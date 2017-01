Censurare i fake? Inutile e pericoloso

Sembra che tutti, governi compresi – vedi la Merkel che sta per affrontare le elezioni – siano ossessionati dai falsi su internet. Dopo la Brexit e l’elezione di Trump la politica mondiale ha "scoperto" che la rete inganna, imbroglia, manipola l’opinione pubblica. Manca poco che ci dicano che tutto è colpa dei falsi sul web; anche il terrorismo, le guerre, le migrazioni di massa, le crisi economiche.

L’idea è quella del filtro, che suona un po’ come censura. Un’autorità scientifica, chissà scelta da chi, dovrebbe stabilire il vero e il falso; reintrodurre, in sostanza l’imprimatur, formula con cui i regimi autoritari stabilivano che cosa si poteva stampare, e che cosa no.

Non si tien conto, però, che i censurati – anche se mentitori abituali e professionali – potrebbero protestarsi vittime del nuovo dispotismo, quello del web. Tanto più che in buona parte del mondo – Cina, Corea del Nord, Arabia Saudita, Iran, solo per citare qualche caso – il filtro su internet c’è già, e non serve a distinguere il vero dal falso, ma il consenso dal dissenso.

Spunta anche l’ipotesi dell’autocensura interna dei social: Google, Facebook e compagnia varia che bloccano le post-verità per iniziativa propria. Oppure – variante di compromesso – le lascino, ma ma accompagnate da un “marchio” di falsità.

La soluzione, non è questa: è il giornalismo, attività che ha come proprio “statuto” di dire la verità (se la si conosce), e di correggere gli errori, le imprecisioni, le verità provvisorie superate da fatti nuovi. E’ assurdo dare per acquisito che il pubblico di internet, cioè l’umanità intera, sia immaturo e incapace di distinguere il vero dalle bugie.

Se i siti sono testate giornalistiche autorevoli (cioè impegnate ad evitare gli errori, ed eventualmente correggerli), chi vorrà avere notizie o informazioni attendibili le cercherà lì.

Chi invece vorrà spaziare nel vasto oceano delle bufale, potrà accomodarsi. Senza poi lamentarsi se finirà gabbato.