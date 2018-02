Germania, la lezione di Angela Merkel: gli accordi si trovano

Merkel e Macron: storie personali differenti, genesi molto diverse dei rispettivi governi, eppure già si sa che convergeranno, riprendendo insieme la guida dell’Unione Europea.

Macron in maggio è eletto Presidente della Francia; un mese dopo, giugno 2017, il suo neopartito vince le elezioni legislative e forma il governo.

Angela Merkel è in sella dal 2005. La Germania vota a settembre 2017, e poi ci sono voluti quattro mesi e mezzo per concordare con la SPD di Schulz la partenza del nuovo governo.

Meglio il sistema francese? Forse sì; però i risultati alla fine coincidono. Domina l’eterogenesi dei fini nei sistemi democratici. L’importante è che il governo che si forma corrisponda alle aspettative della maggioranza dei cittadini, o perlomeno non sia troppo lontano da sentimenti, umori e interessi della maggioranza. I sistemi di impianto maggioritario (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti) lasciano che la sintesi la trovino gli elettori; quelli proporzionalisti (Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Israele e oggi anche Italia) la affidano agli eletti: trattative tra partiti alla ricerca di una mediazione ragionevole; come accade oggi a Berlino.

In un caso come nell’altro la soluzione tiene fuori gli estremisti come Marine Le Pen.

E in Italia? Tra tre settimane si vota. La campagna elettorale scalda i contendenti, ma non i cittadini, i quali preferiscono il Festival di Sanremo alle risse politiche in tv. Tutti a dire che i sondaggi preannunciano l’ingovernabilità. Ma avevano previsto anche la sconfitta della Brexit e di Trump. Vuoi vedere che alla fine una sintesi si troverà anche a Roma, e finiremo per agganciare anche l’asse Berlino-Parigi?