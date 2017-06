Il Rigoletto/ Tutta la verità sul caos in Siria

Cos'è accaduto realmente in Siria dalla cosiddetta Primavera Araba cominciata nel 2011? Paolo Sensini descrive con minuzia l'intero armamentario della strategia del caos nel Levante. Nulla di «complottista» o «cospirazionista», come di solito si usa bollare gli studi che contraddicono le narrazioni di regime, ma la scrupolosa ricerca e analisi dei principali tasselli del puzzle mediorientale. Vediamo così da vicino tutte le anomalie e gli interessi geopolitici in atto in quest'area cruciale del pianeta che, se ben inquadrati, ci mostrano la vera posta in gioco del conflitto siriano. In realtà, questa guerra non è stata cominciata dal «popolo», ma si tratta di un conflitto programmato e pianificato in tutti i dettagli. Quindi l'opposto di come ci è stato raccontato dai media mainstream. Che vi fosse del «marcio in Danimarca», per dirla con le parole dell'Amleto di Shakespeare, era cosa ben nota da tempo. Ma dubitiamo che anche la fervida immaginazione del Bardo avrebbe potuto spingersi a tanto. Un viaggio innegabilmente ai limiti della realtà. O forse oltre. Aprono il volume i testi di due studiosi siriani che ricostruiscono la storia del Paese nel periodo moderno e dagli anni '50 al 2005. Saggi introduttivi di Khairiyya Qasimiyya e Samir Aita.

L'AUTORE

PAOLO SENSINI, storico ed esperto di geopolitica, per Jaca Book ha curato (con S. Rapetti) Il terrore rosso in Russia di Sergej Mel'gunov (2010), Nel paese della grande menzogna di Ante Ciliga (2007) e Libia. Da colonia italiana a colonia globa­le (2017). Ha inoltre pubblicato La rovina antica e la nostra (Roma 2006); Il «dissenso» nella sinistra extraparlamentare italiana dal 1968 al 1977 (Soveria Mannelli 2010); Divide et Impera. Strategie del caos per il XXI secolo nel Vicino e Medio Oriente (Milano 2013); Sowing Chaos (Atlanta 2016), e Mandanti, registi e attori del «terrorismo» internazionale (Bo­logna 2016). Ha curato l'edizione italiana Belle principali opere di Bruno Rizzi e Josef Dietzgen.