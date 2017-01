Il Rigoletto/ Dal Pacha al Bros: ristoranti, chef e ricette di "Puglia"

«Questo volume è stato pensato come un atto d'amore verso la Puglia, una terra che sento di amare sempre di più ogni giorno che passa, che scopro nuovi posti e conosco nuovi personaggi.

È per questo motivo che mi ero dato come obiettivo quello di fare il più bel libro mai realizzato sulla Puglia.

E siccome buona parte dellla bellezza della Puglia sta anche nella sincerità, nel lavoro e nella solarità dei suoi cittadini, ho voluto proporre in questa edizione le interviste con chef, produttori di vini e con i testimonial: attraverso le loro parole emerge la Puglia più vera.

Ed il libro diventa così non solo un libro di ricette, ma anche un libro di storie. Belle storie».



Il libro si compone di diverse sezioni:



Portfolio fotografico (accompagnato dalla lista delle 100 cose da fare in Puglia)

Destinazioni turistiche (schede, notizie, suggerimenti sulle città e sui luoghi da non perdere)

Testimonial (interviste a 16 pugliesi, veri o d'adozione, noti e meno noti, che raccontano la "loro Puglia”)

Ristoranti: 65 locali recensiti, 65 ricette, interviste agli chef

Vini: le schede di alcune cantine, le classifiche dei "miei” vini preferiti

Racconto breve: una storia ambientata nella libreria Feltrinelli di Bari, che diventa la scusa per parlare di libri e di alcuni pugliesi...



I Ristoranti e gli Chef premiati dal libro:

Pashà, Conversano (miglior ristorante)

Angelo Sabatelli, Monopoli (miglior chef)

Bros, Lecce (best New Entry)

Lampare al Fortino, Trani (miglior sala e miglior lista vini)

Pescaria, Polignano a Mare (miglior "no-restaurant”)

Salvatore Carlucci, La Barca, Pulsano marina (Chef emergente)

Al Trabucco da Mimì, Peschici (Miglior location)

Giampà, Bari (miglior city-restaurant)

Osteria di Chichibio, Polignano a Mare (miglior ristorante di pesce)

Felice Sgarra, Umami, Andria (Chef più innovativo)



I Vini premiati dal libro:

Migliori vini rossi sopra i 10 €: 1) 60 Anni, Cantine San Marzano (San Marzano di S. Giuseppe); 2) Fiore di Vigna, Cantine Paolo Leo (San Donaci); 3) Papale Lineo Oro, Varvaglione Vigne e Vini (Leporano).

Migliori vini rossi sotto i 10 €: 1) Primitivo Gioia del Colle, Polvanera (Gioia del Colle); 2) Buccianera, Cantine Risveglio (Brindisi); 3) Primitivo Gioia del Colle, Plantamura (Gioia del Colle).

Migliori vini rosati: 1) Rohesia, Cantele (Guagnano); 2) Metiusco, Palamà (Cutrofiano); 3) Girofle, Azienda Monaci (Copertino).

Migliori vini bianchi: 1) Marmorelle, Tenute Rubino (Brindisi); 2) Preludio N. 1, Rivera (Andria); 2) Gravina, Botromagno (Gravina).

Migliori vini dolci: 1) Aleatico Passito, Li Veli (Cellino San Marco); 2) Primitivo doc Naturale, Attanasio, (Manduria); 3) Madrigale, Consorzio Produttori Vini (Manduria).

Migliori bollicine pugliesi: 1) Pas Dosè, D'Araprì (San Severo), Sumarè, Tenute Rubino (Brindisi); 3) Piccole bolle, Duca Carlo Guarini (Scorrano).

PUGLIA

Pagine 480, € 29.90

Autore Fabio Mollica

Editore: Next di Brindisi, editrice e distributrice anche dei libri NEW YORK e LONDRA (distribuiti in Italia, Usa e UK)

Il libro è già disponibile in tutte le librerie pugliesi e nei prossimi giorni anche nelle librerie Feltrinelli, Mondadori, Giunti, Ubik di tutta Italia.

NOTE DELL'AUTORE

Dopo l'incredibile e inatteso successo delle ultime tre edizioni del nostro libro, ci siamo chiesti cosa potevamo fare per proporre qualcosa di nuovo sulla Puglia. Ci siamo così dati un obiettivo: realizzare il più bel libro mai dedicato alla nostra regione. Per tre motivi: 1) volevamo migliorarci; 2) la Puglia e la nostra terra, quindi teniamo particolarmente a questa pubblicazione; 3) la Puglia e da circa 10 anni, dal punto di vista turistico, la regione più cool d'Italia e probabilmente d'Europa, come hanno riconosciuto tutte le principali testate turistiche internazionali, quindi merita un libro speciale.

II giudizio sul nostro lavoro, ovviamente, lo lasciamo a voi. A noi resta solo il compito di introdurvi alla lettura di questo volume, che si divide in tre sezioni: la prima 6 dedicata alla Puglia turistica e a tutto ciò che la nostra meravigliosa regione offre in termini di destinazioni, borghi, colori, panorami, mare e tanto altro ancora. E una sezione ricca di foto, che vi propone "100 cose da fare in Puglia", le schede di presentazione delle destinazioni turistiche da non perdere (con tanti consigli su cosa fare, vedere, mangiare e bere), un racconto breve che vi porterà nel cuore della Puglia, ed infine le interviste ai "nostri" testimonial, che in realtà si sono prestati ad essere testimonial della loro terra.

La seconda sezione e quella "storica", dedicata alle ricette dei ristoranti pugliesi. La novità di quest'anno sono le interviste realizzate con alcuni chef: pagine che vi consentiranno di conoscere meglio i protagonisti della ristorazione locale.

La terza ed ultima sezione e quella dedicata ai vini di Puglia e ai protagonisti di questo meraviglioso settore che da anni vive uno straordinario periodo di crescita ed evoluzione.

Buona lettura. E buona Puglia!