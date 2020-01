Il rigoletto : La non inteligenza artificiale

Ricco di esempi tratti dall'esperienza lavorativa e personale di Meredith Broussard, il libro è come un viaggio compiuto con un caro amico. Le descrizioni delle hackathon e gli aneddoti sul mondo delle startup restituiscono genuinamente l'atmosfera che si respira in questi ambienti, catturando gli aspetti sociali e tecnici delle innovazioni tecnologiche e dando ad essi la concretezza di un contesto temporale e spaziale. Ci auguriamo che il libro possa catturare l'attenzione di un vasto pubblico, generico e accademico. Merita di diventare un classico, ma, soprattutto, merita di essere letto e discusso. Times Higher Education

Il libro è una prima introduzione, diretta e necessaria, al problema dei modi prevedibili - storicamente parlando - in cui l'IA e i big data tendono a deluderci... Broussard illustra chiaramente e con nettezza quanto siamo stati ingannati dal mito della febbre tecnologica, che si diffonde quando i tecnologi e persino interi settori della ricerca dimostrano di avere poca o addirittura nessuna responsabilità sociale. American Scientist

L'Autore

Meredith Broussard insegna data journalism presso l'Arthur L. Carter Journalism Institute della New York University. È stata redattrice presso il Philadelphia Inquirer e sviluppatrice software agli AT&T Bell Labs e al MIT Media Lab. È autrice di articoli e saggi apparsi su Atlantic, Harper's, Slate, Washington Post e numerose altre testate.

Hello, reader

C'è un detto: quando hai solo un martello, qualunque cosa ti sembrerà un chiodo. I computer sono i nostri martelli. È tempo di smettere di correre alla cieca verso il futuro digitale e di prendere decisioni migliori, più ponderate, sul quando e sul perché utilizza­re la tecnologia. Da qui nasce questo libro.

Questo libro è una guida per comprendere i limiti estremi di ciò che la tecnologia può fare. Parla di quella zona di confine in cui i ri­sultati dell'uomo si intersecano con i limiti della natura umana. Quel confine è più simile a un burrone oltre il quale ci si espone a un grosso pericolo.

Il mondo è pieno di meravigliosa tecnologia: i motori di ricer­ca su Internet, i device che riconoscono i comandi vocali, i compu­ter che possono competere contro esperti umani in giochi come Jeopardy! oppure Go. Se da un lato è giusto celebrare questi risulta­ti, dall'altro è importante non farsi prendere troppo dall'entusiasmo e ritenere che, giacché abbiamo una tecnologia così cool, la possiamo usare per risolvere qualunque problema. Nelle mie classi universita­rie, una delle cose fondamentali che insegno è che ci sono dei limiti. Esattamente come ci sono dei limiti fondamentali a ciò che sappia­mo in matematica o nelle scienze, così ci sono dei limiti fondamen­tali a ciò che possiamo fare con la tecnologia. Ci sono dei limiti an­che a ciò che dovremmo fare con la tecnologia. Quando osserviamo il mondo soltanto attraverso la lente dell'informatica o quando cer­chiamo di risolvere grossi problemi sociali esclusivamente utilizzan­do la tecnologia, tendiamo a reiterare gli stessi, prevedibili errori che rallentano il progresso e rafforzano le disuguaglianze. Questo libro aiuta a capire i limiti estremi di ciò che la tecnologia può fare. Com­prendere questi limiti ci aiuterà a prendere decisioni più ponderate e ad aprire un discorso collettivo, come società, su ciò che possiamo fare con la tecnologia e su cosa dovremmo fare per rendere il mondo davvero migliore per tutti.

Affronto questo tema della giustizia sociale da giornalista. So­no specializzata in un tipo particolare di data journalism, chiama­to computational journalism, o giornalismo sull'affidabilità degli al­goritmi.

Un algoritmo è una procedura informatica per ottenere un risultato, un po' come una ricetta è una procedura per ottenere un piatto particolare. A volte, occuparsi di affidabilità degli algoritmi significa scrivere un codice per indagare gli algoritmi che vengono usati sempre più spesso per prendere decisioni in nostra vece. Altre volte, significa analizzare una tecnologia pessimamente progettata o dati interpretati in modo erroneo e dare l'allarme. Uno degli allarmi che voglio lanciare in questo libro è quello re­lativo alla strampalata teoria che definisco tecnosciovinismo. Il tecno­sciovinismo è la convinzione che la tecnologia sia sempre la soluzio­ne. Sebbene la tecnologia digitale sia entrata nella ricerca scientifica e nell'organizzazione burocratica sin dagli anni Cinquanta e nella nostra vita di tutti i giorni sin dagli anni Ottanta sofisticate cam­pagne di marketing continuano a convincere gran parte dell'opinio­ne pubblica che essa sia qualcosa di nuovo e di potenzialmente rivo­luzionario (la rivoluzione tecnologica è già avvenuta; la tecnologia è ormai una cosa banale).

Il tecnosciovinismo si accompagna spesso, come fossero compa­gni di viaggio, ad altre credenze, quali la meritocrazia propugnata da Ayn Rand, i valori politici tecnolibertari, una celebrazione del­la libertà di pensiero che si spinge fino a negare che le molestie onli­ne siano un problema, l'idea che i computer siano più "obiettivi" e "senza pregiudizi" perché riducono domande e risposte alla valutarli none matematica, nonché una fede incrollabile nella convinzione che, se solo il mondo usasse più computer, e li usasse a dovere, i pro­blemi sociali scomparirebbero e creeremmo un'Utopia digitale. Non è vero. Non è mai esistita, né mai esisterà, un'innovazione tecnologi­ca che ci allontanerà dai problemi di fondo della natura umana. Per­ché, allora, la gente persiste a pensare che proprio dietro l'angolo ci sia un radioso futuro tecnologico?Ho iniziato a pensare al tecnosciovinismo un giorno in cui mi sono trovata a parlare con un amico ventenne che lavora come data scientist. Ho detto qualcosa sulle scuole di Philadelphia che non ave­vano abbastanza libri. «Perché non usano i PC portatili, o gli iPad, e prendono dei libri di testo in formato elettronico?», mi ha chiesto il mio amico. «La tecnologia non rende tutto più veloce, più economico e migliore?».

Il mio amico si è beccato una lunga predica (anche a voi tocche­rà, in uno dei prossimi capitoli). Tuttavia, il suo punto di vista mi è rimasto impresso. Il mio amico riteneva che la tecnologia fosse sem­pre la risposta. Io pensavo che la tecnologia fosse appropriata solo laddove era lo strumento adatto al compito.

In qualche modo, negli ultimi due decenni, molti di noi hanno cominciato a dare per scontato che i computer facessero le cose bene e gli umani male. Abbiamo cominciato a dire cose del tipo: «I com­puter sono migliori, perché sono più obiettivi delle persone». I com­puter sono diventati così pervasivi in ogni aspetto della nostra vi­ta che, quando qualcosa si inceppa nella macchina, subito pensiamo che sia colpa nostra, anziché supporre che qualcosa possa essere an­dato storto nelle migliaia di linee di codici che costituiscono il pro­gramma medio informatico. In realtà, come qualunque sviluppato­re di software vi potrà confermare, il problema di solito è da qualche parte nella macchina. È probabilmente in un codice progettato o te­stato malamente, in un hardware di scarsa qualità o nella errata per­cezione di come l'utilizzatore avrebbe usato il sistema.

Se la pensate in tutto o in parte come il mio amico data scientist, sarete probabilmente scettici rispetto a questo mio discorso. Magari siete una persona che ama il suo telefono cellulare oppure siete uno dei tanti che si sono sentiti dire per tutta la vita che i computer sono il futuro. Sì, vi capisco. Lo hanno detto anche a me. Vi chiedo solo di ascoltarmi mentre vi racconterò alcune storie su persone che han­no sviluppato nuove tecnologie. Utilizzerò queste storie per riflet­tere criticamente sulla tecnologia di cui disponiamo e sulle persone che la costruiscono. Questo non è un manuale tecnico né un libro di testo; è una raccolta di storie, con uno scopo. Ho scelto alcune avventure nel mondo della programmazione informatica, ognuna delle quali è per me funzionale per comprendere qualcosa di fonda­mentale sulla tecnologia e sulla cultura tecnologica dei nostri tem­pi. Queste avventure si uniscono in una sorta di catena, a costrui­re un'argomentazione contro il tecnosciovinismo. Lungo la strada, vi spiegherò come funziona parte della tecnologia dei computer e smonterò i sistemi umani che la tecnologia serve.