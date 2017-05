Esorcismi fai da te: ecco il manuale per sconfiggere Satana

Il demonio esiste eccome. E quindi sono realtà anche gli indemoniati, i posseduti, che tanto hanno stimolato la fantasia di scrittori e registi horror. Ne è convinto padre Paolo Carlin, di professione esorcista, che ha scritto un vero e proprio manuale sull'argomento per "riconoscere i casi di possessione diabolica, intervenire e accompagnare le persone con problemi spirituali".

Il volume, edito da Edizioni San Paolo, si intitola proprio "De cura obsessis" ed elenca spiegazioni e consigli pratici per riconoscere e sconfiggere il demonio, per capire se ci si trova davanti a un vero posseduto o solo a un "vessato", se e come recitare le preghiere di liberazione e molto altro. Il libro è stato scritto infatti non solo per i sacerdoti, ma per tutti i laici che intendono farsi un' idea precisa e corretta della questione.

Con un'importante precisazione: l'esorcismo è un'azione che si compie in nome di Cristo e della Chiesa e quindi lo può e lo deve esercitare solo un sacerdote.

IL LIBRO

Come riconoscere un caso di possessione? E come accorgersi di quando potrebbe trattarsi semplicemente di una situazione da seguire e far accompagnare da uno psicologo? Come agire quando ci si trova nel dubbio di fronte a un amico o a un familiare? E quali sono i comportamenti che possono insospettire? È vero che internet e la musica portano in sé anche condizioni particolari che possono facilitare il lavoro del diavolo soprattutto nei più giovani e indifesi? Come difendersi e difendere le persone che si sono care? La Bibbia parla davvero del diavolo? E i padri della fede? Si possono attuare pratiche esorcistiche da soli o è sempre meglio consultarsi con una persona esperta? Si può pregare senza pericolo per la liberazione da Satana?

Padre Paolo Carlin, grazie ai suoi anni di ormai provata esperienza nell’ambito del discernimento riguardante le situazioni di ossessione e possessione diabolica, viene incontro a sacerdoti e ai laici che si possono trovare nel dubbio riguardo a questi temi e offre un vero e proprio “manuale” per tutti: un prontuario teorico-pratico da studiare e consultare per non rischiare di prendere con faciloneria un tema di cui molti parlano ma di cui pochi conoscono le vere implicazioni.

Con una scheda pratica per il sacerdote e una raccolta di preghiere approvate dalla Chiesa per la difesa contro Satana, a uso dei sacerdoti e dei laici.

L'AUTORE

Padre Paolo Carlin dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, è Dottore in Teologia Morale. Dal 2010 Cappellano della polizia di Stato per le province di Ravenna e Rimini. È stato nominato Esorcista della Diocesi di Ravenna-Cervia (novembre 2010) e di Faenza-Modigliana (settembre 2014). È membro dell'Associazione Internazionale Esorcisti di cui è consigliere, portavoce ufficiale e addetto stampa.