Salento, "Così salviamo vite in mare". Storie di un soccorritore acquatico

Luca è un soccorritore acquatico.

Una di quelle persone addestrate per compiere salvataggi ire mare aperto, nei fiumi durante le alluvioni o comunque in situazioni ad alto rischio in acqua, intervenendo da terra con mezzi piccoli e veloci. È lui il protagonista. I fatti narrati, frutto di esperienze di soccorso in mare realmente accadute, faranno vivere al lettore attimo per attimo, le difficoltà, le emozioni e talvolta il dramma del salvataggio nelle suggestive acque del Salento.



L'Autore

Luca Pinto è nato a Lecce nel 1989.

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia presso l'Università degli Studi del Molise.

È stato pilota-soccorritore della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Puglia e della Società Nazionale di Salvamento, in servizio per il 118 mare di Lecce.



Attualmente Istruttore nelle Arti Marinaresche per il Salvataggio della Società Nazionale di Salvamento - Sez. di Otranto; Istruttore Nazionale di BLS e BLSD della Salvamento Agency; docente dell'Associazione Salvamento Salento Rescue Swimmers e di diversi Istituti Scolastici nei corsi di formazione per addetti al salvataggio in mare. Si è distinto in diverse operazioni di soccorso in mare aperto ed è candidato per una ricompensa al merito e al valor civile.

La copertina

Perche gli altri possano vivere

di Luca Pinto

euro 15,00, 129 pagg

Edizioni Luca Pensa

La Prefazione

Quando Luca mi ha chiesto di fare la prefazione al suo racconto autobiografico, mi sono riempito d'orgoglio, in un istante ho sentito quell'emozione che provavo ogni volta che guardavo i suoi occhi sorridenti al termine delle sue innumerevoli e impervie operazioni di salvamento, sempre condotte con successo ed estrema umiltà.



All'inizio di ogni stagione estiva delle cinque trascorse nel servizio di Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera in San Foca, sul litorale delle marine del Comune di Melendugno, da quando avevo conosciuto Luca, la mia prima ricerca d'informazione era: lui ci sarà nel piano collettivo di salvamento?



Per me il suo ruolo di pilota soccorritore volontario sulla moto d'acqua destinata al salvamento acquatico, presso la marina melendunese di Torre dell'Orso, significava una sola parola: sicurezza...!



Era come avere in squadra il "Leonardo" dell'organizzazione ovvero il fuoriclasse dei soccorritori volontari senza limiti che, anche in condizioni estreme, avrebbe garantito



insieme ai suoi splendidi colleghi la sicurezza a Tutti quei turisti ignari dei pericoli lungo la seducente costa adriatica melendugnese. In questo racconto traspare la passione, la professionalità e la capacità a gestire l'emozione, fondamentale nelle fasi del soccorso, ma soprattutto la generosità e lo spirito di sacrificio di cui Luca è pieno zeppo e lo contraddistingue! Il soccorritore in genere, sia istituzionale che voloiTtario, è un orgoglio nazionale ma soprattutto è un angelo; parola che spesso ho sentito riecheggiare nelle dichiarazioni raccolte nel mio Ufficio dai bagnanti salvati in mare, che con profonda riconoscenza lo definivano tale.



Ma nello stesso tempo, ha anche la responsabilità in caso di insuccesso, di fare i conti con la propria coscienza prima, e poi con la delusione altrui, chiedendosi per tutta la vita: cosa ho sbagliato...?



Ma non bisogna abbandonarsi a tale rischio, in quanto aver posto a repentaglio la propria vita per quella altrui, sia umana che di ogni forma del creato, è il più alto gesto civile che ogni persona può donare al mondo!

Grazie Luca



Eugenio My