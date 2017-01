Il Rigoletto/ Giovinazzo vista dalle sue... voci

Voci della città e sulla città, pareri su aspetti diversi, qualche volta in posizione dialettica tra di loro,

ma uniti da onestà intellettuale e da amore per Giovinazzo, che resta nel cuore e nella mente.

AGOSTINO PICICCO vive a Milano dove lavora come coordinatore delle Presidenze di Facoltà dell'Università Cattolica. Ha vissuto a Giovinazzo (Bari) gli anni dell'adolescenza partecipando attivamente all'associazionismo cittadino. Ha conseguito la laurea presso l'Università Cattolica di Milano e, successivamente, l'abilitazione professionale di avvocato e di giornalista pubblicista. Ha operato nella direzione di collegi universitari milanesi. Collabora come giornalista per riviste locali. Partecipa con ruoli di responsabilità alla vita di diverse aggre­gazioni sociali, in particolare coordina le attività culturali dell'Asso­ciazione Regionale Pugliesi di Milano. E componente del Consiglio Generale della Fondazione don Tonino Bello. Per la Ed Insieme ha pubblicato i volumi Meridione ed emigrazione (2002), A Sud l'orizzonte si e schiarito (2003), L'amicizia: un'avventura meravigliosa (2006), I roghi accesi dal maestro (2008), Nel riverbero di cento ideali (2012), Ti voglio bene (a cura, con Giancarlo Piccinni) (2013), La semplicità delle piccole cose (2014), Vita da social (2015), Non molliamo, ragazzi! (2016), Intervista alla città (2016). Per le Edizioni Messaggero di Pa­dova i volumi Padre Agostino Gemelli (2005), Armida Barelli (2007), Ludovico Necchi (2010). Per le sue pubblicazioni ha ricevuto l'attestato di Paladino delle Memorie.





INTRODUZIONE

"L'importante e rendersi utili anche a distanza. Un esempio paradossale che mi ha molto colpito in questi giorni e quello del direttore di Affari italiani Angelo Maria Perrino, originario di Ceglie Messapica (BR), con una carriera giornalistica ai più alti livelli nella carta stampata, culminate con la direzione del primo quotidiano italiano on line. Ha accettato la candidatura a sindaco del suo paese natale. Avendo un buon rapporto di amicizia e confidenza, mi sono permesso di chiedergli, un po' provocatoriamente: ma chi to lo fa fare, hai già tanta visibilità a livello nazionale, ti avessero proposto di fare il sindaco a Milano ti avrei capito ma a Ceglie..., e poi come farai a seguire il tuo giornale con redazione a Milano? E lui mi ha confessato che e un modo per poter restituire qualcosa al suo paese in puro spirito di servizio, aiutato dalla tecnologia grazie alla quale potrà continuare a condurre il suo giornale anche a distanza. Ma non preoccupatevi” celia Picicco con un sorriso “non rientra nei miei interessi replicare la stessa cosa a Giovinazzo. Si può servire anche diversamente e più in ombra... Fino a quando me lo chiederai continuerà a scrivere la mia paginetta".

L'occasione per riunire questi articoli apparsi nella rubrica "La pagina dell'emigrante", "L'angolo del lettore", "Il personaggio del mese", viene offerta dal ventennale di pubblicazione del periodico cittadino La Piazza di Giovinazzo, che vide uscire il suo primo numero nel gennaio del 1997. Difficile individuare un modo editorialmente parlando per festeggiare tale anniversario. Ogni estrapolazione antologica di articoli e autori avrebbe determinato involontarie ingiustizie o disparita.

Per questo, consultatomi con il direttore, ho pensato di riunire i miei testi (e dico miei perché ce ne sarebbero tanti altri da parte di collaboratori della testata con personaggi di eccellenza) frutto di conversazioni personali o telefoniche... talvolta a mille chilometri di distanza.

Gli articoli accorpati per settore di attività dei protagonisti, opportunamente rivisti ed esemplificati dal riferimento alla contingenza offrono uno spaccato della città e della sua evoluzione negli ultimi due decenni.

Persone più o meno autorevoli, più o meno conosciute, ma tutte degne di ascolto, ci hanno aiutato a leggere la città attraverso le loro esperienze e considerazioni, individuando il cammino comune, la crescita, l'evoluzione.

Emergono ritratti, storie personali e comunitarie meritevoli di essere scoperte e raccontate. Fra queste, alcune si sono evolute fuori Giovinazzo, ma rimangono versioni di vita giovinazzese e di legami mai venuti meno. Lo sguardo del fuori cede e più sereno, più distaccato, magari anche più innamorato: uno sguardo che permette a distanza di individuare potenzialità nascoste o bellezze non valorizzate. Una visione più ricca per le sfaccettature che riesce a intercettare. Lo dico da emigrante io stesso.

Voci della città e sulla città, pareri su aspetti diversi, qualche volta in posizione dialettica tra di loro, ma uniti da onesta intellettuale e da amore per Giovinazzo, che resta nel cuore per il suo mare azzurro, il suo clima mite, i suoi palazzi anti-chi, la sua piazza grande, le campagne circostanti e i monumenti che custodisce. Persone che si distinguono nelle arti, nelle professioni, nella politica, nella società civile, nella co- munita ecclesiale. Nomi ovviamente non esaustivi della città, ma che offrono spunto per altre conversazioni e nuove opportunità di incontro. Intelligenze che propongono il proprio punto di vista in un'ottica comunitaria, nel segno del comune senso di appartenenza.

Una voce particolare e dedicata non a una persona ma alla "squadra del cuore" giovinazzese, la gloriosa AFP, affidata al ricordo di ben quattro personaggi storici. In appendice anche la mia voce, grazie al direttore che ha voluto intervistare... l'intervistatore. Alla pur sintetica illustrazione dei ruoli e incarichi dei nostri concittadini, segue un profilo umano declinato sull'attenzione riservata alla città, sull'interazione con essa, sulle sfide, nostalgie, proposte. E si delinea il filo rosso dei riferimenti culturali, affettivi, sociali giovinazzesi; emergono le figure che hanno fatto crescere tanti giovani in epoche diverse, da don Saverio Bavaro a don Tonino Bello, gli operatori del liceo classico Spinelli, fucina di professionisti seri e motivati, e la ferriera con la sua rilevanza economica, la Madonna di Corsignano con la sua protezione, lo sport e le passioni suscitate, la cultura come fattore evolutivo, il desiderio di socialità e relazioni oltre la connessione di rete.

L’importanza della stampa locale non per niente festeggiamo il ventennale de La Piazza e una costante delle conversazioni: il mensile e una specola di osservazione della città e i suoi umori, delle sue eccellenze, delle sue involuzioni, elle sue pigrizie, delle sue conquiste, delle gioie comuni, dei fisiologici cambiamenti strutturali e sociologici.

Talvolta si parte dal passato per ragionare sul presente o spingersi, con passione e intelligenza, a presagire e configurare il futuro. Che Giovinazzo sia sempre bella, felice e orgogliosa dei suoi figli!