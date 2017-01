Il Rigoletto/ Come vivere senza la paura del denaro

Le idee hanno un peso, almeno quelle che meritano questa defini­zione. E a volte irrompono nella nostra vita, la sconvolgono. Le Le­zioni di indisciplina-Pensiero e gesto nell’ arte e nell'economia si svol­sero per la prima volta in un'aula dell'Università della Calabria. Era la primavera del 2002. Ero e sono un professore di Economia degli intermediari finanziari, uno che studia tutto quanto ha a che vedere con la creazione della moneta, la gestione del risparmio, del credito e dei prodotti finanziari. Il primo a rimanere sconcertato di fronte a un punto di vista (il mio) che portava alla negazione di qualsiasi utilità della moneta, di qualsiasi suo derivato e di tutto il vasto apparato di risorse umane e materiali deputato alla contabilità e all'amministra­zione dello strumento ero io.

Nonostante il suo titolo un po' violento, La morte del denaro e un in­vito alla riflessione, alla moderazione, e anche l'indicazione di una via per non vivere nella paura che le crescenti diseguaglianze provochino disordini diffusi, insostenibili, o che la prossima, inevitabile, crisi finanziaria globale semini panico e ulteriore povertà. (Dall'Introduzione)

GLI AUTORI



PIERANGELO DACREMA, economista, ha iniziato la sua carriera accade­mica all'Università Bocconi di Milano nel 1981. Professore ordinario dal 1993, insegna all’Università della Calabria. E autore di numerosi articoli e saggi, fra cui La dittatura del PIL (Marsilio, 2007) e la tradu­zione di Le mie prime convinzioni di John Maynard Keynes (Adelphi 2012). Per Jaca Book ha pubblicato Lettera a uno studente universi­tario (2013); Marx&Keynes. Un romanzo economico (2014) e C'era una volta una scienza triste (2015).

CARLA DELLA BEFFA vive e lavora a Milano. Dal 2011 la sua ricerca artistica verte sui temi dell'economia e del loro impatto sociale. Arrivata all' arte dopo una carriera in pubblicità, inizia con pittura e net-art, poi passa a video, fotografia e progetti interdisciplinari e relazionali; come la serie di workshop Economia senza soldi.



DICHIARAZIONE INIZIALE I libri sono descrizioni del mondo. Come qualsiasi insieme di paro­le usate per raccontare una storia o esprimere un concetto, essi cerca­no una propria forma di credibilità. Quanto riescano nel loro intento dipende anche da quanto questo sia chiaro. Perciò e importante pre­mettere che questo libro non vuole illustrare un'utopia, bensì la prima ed essenziale condizione per una rifondazione del modello economi­co occidentale. L'idea contempla l'eliminazione della parte più censurabile dell'e­sistente ritenuta compatibile con la salvaguardia e lo sviluppo della sua parte migliore. Sempre per dare una collocazione al nostro ragio­namento, non ci troviamo quindi nella sfera della politica, bensì in quella dell'economia, anche se ci muoviamo su un terreno che si estende fino alle soglie di un programma politico. Anzi, uno degli obiettivi che ci stanno più a cuore e proprio la possibilità di capire la vera natura della distinzione tra ciò che e economico e ciò che e poli­tico. Protagonista di questo contesto e il denaro, visto come 10 strumen­to più ambiguo della politica, responsabile di una vera e propria intru­sione della medesima nell'economia e di una separazione artificiosa tra ciò che e economico e ciò che non lo e. Il denaro e una forma di velocità superabile oltre che una tecnica di misurazione imprecisa e in­congruente con la funzione che le e stata assegnata. Perché il valore e insondabile e irrimediabilmente soggettivo. E limitarsi a coglierne il senso senza pretendere di quantificarlo sarebbe sufficiente, perché coinciderebbe con il fare tutto il possibile da parte nostra senza arri­vare a fraintenderlo, senza forzarne il significato fino a tradirne il con­tenuto.

Il denaro è un "fenomeno" distributivo, non produttivo, e il suo essere anteposto al fine della produzione e frutto di un ragionamento economicamente infondato. La sua totale estraneità al gesto e alle con­seguenze dell'agire, fonti originate di ogni aspetto dell'utilità e del va­lore dal punto di vista degli uomini, allontana il denaro dall'evento economico e lo colloca al di fuori dell'economia, il cui unico paradig­ma rimane pensiero-volontà-azione.

Ma il denaro non è solo un'abitudine inveterata che deriva da una pigrizia intellettuale e da un'educazione sbagliata. E anche un mezzo molto costoso, alla cui manutenzione e addetto un terzo della forza la­voro della "zona" più evoluta dell'economia planetaria. Un numero enorme di persone condannate a un'attività totalmente slegata dalla creazione del nostro benessere quotidiano, delegate a contabilizzare ciò che altri sono incaricati di fare, impegnate in una matematica ele­mentare inidonea a interpretare il valore di un gesto e deputate all'e­sercizio di un potere — quello di valutare — di cui nessun individuo do­vrebbe mai spogliarsi.

La colpa non è del capitale, del capitalista o di una multinazionale. La disoccupazione e l'esclusione dal circuito della moneta, e non cer­to l'essere privi di una mansione in un mondo dove quasi tutto 6 an­cora da fare. E sull'eventuale differenza tra un imprenditore fallito e un operaio licenziato prevale la discriminazione subita da entrambi a opera di uno strumento che distingue soltanto chi lo possiede da chi non lo possiede. II denaro e l'ultimo Imperatore, anzi, l'ultimo tiran­no, e tutti i suoi sudditi ci appaiono deboli e innocenti. Perci6 il no­stro discorso e anche un atto di fiducia nell'uomo e nella sua capacita di progredire affidandosi a doti che gli sono innate e che hanno biso­gno di essere solo affinate. E perciò non si deve confondere questo li­bro con la descrizione di un'utopia. Che è parola, del resto, del cui reale significato basta un elementare esercizio logico per imparare a dubitare.