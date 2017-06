Il Rigoletto/ Così Butali creò Euronics

In un racconto avvincente come un romanzo, ecco la storia di Benito Butali, nato a Civitella della Chiana it 27 settembre 1924. E' I'avventura di un imprenditore e mecenate che si snoda dall'infanzia in compagnia del padre, degli zii, dei fratelli e di una nonna impossibile da dimenticare, la mitica Giuseppa - che attraversava le campagne con i soldi nascosti nel reggiseno - fino all'approdo agli elettrodomestici. Di questi, Butali ha rivoluzionato il metodo di vendita, contribuendo anche alla creazione del gruppo Euronics.



Ripercorrendo la storia d'Italia dal secondo dopoguerra, una vicenda di famiglia e d'amore, per la moglie Vera, per i figli e per il lavoro, si srotola fino al presente. Un filo conduttore àa senso a tutto: i soldi vanno contati con le mani, perche solo cosi si può apprezzare la fatica del lavoro di cui sono frutto.

L'Autore

LUCA CANESCHI, 51 anni, aretino, e giornalista professionista. Numerose le sue esperienze radiotelevisive e nella carta stampata, oltre a quelle di addetto stamps di soggetti pubblici e privati. Dalla tesi con la quale si e laureato in studi umanistici nel 2015 dedicata alla storia di Teletruria, emittente che ha Butali come editore, e nata ('idea di questo libro, che rappresenta it suo esordio come autore.

Conta i soldi con le mani

Prezzo: 18 euro

240 pagine

editore Rizzoli





Introduzione

Per essere un uomo bisogna essere stato in prigione, aver scritto un libro e... la terza non me la ricordo. Cercala, Caneschi!» Comincia cosi questo racconto. Con una citazione di "non si sa chi", peraltro incompleta, ma the rappresenta la molla che ha spinto Benito Butali a raccontarsi. E divertente ascoltarlo, ed a importante capire cosa sono stati per lui tutti questi anni, tra vicende familiari e personali che travalicano it secolo di storia. E Benito che detta le parole chiave: salute, famiglia, lavoro, Fortuna, intuizione. Per la quarta, io avevo proposto genio, ma a lui sembrava esagerata.



Non volevo fosse un libro-intervista: se lo avessi scritto facendolo parlare sempre in prima persona avrebbe perso immediatezza. Quindi sono io che racconto, e ogni tanto, in un virgolettato, irrompe lui, senza mediazioni.

Un'ultima precisazione, che riguarda it titolo: nel nostro primo incontro, Benito mi ha raccontato di come, nell'azienda Butali (the era gia ad Arezzo, in via Guelfa), veniva



pagata la settimana agli operai: rigorosamente in contanti, e in banconote di piccolo taglio. Perche, diceva lo zio Celso, «devono far male le mani a contare i soldi, e a pagare». Da questo, dalla fatica e dal dolore, viene it denaro. Anche in una famiglia agiata, ma che vive di lavoro e non di rendita, come tra poco scopriremo.

Benito non e un povero arricchito. Anzi, ci dice: «Piglia un povero e fallo ricco: e it piii grande dispetto che puoi fare a Cristo».