Il Rigoletto/ Vi spiego perché credo in Dio. Il libro

È sempre più difficile per il credente con­frontarsi con una società secolarizzata nella quale la razionalità della scelta religiosa e l'esistenza stessa di un Dio creatore sembra­no escluse. La fede cristiana è sottoposta più di ogni altra religione a critiche e attac­chi sulla base dell'assunto che essa sarebbe del tutto contraria alla ragione e inconcilia­bile con le conquiste scientifiche. Tra gli stessi credenti si percepisce la dif­ficoltà a confrontarsi con un mondo che ap­pare tanto distante dall'idea di Dio, nonché un certo imbarazzo a sostenere le proprie convinzioni in presenza di atei dichiarati. Questo libro fornisce ai cristiani uno stru­mento per approfondire le ragioni della fidu­cia nell'esistenza di Dio e nel Vangelo, che consenta loro di sostenere a testa alta e a viso aperto la propria fede. Si tratta di una semplice guida alla conoscenza dei motivi razionali della credenza in Dio, capace di far crescere una più ampia consapevolezza del valore della propria scelta di vita di creden­te e di cristiano. Passando dai più recenti sviluppi del pensiero filosofico, fino alle più innovati­ve ipotesi scientifiche, non si mancherà di richiamare e confutare le tesi dell'ateismo scientifico e antireligioso in un libro divul­gativo ma rigoroso, in grado di misurarsi ad "armi pari” con la cultura moderna.

L'AUTORE

Roberto Giovanni Timossi è un filosofo noto per il suo impegno nel confronto interdisciplinare tra filosofia, teologia, religione e scienza. Specializzato in studi di logica, di filosofia della scienza e di teologia filosofica, e anche tra i maggiori studiosi e critici italiani dell'ateismo moderno. E membro del Consiglio Scientifico di SISRI (Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare) e del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino. Scrive per il quotidiano "Avvenire" e per "La Civiltà Cattolica". Tra le sue pubblicazioni: Dio a la scienza moderna. Il dilemma della prima mossa (Mondadori, 1999); Prove logiche dell'esistenza di Dio do Anselmo d'Aosta a Kurt Godel. Storia critica degli argomenti ontologici (Marietti, 2005); L'illusione dell'ateismo. Perché la scienza non nega Dio (San Paolo, 2009); Imparare a ragionare. Un manuale di logica (Marietti, 2011); Decidere di credere. Ragionevolezza della fede (San Paolo, 2012); Nel segno del nulla. Critica dell'ateismo moderno (Lindau, 2015).





PREFAZIONE

È sempre più difficile per il credente vivere in una società secolarizzata come l'attuale, nella qua-le una certa interpretazione della scienza sembra escludere non solo l'ammissibilità razionale della scelta religiosa, ma l'esistenza stessa di Dio. La fe­de cristiana, in particolare, e sottoposta più di ogni altra a critiche e a veri e propri attacchi sulla base dell'assunto che essa sarebbe del tutto contraria al-la ragione e inconciliabile con le conquiste scienti­fiche; in una parola: "premoderna", se non addi­rittura "antimoderna". Negli incontri pubblici che mi capita di fare per conferenze o presentazioni delle mie pubblicazioni, e ai quali quasi sempre partecipano sia credenti sia non credenti, si perce­pisce nei cristiani presenti tutto il disagio di dover­si confrontare con un mondo che appare tanto di­stante dalla Toro idea di Dio e dalla religione; disa­gio a cui corrisponde una certa ritrosia a sostenere con buoni argomenti le proprie convinzioni alla presenza di atei dichiarati e ideologicamente motivati, talvolta perfino verbalmente aggressivi. Lo scopo principale del presente libro e quello di for­nire ai credenti uno strumento per approfondire i motivi della fiducia nell'esistenza di Dio e nei fon­damenti del credo cristiano, per rispondere ai dub­bi sollevati dalla cultura contemporanea e per con­sentire a tutti di proporre a testa alta e a viso aper­to la propria fede, rintuzzando se occorre le tesi dei non credenti.

L'intenzione è di dare forma a una piccola Sum­ma degli argomenti moderni a sostegno dell'esi­stenza di Dio, nonché a una guida alla conoscenza delle ragioni essenziali della fede cristiana nella realtà odierna, con l'obiettivo di far crescere una più ampia consapevolezza del valore della scelta di essere cristiano in un'epoca caratterizzata da una complessità esistenziale mai conosciuta in passato e dove e evidente la difficolta a trovare un senso stabile per la propria vita. Questo vale in maniera speciale per le nuove generazioni, che vivono tutte le contraddizioni di un contesto che offre continua­mente grandi innovazioni sul piano scientifico e tecnologico, ma risponde con fatica alla Toro esi­genza di costruirsi un futuro certo e soprattutto non può fornire alcun riferimento ideale o spiritua­le.

Ma anche i meno giovani cresciuti nella fede percepiscono la Babele che li circonda e sentono forte l'esigenza di nuovi strumenti culturali adatti a sostenere le proprie convinzioni nel mondo attua­le. In tal senso si cerca qui di fornire risposte plau­sibili e coerenti ad alcuni temi centrali apparente­mente "scomodi" per il credente del nostro tempo, come la teoria dell'evoluzione, l'esistenza di molte­plici universi (l'ipotesi del Multiverso), la presenza di vita intelligente extraterrestre, l'ammissibilità scientifica dei miracoli, il problema del male nel mondo e della violenza nella Bibbia, la sostenibilità logica dell'idea di ispirazione divina delle Sacre Scritture, l'attendibilità storica della risurrezione di Cristo e altro ancora.

Si tratta di un testo diverso dai pur utili libri apologetici e pastorali presenti nel panorama edi­toriale, perché assume come quadro di riferimento quello offerto dai più recenti sviluppi del pensiero filosofico e della conoscenza scientifica, impegnan­dosi nel contempo a confutare le posizioni dell'a­teismo scientista e antireligioso, ormai cosi ricor­renti sui mezzi di comunicazione di massa e in mol­ti best sellers. Non si trascura neppure una rapida analisi del rapporto con le dottrine delle principali religioni orientali, oggi sempre più in yoga in alcu­ni ambienti occidentali, mentre a più riprese ven­gono richiamati gli elementi identitari del cristiane­simo rispetto alle altre due grandi religioni mono­teistiche dell'ebraismo e dell'islam. Se la decisione di credere e quasi sempre frutto di motivazioni per­sonali o esistenziali, non si può tuttavia mai rinun­ciare a giustificarla razionalmente, specie nello sce­nario articolato e pluralistico della modernità. Dell'atto di fede si può e si deve dare ragione anche al cospetto della cultura laica, the per principio vuole fare a meno di Dio; e questo perché — come ha iscritto il teologo Yves Congar (1904-1995) — la fede «deve essere "cattolica" anche sul piano Belle idee e della verita».