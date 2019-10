'La vita dei filosofi', esemplarità del nostro futuro nel libro di Carlo Sini

"Anche la conoscenza, disse Nietzsche, ha una vita e una storia. Non una successione astratta di dottrine e di scritti isolati dal mondo, ma un confronto con le vite reali e immaginarie degli autori e dei loro compagni di umanità, posti di fronte alla sempre imminente esperienza della morte che assedia ogni impresa umana. Di qui la vicenda filosofica rivisitata con altro sguardo e nuova consapevolezza, come una esemplarità di tappe emblematiche del nostro destino futuro: Marco Aurelio nella sua tenda e Diogene Laerzio nel suo millenario mistero; la morte di Cartesio nel paese degli orsi; Nietzsche e Wagner a Basilea; Husserl sul Lago di Como, a Vienna e a Praga; Cassirer e Heidegger ad Amburgo e a Davos; James e Santayana ad Harvard; Wittgenstein e Russell a Cambridge. Passioni, propositi, contese che travalicano il fatto biografico accidentale per divenire parte della nostra stessa vita di «buoni Europei», come disse Husserl, usciti dalla devastazione delle guerre mondiali e faticosamente rinati a un progetto di umanità futura. La proposta concreta di un nuovo racconto della nostra storia morale ed esistenziale e di un modo nuovo di praticare la filosofia."

CARLO SINI ha insegnato per trent'anni Filosofia teoretica all'Università degli Studi di Milano. È Accademico dei Lince/ e membro di altre accademie e istituzioni culturali italiane. Jaca Book ha in corso di pubblicazione le sue Opere in sei volumi. Tra gli altri suoi titoli ricordiamo: Lo specchio di Dioniso. Quando un corpo può dirsi umano? (con C.A. Redi, 2018, ult. ed. 2019); Trittico (20/8); Inizio (2016); Incontri. Vie dell'errore, vie della verità (2013); Il sapere dei segni. Filosofia e semiotica (2012); Del viver bene (2011, ult. ed. 2015); Il comico e la vita (2003, ult. ed. 2017).

Un estratto dal libro

EXODUS

LA DIEFERENZA tra la vita e il sapere è rappresentata da quella "inezia", potrebbe dire Kant, che chiamiamo "corpo". Ma che cosa è un corpo? Già la domanda può ridursi all'inezia delle sue parole: aria che vola, secondo il parere di Falstaff. Sicché la domanda stessa è compromessa con i corpi, sia pure aerei, come del resto ogni figura del sapere, orale o scritta non fa differenza, purché frequenti, come deve, la natura del segno; e ogni segno, si sa, è per sua natura in ritardo, sempre postumo, sempre caratterizzato da una morte annunciata, sempre attraversato dal nulla della sua presenza vicaria, rispetto alle condizioni "materiali" che 10 hanno innescato, qui come una figura del "corpo" del discorso che domanda.

«In questo corpo abitava un giovane di 33 anni. Il molto piacevole contatto occasionale del suo corpo con un altro, forse nei verdi dintorni della foresta viennese, lo hanno condotto inflessibilmente alla morte.

Lo chiamavano Franz». Ma chi, che cosa "abitava" e come? In quanto un corpo è, in ogni senso, un "luogo comune", esso contiene ciò che insieme lo contiene. Contiene ciò che voi chiamate "Franz" (Schubert), ma è quel corpo che è proprio perché è il corpo di Franz: questo corpo è il suo "avere" e per questo, appunto, lo può perdere. Però: chi perde, e in quale luogo, in quale corpo sta la perdita? Il fatto è che Franz non risponde e non ne risponde. Non lo ha perduto per sé, lo ha perduto per noi. Una osservazione che forse ci aiuta. Potremmo dire: il corpo di Franz non è realmente di Franz, è di tutti noi e solo così Franz, da un certo momento in poi, se lo poté attribuire, sino a che gli riuscì di disporne e di nominarlo: il corpo infinitamente immaginario di un sé immaginario, la cui vita ancora accompagna anche la nostra, in forma implicita e, per alcuni pochi che ne conservano il nome e la memoria, in forma esplicita, almeno per un po'. Con tutti questi bei discorsi vuoi forse dire che i corpi sono aria e poi mere immaginazioni? I corpi no, ma i saperi dei corpi sì.

Heidegger amava ricordare a tutti che la bomba era già scoppiata nei cieli del Giappone. I frammenti della sostanza estesa e della sostanza pensante volano da allora nello spazio infinito, sempre più lontano, sino a dissolversi ai confini del niente. La bomba era già scoppiata e non c'era più nulla da fare: le sostanze fisica e metafisica sono scomparse e le filosofie epigonali dei nostri giorni, che ancora riempiono di fantasmi alcuni scaffali delle librerie e alcune teste di scrittori e di lettori, trarrebbero profitto dal farsene una ragione.



Nel frattempo un'analoga bomba è esplosa nella sostanza del corpo vivente.

La fisica e la biologia del Novecento hanno stretto un patto e ordito una congiura, ovviamente senza saperlo o immaginarlo. Dicono Manuela Monti e Carlo Alberto Redi: è ormai un fatto acquisito che l'individuo biologico è un "condividuo", un insieme eterogeneo di organismi relazionati in base a simbiosi. E così anche il cosiddetto individuo umano è composto da una comunità di molteplici individui, cioè condividui, appartenenti alle specie e ai gruppi più diversi e lontani in termini evolutivi. La componente del suo microbioma è peraltro associata a fattori quali la dieta, lo stile di vita, l'uso di farmaci e altri aspetti della biografia individuale.

La microbiochimica e l'ecologia collaborano a definire il condividuo o olobionte umano. L'epigenetica ovvero la genomica sociale mostrano che condizioni di vita e conseguenze biologiche sono interconnesse (Marx ed Engels l'avevano cominciato a comprendere). Vita biologica e vita sociale si scambiano le parti e nello scambio abita il sapere.



In ogni punto tutta la vita, in ogni immagine tutta la storia. Simbiosi infinita sulla soglia del transito. Esso, transitando, individua il passaggio e già scompare nel trasparente segno di quella "e".