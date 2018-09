Nietzsche, il Buddha d'Europa (che è il contrario di quello indiano)

«Io potrei diventare il Buddha d'Europa: che sarebbe il contrario di quello indiano.» FRIEDRICH NIETZSCHE.



Friedrich Nietzsche non assomiglia affatto a un monaco buddhista. Eppure su alcune questioni la sua filosofia e il pensiero orientale sembrano parlare la stessa lingua: dal rigetto della nozione di «io» al superamento della logica duale, dal concetto di vuoto che innerva ogni cosa alla convinzione che nulla esiste (in sé) ma tutto coesiste. Si fa strada così una forma di sapere che mira al risveglio e all'illuminazione per trascendere la propria condizione umana a favore di un sentire più cosmico.

Questo libro offre al lettore nuove chiavi ermeneutiche per orientarsi nel pensiero di uno dei più importanti filosofi del Novecento e indaga le profonde ragioni della sua attualità anche alla luce della lettura psicoanalitica che ne diede Jung.

AUTORE:

MORENO MONTANARI è analista filosofo. Insegna nella Scuola di Alta Formazione per analisti biografici a orientamento filosofico di Philo e in Mitobiografica, scuola del mestiere di vivere. Collabora alla «Rivista di psicologia analitica» (nuova serie) e alle pagine culturali de «la Repubblica» e «Doppiozero». Nei suoi lavori propone l'intreccio della filosofia occidentale e di quella orientale con la psicologia del profondo. Per Mursia ha pubblicato La filosofia come cura (2012), Vivere la filosofia (2013) e Gli equivoci dell'amore (2015).

PREFAZIONE

«"Né per terra, né per acqua troverai la via che conduce agli iperborei", questo già Pindaro sapeva di noi. Noi fummo coraggiosi abbastanza, non indulgemmo né a noi stessi né ad altri: ma per lungo tempo ignorammo dove mai ci andasse portando il nostro coraggio giacché non avevamo alcuna via.»

Friedrich Nietzsche, L'Anticristo

Quella di Nietzsche è un'indagine senza meta che traccia da sé, strada facendo, il proprio percorso. Una via in continuo mutamento che procede deterritorializzandosi e disseminandosi in ogni direzione, vanificando quindi sul nascere ogni sua possibile localizzazione, producendo, al contrario, spaesamento. Tuttavia la sua erranza non copre aree metafisiche, ma si dispiega nei tessuti dell'immanenza.

L'antica lingua cinese offre la possibilità di condensare tutte queste caratteristiche in un unico concetto: Tao. Tao significa appunto Via da intendersi però, come l'inglese Way, anche e contemporaneamente come modo.' La via e il modo di muoversi in essa sono dunque un'unica cosa; non si danno né una strada preesistente né una specifica maniera di procedere: il nostro passo assolve al tempo stesso l'uno e l'altro compito, tracciando una via in costante trasformazione' che, pur aprendosi in ogni direzione,' non mira a raggiungere un altrove, ma fa continuamente ritorno a sé: «Il Tao è nel Passaggio, più che nel Sentiero. È lo spirito del Mutamento cosmico, l'eterno sviluppo che ritorna su se stesso come un drago, simbolo prediletto dei taoisti».4

Un movimento analogo caratterizza la filosofia di Nietzsche: «Molti si rassegnano e si accontentano della strada; a loro basta camminare in direzione di mete, si accontentano di possedere un'aspirazione verso mete»,5 scrive Nietzsche; io mi muovo, e vi conduco, in un «cerchio d'abissi e silenzio di morte!».`' Il «cerchio d'abissi» — non si trascuri il plurale — è prodotto (dall'eterno) ritorno su se stesso di un pensiero che attraverso un'autoreferenzialità non più tautologica come l'identità — ma in se stessa differenziale e molteplice come il divenire — sgretola ogni fondamento (Grund) costringendoci a «camminare sull'abisso (Ab-Grund)».

È questo uno dei punti di maggiore incontro tra Nietzsche e le filosofie orientali alle quali ci richiameremo costringere il pensiero a un movimento che ci aspira nel proprio vorticoso vuoto e ci invita ad abitarlo, senza più occultarlo ma senza nemmeno occuparlo. Fado, se non si vuol ridurre il vuoto al nulla e chiudere ciò che esiste (dunque diviene) in un'immutabile equazione con se stesso, significa anche far ricorso a un pensiero e un linguaggio che sappiano andare al di là dei principi della logica duale — di qui, il «silenzio di morte» che può seguire la decostruzione degli abituali codici linguistici.

Le convinzioni che nulla esista (in sé) ma che tutto co-esista, o meglio consista — come suggerisce il Maestro Zen Fausto Taiten Guareschi — e che la struttura irriducibilmente relazionale della realtà sia per questo inaccessibile al linguaggio logico — che si fonda proprio sul principio di identità e sulla legge di non contraddizione — costituiscono, infatti, tanto il patrimonio comune delle filosofie orientali, quanto il principale presupposto della nietzschiana «travalutazione di tutti i valori». Per esprimere quella che ambedue i poli della nostra comparazione definiscono «la conoscenza fondamentale dell'unità di tutto ciò che esiste»,`' entrambi faranno talora ricorso anche al linguaggio simbolico che, spiega Carl Gustav Jung, «per la sua natura ambivalente, rappresenta per la logica il tertium non datur, ma [che] per la realtà è verità compiuta». In alcuni casi persino la scelta dei simboli apparirà suggestivamente convergente — il fanciullo, il viandante, il saggio, l'uomo folle, lo storpio, l'ombra, il serpente, l'acqua, le vette e gli abissi, il sogno, il risveglio e l'illuminazione — in altri, com'è ovvio, il differente contesto culturale degli autori consiglierà metafore del tutto diverse che assumeranno tuttavia funzioni molto simili. Se ad esempio in Nietzsche il concetto di unità come eterogenea e inscindibile contaminazione di aspetti contraddittori è per lo più affidato a Dioniso — «dio della contraddizione, di tutte le contraddizioni, o meglio di tutto ciò che, manifestandosi in parole, si esprime in termini contraddittori»"— nel Taoismo è lo stesso simbolo del Tao a ricoprire la funzione di rappresentare l'unità di tutto ciò che esiste come inscindibile interazione di forze differenti, opposte, ma non separate: «Un aspetto yin, un aspetto yang, ecco il Tao»."

Non sí tratta dunque, come spesso erroneamente si sostiene, né della coincidenza degli opposti, né di una loro omogenea sintesi, ma di un'incessante interazione di forze polari distinte ma inseparabili, al di là del rigido manicheismo della logica binaria. Si tratta di un concetto (advaita = non dualità) centrale anche per le diverse forme di buddhismo che, come lo stesso Nietzsche osservò, andando al di là della logica duale, parlava di fatto la sua stessa lingua." Questo libro intende seguire e tesaurizzare questa analogia, più a fondo di quanto Nietzsche stesso volle, poté o seppe fare," nel convincimento che tale comparazione possa contribuire, tanto a chiarire alcuni aspetti stilistici e contenutistici della filosofia nietzschiana, quanto a rendere maggiormente comprensibili le peculiarità delle filosofie orientali.

Si tratta certo di una via insolita — e sin qui largamente trascurata — dall'esegesi nietzschiana, ma non per questo meno lecita perché del tutto fedele all'insegnamento del prospettivismo nietzschiano. Con esso Nietzsche ci sprona a emanciparci dalla superstizione che l'angolatura dalla quale la tradizione culturale, filosofica e morale dell'Occidente ci ha abituato a vedere le cose costituisca la «naturale» visione delle cose e ci invita a osservare la realtà da punti di vista ancora insondati, a rivedere il nostro modo di concepirla. Quella di Nietzsche è infatti una filosofia dello spaesamento (Unheimlichkeit) che consiste nel decostruire il tradizionale significato di ciò che consideriamo così familiare (Heimlich) e consolidato da apparirci naturale, ovvio, vero.' In questo senso, ín piena consonanza con il prospettivismo nietzschiano, guardare all'Oriente potrebbe essere «ciò che ci consente di orientarci, se appena poniamo in altro modo la questione».

Quale sia quest'altro modo di porrela questione lo abbiamo in parte già visto: si tratta di un approccio che, piuttosto che «risolvere» paradossi e contraddizioni propri dell'esperienza umana, «permette di vedere il contrario, e persino il contraddittorio, come complementari dentro il grande sistema della vita e dell'umanità».' Questa. prospettiva attenta più a quella che, con Gregory Bateson potremmo chiamare «la struttura che connette»'8 che ai suoi singoli elementi, è oggi adottata da diverse epistemologie scientifiche e/o disciplinari, ma trova una delle sue più antiche e efficaci formulazioni nel pensiero orientale, nelle sue diverse forme. Che il loro orizzonte congnitivo, analogo a quello di Nietzsche, sia oggi — spesso inconsapevolemente — condiviso dagli ultimi sviluppi delle principali scienze occidentali, ci mette al riparo da quanti vorrebbero sbarazzarsene rubricandolo alle voci «esoterismo» e/o «irrazionalismo». Non solo la fisica subatomica, la geometria non euclidea, la termodinamica, la biologia, la geologia, la cibernetica, la psicoanalisi e psicologia sistemica, hanno evidenziato la necessità di passare dal paradigma della logica formale a modelli relazionali basati su leggi di complementarietà e interazione tra polarità opposte, ma si sono anche rifiutate di «eliminare tutto ciò che è irrazionalizzabile — l'aleatorio, il disordine, la contraddizione — e rinchiudere il reale entro una struttura coerente»,' ma incapace di spiegare la complessità della realtà, per aprirsi invece a sistemi aperti, di tipo stocastico, entropico, omeostatico, ricorsivo, oleogrammatico, e così via.

In questo modo esse battono la strada inaugurata da Nietzsche, la cui critica non riguarda la razionalità tout court ma la pretesa di razionalizzare tutto, l'abuso totalizzante che, a suo dire, ne avrebbe fatto Socrate, mosso dal desiderio di «correggere» la realtà, epurandola della sua parte irrazionale, considerata un mero accidente.

Occorre infatti ricordare che razionalità e razionalizzazione non sono sinonimi: la prima è espressione di un atteggiamento critico, anche nei propri confronti, capace di dialogo con cíò che, apparendole non razionalizzabile, la stimola a modificare i propri paradigmi cognitivi; la seconda è invece la volontà di ordinare la realtà riducendola all'osservanza dei principi fondativi del proprio linguaggio, riconosciuto, sulla base di pretese leggi universali, come l'unico valido. È questo un atteggiamento del tutto estraneo alle filosofie orientali che si sono sempre rifiutate di far coincidere la conoscenza con la razionalità' e che, più in generale, non hanno mai perseguito né il progetto baconiano di farne lo strumento di dominio della natura, né quello cartesiano di ergerla a metodo corretto per accedere alla verità di ciò che è. Esse, proprio come Nietzsche, propongono una diversa modalità di comprensione che non procederà più — o meglio, non esclusivamente — secondo ordinati processi logicoinferenziali, ma sarà caratterizzata da quello che la psicologia della Gestalt definisce un apprendimento per insight, ovvero per «illuminazione improvvisa». Si tratta, com'è noto, non solo di una concezione ma persino di una terminologia proprie, tanto delle varie evoluzioni del Buddhismo, quanto della filosofia di Nietzsche, «il cui pensare è, per così dire, un seguito di folgorazioni»," veicolate — altro punto di contatto con molte filosofie orientali — da un linguaggio aforistico spesso paradossale, in cui il non detto gioca un ruolo non minore di quanto viene esplicitato.

Tuttavia, ad avvicinare forse più di ogni altra cosa Nietzsche alle dottrine orientali è il comune intento di concepire la conoscenza non come astratta raffigurazione (Abbildung) concettuale di un pensiero che debba poi con formarsi alla realtà (adaeguatio rei ab intellectum) ma quale processo di formazione (Bildung) capace di produrre profonde trasformazioni (Umbildungen) esistenziali, in chi lo sperimenta. In questa prospettiva la conoscenza diviene sapienza, movimento della vita che, presa nel proprio sapere, si fa consapevole e si trasforma." Per questo, tanto la filosofia di Nietzsche quanto le filosofie orientali, chiamano l'individuo a superare la sua condizione «umana, troppo umana» per compiere — in questa vita e nell'immanenza — la più importante e paradossale delle metamorfosi: diventare ciò che si è.

Per farlo «bisogna essere disposti a rischiare il noto per l'ignoto e avere il coraggio di affrontare se stessi. Sperimentare per conoscere, conoscere per liberarsi. Liberarsi dal limite dell'umano, perché l'uomo è divino e può andare oltre la sfera profana per attingere quella sacra. (...) Il comune denominatore con le altre strade di realizzazione è sempre lo stesso: il movimento. Perché vivere significa cambiare ogni giorno, trasformarsi, sintonizzarsi sulla corrente dell'essere che non è mai uguale all'istante precedente»" — e che sarebbe allora meglio concepire, nietzschianamente, come puro divenire. Sono parole di una studiosa di filosofie orientali che, persino terminologicamente, avrebbe potuto pronunciare Nietzsche. Egli, infatti, attacca ripetutamente il subdolo tentativo della conoscenza di ricondurre l'ignoto al noto; fa della verità una questione di coraggio («di quanta verità sei capace?»); definisce il suo percorso di conoscenza «un viaggio di sperimentazione per spiriti liberi» e sprona l'uomo a superare la sua dimensione umana, troppo umana per diventare — ma ancora una volta, nell'immanenza e in questa vita — «superuomo», ovvero, colui che, incarnando la cifra stessa del divenire, il continuo superamento di sé, partecipa all'incessante processo della realtà da una prospettiva non più egocentrica. Si tratta di una condizione che nel Buddhismo è chiamata «risveglio» o «l'illuminazione» e che in questo libro intendiamo assimilare all'esperienza del «Meriggio» zarathustriano.

Il giudizio di Nietzsche sul buddihsmo è, come spesso gli capita, ambivalente: da una parte scrive che potrebbe «essere il Buddha d'Europa», dall'altra si affretta a dire «che sarebbe certamente il contrario di quello indiano»." Del Buddhismo egli apprezza l'assenza dello spirito di «ressentimens»: esso riconosce il dolore e la sofferenza come aspetti connaturati alla condizione umana e invita ad affrontarli senza ricorrere a categorie morali, per ricondurli a «dati di fatto psicologici», rispetto ai quali procede «in termini igenici»." Dall'altro lo considera «la forma più famosa di nichilismo passivo».

Avremo modo di analizzare più dettagliamente le ragioni di questo pregiudizio, unitamente ai molti elementi in comune tra le due proposte filosofiche; prima di farlo desidero ringraziare Leonardo Arena, alle cui lezioni ho appreso, all'Università di Urbino, la possibilità di comparare questi due diversi punti di vista; con lui, i miei compagni di studio di allora — in particolare Dario e Duccio — per le interminabili conversazioni su quelli che chiamavamo i kaan di Nietzsche, e quanti, oggi, — in particolar modo le amiche Simona Gasparetti e Elena Grossi — mi hanno invitato a ripubblicare questo libro iniziato ormai più di vent'anni fa, discusso due anni dopo come tesi di laurea, aggiornato per altri otto anni di seguito, pubblicato nel 2004 con Mimesis, e da diversi anni fuori catalogo. Da allora il mio modo di scrivere, sia riguardo ai temi che allo stile, è cambiato. Rispetto ai libri usciti con questa collana di Mursia, ad esempio, il lessico è un po' più tecnico e specialistico e i temi che vengono trattati possono apparire, o essere, meno vicini all'esperienza quotidiana di tutti noi, per cui la ricaduta pratica di questo lavoro è meno immediata e percepibile rispetto agli altri. Questo testo è sostanzialmente un'indagine sulla filosofia di Nietzsche alla luce delle sue affinità con alcune correnti filosofico-religiose orientali, ma l'attualità del pensiero di Nietzsche è tale che, ripercorrendone la genealogia e addentrandoci sulle sue dinamiche, s'indaga al contempo lo spirito del nostro tempo, vorrei dire la nostra mitobiografia. Come ha scritto Goffried Benn

«In pratica, tutto ciò che la mia generazione ha discusso, ha intimamente dibattuto, si può dire soffrendoci — ma si può dire anche facendola ben lunga — tutto ciò era già stato espresso in modo esaustivo da Nietzsche, aveva da lui ottenuto formulazione definitiva, mentre il resto non era che esegesi. Il suo stile insidioso, tempestoso e lampeggiante, il suo dettato inquieto, la rinuncia a qualsiasi tipo di idillio e a qualsiasi spiegazione generica, la costruzione di una psicologia degli istinti, dell'elemento costituzionale assunto a motivo, della psicologia intesa come dialettica — la coscienza come affetto, l'intera psicoanalisi, l'intero esistenzialismo sono opera sua».

Forse Benn esagera, ma è innegabile che lo sfondo culturale dal quale emergiamo è profondamente nietzschiano, che la sua filosofia si è rivelata capace di permeare le più svariate forme di sapere — dall'arte alla scienza, passando per la psicoanalisi e la religione — e che il nostro tempo continua a fare i conti con la morte di Dio e il conseguente avvento del nichilismo. Per questo mi è sembrato che valesse la pena riprendere il discorso iniziato anni fa con questo libro e, per certi versi, continuato altrove, con considerazioni che ho qui, in parte, ripreso. L'impianto del libro e l'ordine dei capitoli restano gli stessi della prima edizione; tuttavia ho messo mano, talvolta sostanzialmente, a ogni paragrafo e nessun capitolo ne è uscito intonso. Ho smussato i toni e le modalità espressive di alcune pagine che mi sono apparse un po' ridondanti e eccessive; ho rivisto taluni giudizi, miei e di Nietzsche, nei confronti di alcuni filosofi che mi sono apparsi un po' ingenerosi e troppo drastici; ho specificato che il punto di vista di Nietzsche su Socrate e Platone, risulta a tratti caricaturale e, ad ogni modo, estremamente riduttivo. Nel complesso ho posto la stessa figura di Nietzsche sotto una luce un po' più critica di quanto non avessi fatto nella prima edizione, rivedendo soprattutto il capitolo sulla follia, originariamente un po' troppo «romantico». Ho aggiunto un nuovo capito che ho intitolato Che c'importa del signor Nietzszche? per il quale ho ripreso alcune considerazioni già apparse in altri miei lavori (insieme al materiale utilizzato per il mio intervento sulla biblioteca di Nietzsche al ciclo dí Philo su il genio della biblioteca, curato da me e Nicole Janigro), evidenziato alcuni limiti e cotraddizioni di questo grande filosofo, provando a indicare la strada per superare alcune impasse nelle quali pare essersi arenato.

La scelta della comparazione con le filosofie orientali, oltreché dalle molte affinità e da un certo gusto della provocazione, era originariamente dettata anche da un pregiudizio sulla filosofia occidentale, specie antica. All'epoca mi pareva che la filosofia greca, che conoscevo ancora male — anche per effetto della fascinazione che Nietzsche che, dopo Socrate, la considerava sostanzialmente una degenerazione dello spirito, volta a difendersi dalla verità — non rispondesse alle questioni di fondo sul senso della vita, per come risuonano oggi. Alcuni miei lavori successivi, testimoniano quanto la mia posizione in merito sia cambiata, ma in questo testo mi sono limitato a specificarlo in qualche nota, senza ridiscutere il punto di vista nietzschiano.

Questa nuova edizione, si potrebbe in fine dire, è scritta sotto l'effetto di una minore fascinazione nei confronti del filosofo di cui si occupa. Tuttavia Nietzsche resta per me un interlocutore impareggiabile e io, in pratica, non penso mai senza passare per le sue critiche, benché la sua filosofia non costituisca più il seme e la circonferenza della mia. Nietzsche è il grande dubbio che pesa su ogni mio pensiero, anche dal punto di vista psicologico: pochi come lui costringono a fare i conti con la propria Ombra, più di quanto egli stesso seppe probabilmente fare, e ci spronano all'onestà intellettuale. Non è solo il maestro del sospetto è, con tutte le sue contraddizioni, il filosofo che sprona all'autenticità.

Nel suo piccolo, questo libro intende muoversi in consonanza a questa istanza nietzschiana; pertanto, per rifarci alle metafore preferite dallo Zarathustra, invita a lasciarsi «tirare in ballo», a «mettersi in gioco»; con sano scetticismo, certo, ma purché non sia uno «scetticismo dal sedere di pietra»." Questo libro intende muoversi in consonanza a questa istanza nietzschiana del tutto analoga alla raccomandazione del Buddha storico Gautama Sakyamuni, «di non tener per vero nulla di cui non abbiamo personalmente accertato la veridicità e sperimentato il carattere benefico. Pensate da voi. Vedete con i vostri occhi. Siate maestri di voi stessí».

In gioco, in entrambi i casi, ci sono «verità per i piedi», che invitano al viaggio. Ma prima di partire, sarà meglio preparare la valigia.