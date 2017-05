Esce in Italia Democratizzare l'Europa! Qui Macron ha trovato la sua ricetta

Macron con l'ex premier socialista Manuel Valls

Solo una forte scossa può salvare l'Europa dalla palude in cui sta sprofondando. Ne sono convinti Thomas Piketty, Stéphanie Hennette, Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez, che insieme hanno firmato il libro "Democratizzare l'Europa! Per un trattato di democratizzazione dell'Europa", giù uscito in Francia e ora appena arrivato in Italia per l’editrice La nave di Teseo. E ne è certo anche Emmanuel Macron, candidato all'Eliseo, che proprio su questo saggio ha costruito la sua proposta politica.

Il leader di En Marche! è infatti un convinto europeista ma è ancora più convinto che l'Ue vada riformata profondamente. La sua proposta parte proprio dalle idee di Piketty e gli altri che in questo volume spiegano nel dettaglio cosa e come fare per salvare l'Unione. I quattro studiosi infatti non si sono limitati a scrivere un trattato storico-sociologico, ma sono entrati nel dettaglio, indicando misure e cambiamenti possibili, attraverso un'analisi giuridica e politica, e proponendo infine un "Trattato di democratizzazione della governance economica dell’eurozona", il cui testo integrale viene proposto dal libro.

Una riforma vera, dettagliata, già presa in prestito da Macron, di cui sentiremo molto discutere nei prossimi mesi.

IL LIBRO

Come arginare l’ondata populista che rischia di spazzare via le nostre democrazie? Come prevenire la deflagrazione dell’Unione Europea? Per porre termine alle politiche economiche penalizzanti, mettere all’angolo l’austerità e contrastare le diseguaglianze, è urgente democratizzare il governo dell’eurozona. Redatto da una squadra di numerosi esperti, il progetto del Trattato, qui presentato e commentato, propone l’istituzione di un’assemblea parlamentare per tutelare e promuovere la giustizia sociale e fiscale. Lo stesso potrebbe essere adottato anche nell’immediato, senza bisogno di modifiche, da ogni Paese che scelga di aderirvi. L’obiettivo di questo è invitare ogni cittadino e ogni forza politica e sociale a sentirsi parte del dibattito europeo per impegnarsi a migliorare questo progetto e dare un futuro all’Unione Europea.

GLI AUTORI

Guillaume Sacriste è professore associato in Scienze Politiche all'Università Paris I.

Antoine Vauchez è direttore di ricerca al Centro europeo di Sociologia e Scienze politiche del CNRS.





Progetto per un Trattato di democratizzazione della governance dell'eurozona

Per fronteggiare la crisi dell'eurozona, gli Stati membri, considerata la situazione d'urgenza, hanno architettato un sistema di "governance dell'eurozona" il quale, dal Trat­tato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (detto TscG) al trattato che crea il Meccanismo europeo di stabilità (detto MES), passando per il regolamento sull'U­nione bancaria e i pacchetti legislativi del "six-pack" e del "two-pack", ha contribuito, in seno all'Unione economica e monetaria, a consolidare le politiche di austerità. Il notevole rafforzamento delle capacità executive delle istituzioni europee in materia economica e avvenuto senza che si sviluppasse un pari controllo parlamentare. II Parla­mento europeo, infatti, e in gran parte escluso dalla "governance dell'eurozona". Un esempio: TSCG prevede da un lato che "il presidente della Banca centrale europea sia invitato a partecipare alle riunioni" dei capi di Stato o di gover­no dell'eurozona (art. 12 § 1), mentre, dall'altro, si limita a disporre che "il presidente del Parlamento europeo possa essere invitato per essere ascoltato" (art. 12 5). Quanto ai parlamenti nazionali, si sono visti assegnare un modesto potere consultivo (art. 13) — il quale rimanda a sua volta al protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato ai trattati relativi all'Unione europea.

Lo squilibrio contraddice profondamente l'impegno al "rispetto e mantenimento della democrazia rappresen­tativa" della quale i capi di Stato e di governo hanno fatto solennemente, a seguito della dichiarazione presentata all'Unione europea di Copenaghen del Consiglio europeo dell'8 aprile 1978, un "elemento essenziale dell'apparte­nenza" — impegno da allora riaffermato in ogni circostanza. E contraddice anche la dichiarazione secondo cui la demo­crazia costituisce — articoli 2 e 13 del Trattato sull'Unione europea (mE) — un "valore" che le istituzioni dell'Unione hanno il dovere di "promuovere".

E siccome la conseguenza di tutto ciò e una profonda disaffezione dei cittadini nei confronti del progetto euro­peo, e evidente che un tale deficit di legittimità democra­tica comporta il rischio dello smantellamento dell'Unione europea. In proposito, dal momento che, cinque anni fa, si e invocata, per giustificare l'adozione del MES, una situa­zione d'urgenza, oggi e ancora più legittimo di allora par­lare senza mezzi termini di una vera urgenza democratica, che impone di rivedere i processi decisionali che governa­no l'eurozona.

Considerata l'interdipendenza tra le politiche econo­miche e monetarie e il viluppo rappresentato dalle competenze europee e dagli Stati membri, solo una revisione generale dei trattati europei consentirebbe di offrire all'eu­rozona il quadro istituzionale capace di correggere i difetti d'origine dell'Unione economica e monetaria.

Tuttavia, dato il carattere poco probabile, a breve termine, di una tale opzione, si considera qui la possibilità di adottare, in tempi brevi, un Trattato internazionale detto di "democratizzazione della governance dell'eurozona" (T­Dem), firmato dagli Stati membri che hanno come moneta l'euro, un trattato che ponga al centro della propria defini­zione la "condizionalità democratica".

L'obiettivo del progetto di trattato e duplice. In primo luogo, si tratta di fare in modo che le politiche di conver­genza e di condizionalità oggi al centro della "governance dell'eurozona" siano portate avanti da istituzioni demo­craticamente responsabili, a livello europeo come a livello nazionale. In secondo luogo, si tratta di far sì che i nuovi passaggi necessari ad approfondire, in seno all'eurozona, sia la convergenza fiscale e sociale sia la coordinazione eco­nomica e di bilancio, non siano decisi senza il diretto coin­volgimento dei rappresentanti dei parlamenti nazionali.