Il rigoletto/ "iSemprevivi": relazionarsi col disagio psichiatrico. La storia

Sono passati quarant’anni dalla celebre Legge Basaglia, quella che, per tutti, è solo la normativa che ha chiuso i manicomi in Italia. Da allora le strutture presenti sul territorio per ascoltare, sostenere e curare le persone con disagio psichiatrico grave fanno quello che possono: spesso con l’impegno lodevole di tanti

professionisti, ma certamente con forti limiti strutturali e senza poter offrire una valida alternativa di vita a chi non riesce più a condurre un’esistenza “normale” e alla sua famiglia.

Era il 2005 quando, nella parrocchia di San Pietro in Sala a Milano, un piccolo gruppo di persone affette da disagio psichiatrico e un gruppo di volontari cominciarono a raccogliersi intorno alla figura di don Domenico Storri. È di questo giovane sacerdote, psicologo e psicoterapeuta, l’intuizione di creare un gruppo di persone in difficoltà all’interno della realtà parrocchiale: luogo di accoglienza e di vita nuova.

Nel marzo 2009 nasce iSemprevivi+onlus, una realtà aperta a tutte le persone e le famiglie che desiderano avere un aiuto. Oggi l’Associazione conta oltre cento persone, tra i venti e i sessant’anni, affette da diversi disturbi psichiatrici, e una cinquantina di volontari, aiutati da un’équipe di psicologi, psichiatri, counselor e educatori professionisti.

Nel corso degli anni, sono nati intorno all’Associazione tante attività e iniziative: Il Centro Diurno Adulti, Il Centro di accompagnamento all’adolescenza “Il sorriso di Lollo”, lo Sportello psicologico aperto a tutti e il Progetto Casa...

L'autore

DON DOMENICO STORRI psicologo e psicoterapeuta, ha conseguito il Master di II livello “Gestione

educativa del disagio nascosto tra territorio e scuola” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 2005 a oggi è impegnato nelle attività di formazione delle giovani generazioni e dei genitori (Scuola dei Genitori). Dal 2006 svolge attività come clinico presso la parrocchia San Pietro in Sala di Milano, di cui è parroco. Nel 2005 ha fondato l’Associazione iSemprevivi, di cui è il Presidente. I suoi libri più recenti per Edizioni San Paolo sono Voglio vivere (2016) e Una regola di vita (2018).

iSemprevivi. Una storia vera di sostegno e integrazione delle persone con disagio psichiatrico

di Domenico Storri con Luca Crippa,

Prefazione di Nicola Savino

Don Domenico Storri è una persona speciale, l’ho capito appena l’ho incontrato meno di dieci anni fa durante l’estate, quando con i ragazzi dell’oratorio organizzava (come fa tutt’ora) delle piccole gite fuori porta per alleggerire la calura estiva. Per mia figlia era la prima gita senza genitori, la mia unica preoccupazione allora fu che noi non fossimo una famiglia cattolica. Anzi, eravamo così lontani dalla fede da non aver battezzato nostra figlia: “Quando crescerà deciderà lei se prendere i sacramenti”, pensavamo.

Fuori dal pullman la mattina stessa comunicai a don Domenico (detto Dondo dai parrocchiani) la nostra condizione di “imbucati”, sincerandomi che Matilda potesse accedere lo stesso alla gita nonostante non fossimo praticanti, come se la parrocchia fosse un Rotary club, o un circolo sportivo. Non avevo capito niente! Non solo le porte di ogni chiesa sono sempre aperte, le porte della parrocchia di San Pietro in Sala sono spalancate e accoglienti!

Dondo ha accolto mia figlia e noi come accoglie tutti i giorni da anni decine di adolescenti e non con problemi psichiatrici, che fa convivere sapientemente con i ragazzi e i bambini della parrocchia.

I racconti di mia figlia (allora alle elementari) dei caratteri di ognuno degli ospiti de iSemprevivi erano la prova provata che tutto funzionava. I bambini erano un po’ divertiti per questi tizi un po’ matti ma buoni, contemporaneamente questi tizi diventavano sempre meno matti, sempre più parte del gruppo.

Successivamente la mia famiglia ha abbracciato la parrocchia e la chiesa senza paura (le porte sono aperte!), con quelle messe fantastiche che Dondo fa a mezzogiorno di domenica. Io purtroppo riuscivo ad andare poco perché avevo l’impegno in tv di “Quelli che il calcio” su Raidue, ma mia moglie e mia figlia andavano sempre e lo ricordano come un momento estremamente aggregante per la famiglia e per la comunità parrocchiale.

Per fare tutto questo, per recuperare ragazzi con problemi psichiatrici facendogli fare attività quotidiane per molte ore tutti i giorni ci vogliono non solo aiuti concreti che Dondo si sbatte sempre per trovare, ma entusiasmo, coraggio, amore, tempo e pazienza, molta molta pazienza.

Per questo iSemprevivi è un progetto straordinario che merita attenzione e amore da parte di tutti noi: perché fare del del bene fa impazzire... di gioia!