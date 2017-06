Il Rigoletto/ Pmi e innovazione tecnologica, ecco la strada

Questa immagine, così evocativa, ci rimanda alle condizioni in cui versa un importante segmento del sistema economico italiano. Se da un lato alcune delle eccellenze della nostra manifattura hanno da tempo intrapreso la strada dell’innovazione tecnologica, dall’altro gran parte della struttura industriale, fondata su PMI, e del sistema politico ed economico del nostro Paese ha indugiato anche dopo lo «sparo di inizio» rappresentato dal programma Industrie 4.0, lanciato in Germania nel 2011.

La gara è incominciata e ancora pochi in Italia sono partiti.

Questo libro, muovendo da un’analisi del nuovo paradigma industriale, attraverso esempi concreti e testimonianze dirette, si inserisce nel ricco dibattito in corso su Industria 4.0 per contribuire alla definizione di uno scenario di medio termine che accompagni le imprese italiane nella transizione tecnologica, consentendo loro di affermare la competitività del Sistema Paese.

Editore: Guerini e Associati

Collana: 4.0 Guerini

Anno edizione: 2017

Pagine: 214 p., Brossura

Gli Autori



Luca Beltrametti è Professore ordinario di Politica economica presso it Dipartimento di Economia dell'Universita. di Genova.



Nino Guarnacci e architetto di soluzioni informatiche per conto di alcune delle multinazionali nate nella Silicon Valley, docente nei master di specializzazione tecnologica ed appassionato startupper.



Nicola Intini , Direttore stabilimento Gruppo Bosch di Brembate (BG), azienda che produce utensili per demolitori elettrici.



Corrado La Forgia, Direttore stabilimento Gruppo Bosch di Offanengo (CR), azienda che produce componenti automotive.

PREFAZIONE

di Elio Catania*



Quando alla fine del 2015 proposi alla presidenza di Confindustria un progetto intersettoriale di .Trasformazione competitiva digitale» delle imprese, mi erano chiari alcuni aspetti strutturali della situazione italiana che dovevano al pin presto ricevere delle risposte efficaci.



Primo, che it nostro paese sconta un ritardo stimabile in circa 25 miliardi di euro l'anno di mancati investimenti in innovazione tecnologica rispetto alla media europea it cui costo, considerando l'effetto moltiplicatore del digitale, e valutabile in circa 2 punti di PIL e nella mancata creazione di circa 700mila posti di lavoro. E che le conseguenze negative sull'economia, sulla modernizzazione della PA e sulle imprese sono tali da penalizzare fortemente le nostre capacita competitive e di ripresa. I bassi tassi di produttivita, l'arretratezza nell'adozione di Internet, nell'e-commerce, nello sviluppo delle competenze, fattori che ci mantengono agli ultimi posti delle classifiche internazionali, evidenziano quanto poco negli anni scorsi abbiamo investito in innovazione e quanto poco trasformato gli asset produttivi e amministrativi del paese.



* Presidente di Confindustria Digitale.

Secondo, che l'awento delle tecnologie di rete, di Internet of Things, di Industria 4.0, costituisce l'occasione strategica per rilanciare it settore manifatturiero italiano, punta di eccellenza del nostro sistema economico. Rinnovata e rivitalizzata dall'innovazione tecnologica, l'industria manifatturiera italiana puo porsi, come obiettivo alla sua portata, di passare dall'attuale 15% di contributo al PIL ad almeno it 20%, facendo da volano per la crescita dell'intero paese.



Terzo, che, a fronte di un tessuto economico come it nostro, costituito per it 99% di piccole imprese, le quali contribuiscono a piu del 50% del PIL, abbiamo l'impegnativo compito di trovare una via italiana per portare le oltre quattro milioni di PMI ad abbracciare la trasformazione digitale. Cio significa considerare la specificity di una catena del valore che si genera a partire da filiere e distretti. E far capire a imprenditori e manager che per un'azienda digitalizzarsi vuol dire impegno in prima persona della leadership. La quale deve mettere mano ai processi produttivi e organizzativi al fine di acquisire efficienza, flessibilita, nuove capacity competitive. Vuol dire poter diventare globali a prescindere dalla propria dimensione, compiendo un salto che proietta l'impresa direttamente sui mercati internazionali.



Quarto, che solo una partnership pubblico-privata, ai massimi livelli di capacity di governo, sarebbe stata in grado di mettere in campo leadership, risorse, incentivi, competenze e la giusta determinazione per avviare una fase di cambiamento. La trasformazione digitale, infatti, e prima di tutto un tema di visione e di strategie che spesso si rivelano «disruptive» degli asset esistenti e che innovano completamente it modo di fare impresa, i modelli di business, le competenze, it modo di concepire ed erogare i servizi pubblici. La crescita, l'aumento della pro duttivita, gli incrementi occupazionali possono awenire solo nella misura in cui tutto it paese viene coinvolto in un grande processo di trasformazione.



Com' e noto, l'adesione di Confindustria al progetto stata totale, dando vita a un'iniziativa di ampio respiro, trasversale a tutti i settori rappresentati, diffusa e innervata a livello territoriale. Cosi come massima e stata l'attenzione del governo, in particolare del ministro Calenda con cui e iniziata un'efficace collaborazione. Oggi possiamo affermare che con it piano Industria 4.0 per la prima volta it paese si e dotato di una politica industriale basata sull'innovazione digitale, specifica per it tessuto industriale italiano. Il piano, infatti, ha un approccio che valorizza le filiere, coinvolgendo tutti i protagonisti della catena, spingendoli alla ricerca di nuove sinergie. Prevedendo un mix tra misure di breve e medio termine di incentivi fiscali e di medio-lungo quali sviluppo di competenze e di infrastrutture, it piano lascia libere le imprese di decidere in che direzione orientare gli investimenti, assegnando alla leadership aziendale la piena responsabilita di come, dove e cosa innovare. Per la prima volta, inoltre, vengono incentivati, oltre agli investimenti in hardware, anche quelli in software, perche non si tratta di promuovere nelle fabbriche it semplice rinnovo del parco macchine, ma la connessione fra sistemi fisici e digitali, valorizzando l'enorme quantity di dati che ne deriva, per cambiare la catena del valore e far evolvere i modelli di business.



Come sistema delle imprese siamo impegnati attivamente per raggiungere la piu ampia platea di PMI e sostenerle concretamente nel percorso di trasformazione competitiva digitale. L'idea chiave e capitalizzare le competenze e le best practices gia presenti sul territorio, mettendole a fattor comune, valorizzandole come elemento sistemico di contaminazione digitale dell'economia italiana e accelerazione della crescita. Stiamo cosi tracciando la via italiana a Industria 4.0, che significa mobilitare le imprese e le Toro rappresentanze in decine di incontri sul territorio, puntando ad azioni mirate di informazione e formazione. Allo stesso tempo stiamo procedendo alla creazione della rete nazionale dei Digital Innovation Hub presso le sedi territoriali di Confindustria. Questi costituiscono i punti di riferimento per aiutare le imprese a compiere i passaggi necessari per accedere alle nuove tecnologie, alle competenze e alle risorse. Il nostro obiettivo e che ogni azienda associata, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal settore di appartenenza, possa usufruire localmente di un supporto specialistico di alto profilo per essere indirizzata nel modo piu adatto alla trasformazione digitale del proprio business.



Credo che in questa face ci stiamo veramente giocando it futuro. Industria 4.0 vuol dire in realta riprogettare it paese. L'impatto della fabbrica connessa e di una profondita senza precedenti. Travalica le mura delle industrie per impattare sulla societa, sulla pubblica amministrazione, sulla cultura. Trasforma i modi del lavorare, di fare impresa, le relazioni industriali; richiede al sistema dell'istruzione nuovi obiettivi e modalita formative, esige infrastrutture sempre piu efficienti, veloci, una logistics intelligente.



Ora questo processo di cambiamento e stato messo in moto anche nel nostro paese. Nei nostri incontri lungo it territorio incontriamo centinaia di imprenditori. Interessati, entusiasti, perplessi, pieni di interrogativi, ma comunque carichi di aspettative. I primi riscontri ci dicono che la strada imboccata sta iniziando a scardinare le incertezze, generando un clima di maggior fiducia nelle possibilita di cambiamento. Ecco, credo che la vera scorn messa oggi sia prima di tutto culturale: far capire a tutti che l'innovazione rappresenta la chiave per amplificare in modo straordinario le grandi capacita di impresa e di ingegno che ci sono proprie.