nei migliori punti vendita.

La curiosità:

Nei primi anni ´60 Picasso aveva già scelto gli accendini S.T. Dupont per regali da destinare a tre persone alle quali teneva particolarmente. Su un accendino fece incidere un arlecchino in lacca di Cina, che avrebbe donato al figlio, e sull’altro una figura di Pierrot, destinata alla nuora, dando vita a pezzi unici che oggi appartengono alla collezione privata della signora Ruiz-Picasso. Sul terzo accendino, che era destinato ad un amico, fece incidere l’immagine di un fauno, un personaggio ricorrente nella sua arte, spesso utilizzato come autoritratto.