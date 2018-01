IL Rigoletto/ "Come un sub nel bidè" la satira secondo Michele De Pirro

"Le elezioni italiane si distinguono da quelle degli altri paesi perché non hai l'imbarazzo della scelta, ma l'imbarazzo dopo la scelta" (Christian Poli). "In due è amore, in tre è una festa. In quattro è una corrente del Pd" (Davide Astolfi). "Chiude il circo Barnum. Il circo più grande del mondo, dopo il nostro Parlamento" (Stefano Casabianca"

Sono alcune delle battute contenute in “Come un sub nel bidè - Le battute di Prugna". Il rimando a Prugna - rivista satirica online fondata nel maggio 2013 - progetto by Michele De Pirro, autore satirico e televisivo (vignettista in passato anche su Affaritaliani.it), che “raccoglie i migliori battutisti comici e satirici di questi anni”.

“Non è stato facile scegliere tra diverse centinaia di autori – scrive De Pirro –, lasciando fuori materiale per almeno un altro libro. Sono state scartate tutte le battute associate all’attualità stretta e che quindi, attualmente, non sarebbero più comprensibili nell’immediato. È stato un lavoro sporco, ma qualcuno lo doveva pur fare”.

ANTONIO RICCI, PREFAZIONE - Nella prefazione Antonio Ricci, il “papà” del tg satirico per antonomasia, Striscia la Notizia scrive: “Questo volume non dovete leggerlo di getto, ma a spizzichi e bocconi. Non c’è niente di più indigesto di un’overdose di battute”. Impossibile dargli torto, e infatti la pubblicazione presenta una selezione, ben ponderata, di “chicche” umoristiche e satiriche valutate sulle circa 16mila prodotte durante i quattro anni di esistenza dell’omonima pagina Facebook (nata a metà del 2013).

L'AUTORE, MICHELE DE PIRRO - Vignettista satirco italiano e autore televisivo. Si è laureato in Filosofia del Linguaggio all'Università degli Studi di Genova con una tesi su Wittgenstein. Ha pubblicato vignette satiriche su Affaritaliani.it, Liberazione, Cronache di Liberal, Avvenimenti, Repubblica.it, Il Fatto Quotidiano, L'Huffington Post. Iniziò a fine anni '80 con Cuore e Il Secolo XIX, successivamente anche su Linus. Dal '94 pubblica su Smemoranda. Autore in tv tra gli altri su Go-Cart (Rai 2). Gnu (Rai 3), Striscia la Notizia (Canale 5), Quelli che Il Calcio (Rai 2). È assistente alla Facoltà del Design del Politecnico di Milano nei corsi di Cultura dei media e di Sociologia dei processi culturali e comunicativi tenuti dal Professor Francesco Siliato.





"Come un sub nel bide' - Le battute di Prugna

Autore: Michele De Pirro

Editore: Magic Press Edizioni

14 EURO