Il Rigoletto/ "Io che l'ho amato vi racconto Pannella"

“Marco Pannella era nato due volte, lo realizzai solo dopo molti anni che lo conoscevo e lo frequentavo, quando mi mostrò delle strane cicatrici alle vene dei polsi: ‘Un giorno mi dissi che alla vita non potevo dare più nulla, che non ero più necessario. Raccontare come il sangue di quel ragazzo, disperso sul marmo di una pensione romagnola, sia poi divenuto sangue di passione civile. E raccontare come, secondo me e con le mie personalissime idee, la storia di un partito che ha dato tanto all’Italia possa essere oggi attuale. Per questo ho deciso di scrivere. Perché il ricordare possa essere semina. Perché il ricordare serva a raccontare il futuro, a costruirlo”.

Giovanni Negri è stato segretario del Partito radicale, parlamentare italiano ed europeo e amico di Marco Pannella e racconta una vicenda piena di idee e di lotte, dal referendum sull’ aborto all’obiezione di coscienza, dal voto ai diciottenni alla difesa della libertà d'informazione, dalla depenalizzazione dell’uso personale di droghe leggere alla chiusura dei manicomi: “Una corsa a perdifiato che cambiò l’Italia, la trasforma nel segno indelebilmente la politica e la vita civile".

Un libro personale che è anche un libro politico, un omaggio che è anche una resa dei conti, ricco di dettagli poco conosciuti e storie mai raccontate.

L'AUTORE

Giovanni Negri (Torino, 1957) è giornalista, politico e imprenditore. Deputato a ventisette anni, a stato parlamentare Italiano ed europeo, segretario del Partito radicale (1984-1988) e ha avuto un ruolo centrale nel caso Tortora e nella battaglia contro la fame e per lo sviluppo del Sud del mondo. Ha inoltre ricoperto le cariche di presidente di gruppo parlamentare alla Camera e di consigliere del ministero dei Beni culturali. autore di diversi volumi, tra cui Il Paese del Non fare (Ponte alle Grazie, 1999), I senza patria (con Maurizio Stefanini; Ponte afte Grazie, 2000) e una serie di saggi e romanzi gialli ambientati nel rnondo dell'enologia. II suo ultimo libro è stato Il gioco delle caste (Pienre, 2015).





ESTRATTO

Pannella il borghese in compagnia dei padroni del vapore l'ho visto pia di una volta: francamente era un rap­porto impossibile. Sembrava incombesse su quegli incon­tri una sorta di destino, una premonizione già scritta. Lui, il borghese rivoluzionario, avrebbe fatto ricorso a ogni suadente argomento per dimostrare a loro - i borghesi col-ti, potenti, indifferenti - che era tempo di ruolo, riforma, rivoluzione letteralmente borghesi. Ricordo un incontro con Gianni Agnelli nella splendida dimora dinanzi al Qui­rinale. In capo a quindici minuti e dopo averlo ascoltato paziente, l'Avvocato la butto sul personale. Si lamenta delle inadeguatezze del povero figlio Edoardo - presente all'incontro e obbligato a sorbirsi il paragone con il sotto­scritto, suo coetaneo e già parlamentare. E certo era imba­razzante Edoardo, quando spesso veniva in via di Tone Argentina 18. La scorta lo aspettava discreto, mentre lui diceva cose stralunate, raccontava le ultime teorie orienta­leggianti, Java parola al proprio disagio. Ma insomma l'Avvocato parlava del figlio un po' per sfogarsi, un po' per divagare. Ripensata oggi, la normalità borghese di Agnelli padre mi appare pia artificiale dei paradisi di suo figlio: una normalità imbottita di casse integrazioni, aiuti di Sta­to, complicità di partito e di sindacato che facevano della sua grande azienda - la prima in Italia - un caso unico al mondo di capitalismo protetto. I padroni del vapore, appunto. Quelli che i radicali mettevano alla berlina come “profitti privati e perdite socializzate”, i borghesi che Pannella provava a redimere più in omaggio alla sua vocazio­ne di predicatore della buona novella che per lucida con­vinzione politica. La notte del giugno 1976 - quando si precipita a casa Agnelli sulla collina torinese per chiedere un prestito e pagare le inserzioni necessarie per sperare nel quoziente elettorale - Marco il borghese forse scommette su un'affinità di classe che in realtà non c’è, per la borghesia consapevole di un proprio ruolo civile e sto co, e pronta ad adempierlo, in Italia 6 merce pia the r E cosi l'Avvocato gli dirà che no, non ci può essere al prestito, ma forse qualcuno disposto a concederlo si terrebbe anche trovare, ma a condizione naturalmente non sia pubblico, e insomma anche questa volta finisce nulla. Fra certi borghesi non c’è dialogo. Agnelli viaggia su un altro pianeta, i rapporti sono solo di potere e fra poteri. Pannella ci prova soltanto in nome di un azionismo al quale mai rinuncia, e con tutto lo scetticismo di chi un partito lo sta forgiando grazie alla lezione di un genio, all'altro grande pilastro intellettuale e politico senza il quale l'esperienza radicale semplicemente non vivrebbe, o sarebbe tutt'altra.

Ernesto Rossi è colui che alla causa consegna insieme analisi, denuncia giornalistica, proposta. Casertano, volontario nella Prima guerra mondiale, condannato vent'anni di carcere dal tribunale speciale, nel 1949 ini una collaborazione con "Il Mondo" che durerà tredici "I tuoi articoli," gli dice Pannunzio, "li leggero solo dopo averli pubblicati". Dalla sua, o dentro di sé, Rossi a sempre una dimensione e una sensibilità sociale non sc. tate negli ambienti che frequenta. L'idea di un esercito del lavoro ne è forse la migliore riprova: "Per attuare una se politica in aiuto dei disoccupati e impiegare il maggior mero di braccia oggi inerti in opere veramente produttive occorrerebbe preparare programmi di lavoro su scala nazionale, senza tenere conto del maggiore o minore sovraffollamento delle diverse zone e di tutte le ragioni di carattere elettorale che muovono la maggior parte degli uomini politici. Si dovrebbe dare la preferenza all’opera di rimboschimento, di irrigazione, di strade, di bonifiche che, a parità di spesa, possano impiegare il maggior nu ro di braccia ed essere compiute con la maggior percentuale di mano d'opera non qualificata. Contemporaneamente occorrerebbe porre allo studio tutti i difficili problemi finanziari, organizzativi e logistici che andrebbero risolti per far vivere in caserme o in baracche, anche lontani dai centri abitati, reparti composti di parecchie migliaia di lavoratori. Nell'esercito del lavoro dovrebbero essere ammessi tutti coloro che si impegnassero ad accet­tarne la disciplina militare per un periodo minimo di tem­po (mettiamo un anno) alle condizioni stabilite nei bandi di arruolamento, consentendo a essere trasferiti dovunque fosse necessario mandarli. Ogni lavoratore arruolato rice­verebbe vitto, alloggio, vestiario e una piccola somma in denaro per le minute spese. Ai familiari dovrebbe essere passato un sussidio sufficiente per vivere, come veniva da­to ai familiari dei richiamati alle armi, durante la guerra. Alla fine del servizio il lavoratore otterrebbe una liquida­zione sufficiente a vivere per qualche settimana senza la­vorare, per cercarsi per proprio conto una occupazione. Si potrebbe anche stabilire un premio di rafferma a chi con­sentisse di prolungare il periodo del servizio, perché sareb­be prevedibile che il suo rendimento risulterebbe maggio­re dopo che si fosse abituato a quel particolare modo di vivere, mentre non sarebbero pia necessarie tutte le spese relative alla sua prima sistemazione. Una volta che il siste­ma fosse entrato in piena efficienza i sussidi di disoccupa­zione dovrebbero essere riservati soltanto agli invalidi e agli altri lavoratori che, per qualsiasi ragione seriamente accertata, non potessero lavorare, o ai quali ii governo non riuscisse a offrire l'alternativa dell'arruolamento). Atten­zione perché a immaginarsi un Ernesto diverso, nell'identità, a ciò che e pienamente. Un liberale a tutto tondo: "L'in­dustriale che guadagna quattrini, in concorrenza con gli altri industriali, perché meglio di loro sa fare il suo mestie­re, 6 un benemerito della society. I milioni, e anche i mi­liardi, che guadagna non sono portati via a nessuno: a una ricchezza che, senza di lui, non formerebbe. Non sfrutta né gli operai né i consumatori; anzi migliora le condizioni di vita degli uni e degli altri, perché contribuisce ad au­mentare i salari con la sua domanda di mano d'opera e ad abbassare i prezzi dei beni di consumo con l'offerta dei suoi prodotti". Un borghese, certo, che fustiga gli insop­portabili Padroni del Vapore: "Io non me la sono mai presa con gli industriali perché guadagnano facendo il loro mestiere. Me la prendo con gli industriali che, finanziando i giornali, le campagne elettorali, i partiti, ricattando il go­verno con la minaccia dei licenziamenti, mantenendo uo­mini di loro fiducia nei gangli pia vitali dei ministero economici, riescono a ottenere che vengano messi a loro disposizione i giudici, le guardie di finanza, i carabinieri, gli agenti delle imposte per garantire il loro esclusivo dirit­to di taglieggiare i connazionali al riparo dalla concorren­za straniera; per ottenere licenze di importazioni, conces­sioni esclusive, assegnazioni di materie prime sotto costo, finanziamenti e commesse statali a condizioni più favore­voli di quelle che risulterebbero dal libero mercato; per vendere all'Istituto Cambi le valute estere a prezzi superiori a quelli ai quali le acquistano; per cancellare i loro debiti' con la svalutazione della moneta; per far concludere ac­cordi commerciali che assicurino mercati di sbocco all'e­stero ai loro prodotti a spese del consumatore; per amplia­re il loro potere di controllo su tutta la vita economica del' paese attraverso gli enti parastatali e, in generale, per continuare nel comodo sistema della privatizzazione dei pro­fitti e della nazionalizzazione delle perdite". Soprattutto, Ernesto Rossi non ha paura di essere isolato, di trasfor­marsi in voce che predica nel deserto. E la sua predica non, guarda in faccia a nessuno, tantomeno a una sinistra complice: "Se l'obiettivo dei comunisti e dei loro compagni s viaggio, invece di essere quello di secondare in tutti la politica estera dell'Urss, fosse veramente l'abolizione della miseria, io e molti che la pensano come me avremmo finalmente trovato il partito in cui iscriverci, o almeno lista per cui votare durante le elezioni. Ma non mi sono mai accorto che il Pci e il Psi si proponessero tale Comunisti e socialfusionisti non hanno mai detto una parola per impedire che la Fiat, la Edison, la Montecatini, I Falck, la Eridania, la Pirelli, la Piaggio, la Snia Viscosa gli altri grandi complessi monopolistici continuassero pompare nelle casse dello Stato e nelle tasche dei consumatori, attraverso le forniture a prezzi maggiorati pubbliche amministrazioni, le assegnazioni di favore di materie prime, le concessioni prioritarie delle valute e delle licenze d'importazione, le gestioni a mezzadria con le aziende statali e parastatali, lo sfruttamento gratuito delle risorse di proprietà collettive, i sussidi e il credito di favo­re, i premi di produzione e di esportazione, i cartelli e i consorzi obbligatori, le tariffe e i prezzi dei prodotti impo­sti da commissioni interministeriali con la collaborazione dei rappresentanti delle categorie".

Ecco come non è più quasi necessario riascoltare Pannella il borghese, il suo sarcasmo graffiante contro i padro­ni statalisti e lo Stato padronale, e neanche il Leader che pure negli anni novanta compie una svolta liberista. È me­glio, per ascoltare Marco basta rileggere Ernesto: "I grandi capitani di questi giganteschi complessi monopolistici sanno di poter sempre contare sul Pci e sul Psi per vincere la resistenza di quei pochi ministri che vorrebbero difen­dere l'interesse collettivo. Il contrasto, se mai, scoppia al momento della spartizione del bottino... Nessuno riuscirà mai a convincerci che si può combattere la miseria favo­rendo le grandi industrie parassitarie, che occupano gli operai iscritti nella Cgil, a spese delle altre industrie, e, specialmente, a scapito dei `cafone della campagna e dell"Unterproletariat' delle città che non hanno modo di rivelarsi". Prediche inutili? Forse. Ma principi utili, pietre miliari di un pensiero che si fa contemporaneo: "Non è la proprietà un furto: il monopolio e un furto. il male pia profondo della society moderna. Occorre difendere la libe­ra concorrenza, condizione fondamentale per il benessere e l'abbondanza".