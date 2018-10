Polpettology: storia, filosofia e ricette del cibo più amato al mondo

Certo non è solenne come la lasagna. Non è raffinata come una crepe al tartufo. Non è effervescente come i gamberoni al curry. Ma è comoda come una pantofola. Familiare come la voce della ninna nanna. Saporita come una battuta popolare. La polpetta non è aggressiva, non è esibizionista, non è possessiva. Se dovessimo scegliere un cibo da decretare piatto nazionale, sarebbe certo lei.

È una pietanza locale che in ogni regione ha la sua declinazione, e si ritrova in tutte le culture del mondo.

È un cibo plurimillenario, che ha saputo adattarsi alla contemporaneità, e se negli anni Sessanta nessun bravo padrone di casa le avrebbe offerte per cena, oggi hanno conosciuto una riscossa, sono sempre più presenti non solo sulla mensa famigliare ma anche negli aperitivi al bar e nei light Punch alle convention.

E poi, basta aggiungere un po' di pane raffermo, formaggio, un uovo, ed ecco che quella che doveva essere una portata per due diventa per quattro, per sei, per otto.

Allora, cosa bolle in pentola?

Un libro di cucina — ma non solo, anche se contiene molte ricette di facile realizzazione. Un libro di storia materiale — ma non solo, anche se racconta la polpetta dalle origini ai giorni nostri.

Soprattutto, questo è un libro di filosofia della polpetta, dal tono semiserio, in cui il piatto diventa metafora di un modo di essere, anzi di polpettare, che passa dal riutilizzo e riciclo, alla capacità di adattarsi, al gusto della condivisione.



Autrici:

Daniela Brancati (1949), giornalista, vive a Roma. Ha lavorato a "Paese Sera" e "Repubblica", ha diretto il tg di VideoMusic e il Tg3 della Rai. Ha pubblicato romanzi e Libri di inchiesta e costume. [ultimo è Occhi di maschio. Le donne e la televisione in Italia (Donzelli 2011).

Daniela Carlà (1958) vive a Roma. È dirigente generale della Pubblica amministrazione, con incarichi in materia di politiche sociali internazionali, politiche del lavoro, immigrazione, controllo sugli enti pubblici. Dirige la rivista "Nuova etica pubblica".



Insieme organizzano ottime cene a base di, ça va sans dire, polpette.



Testo:

Il canto degli italiani — più conosciuto come Fratelli d'Italia — di Goffredo Mameli, è stato dichiarato inno nazionale, con legge, nel novembre 2017. Dal 1847, anno in cui è stato composto, ce ne ha messo di tempo per ottenere l'ambìto riconoscimento! Ha dovuto prima dimostrare di non essere una moda effimera; di poter essere cantato da tutti, proprio da tutti: da chi sa cantare e da chi è talmente stonato da far scappare anche i gatti. Di essere beniamino delle star del calcio e ispiratore di eserciti ben oltre il Risorgimento.

D'altra parte non era facile decidere chi ci rappresenta nelle occasioni più ufficiali, e in quelle più popolari, nelle scuole e nei convegni internazionali.

E soprattutto bisognava che il tempo mettesse a tacere le polemiche che noi italiani amiamo tanto: non è solenne, è troppo marcetta, le parole sono arcaiche e roboanti... La bandiera ce l'abbiamo, la lingua pure. Alla moneta abbiamo rinunciato in favore dell'euro, eppure la lira sopravvive nell'immaginario collettivo: avete mai sentito qualcuno lamentarsi dicendo "Non c'ho un euro in tasca?". No davvero, si continua a dire "Non c'ho una lira".

Il cibo nazionale invece, quello ancora non c'è. Strano, se ci pensate: proprio noi che del cibo facciamo rito e vanto, e un gran parlare in ogni luogo fisico o virtuale, non abbiamo un simbolo gastronomico unificante. In attesa che

il Ministero dei beni culturali indìca una pubblica consultazione noi — D&D — sosteniamo con forza e convinzione la candidatura della polpetta.

La polpetta col suo low profile conquista tutti. Certo non è solenne come la lasagna. Non è raffinata come un sartù. Non è seduttiva come i tagliolini al tartufo. Ma è comoda come una pantofola. Familiare come la voce della nonna. Saporita come una battuta popolare.

La polpetta è come gli animali domestici: somiglia a chi la fa, come il cane assume l'espressione e il carattere di chi lo ama e lo tiene in casa con sé.

La polpetta non è aggressiva, non è esibizionista, non è possessiva. Chi soffre di ansia da prestazione non offre polpette. L'anatra all'arancia, quella sì, è per i vanesi, la polpetta, poverina, tende a mimetizzarsi all'interno del menù dove non sarà mai dichiarata regina, pur essendolo nei fatti. La polpetta è per chi mette in mostra i propri difetti e a volte se ne compiace. Ecco perché la sceglieremmo come cibo da decretare solennemente e formalmente cibo nazionale.

Per i suoi caratteri intrinseci tanto simili a quelli del nostro popolo. Noi siamo un paese ricco pieno di poveri, vecchi e nuovi. Ma — ricchi e poveri — siamo carichi di creatività e individualismo. Nel bene e nel male. Siamo un paese meticciato dalle continue occupazioni del passato. Oggi la chiamano fusion, ma la sostanza non cambia. Per questo riusciamo a sopravvivere ai nostri tanti difetti: perché in sostanza sappiamo fare le polpette, ovvero con poche cose riusciamo a creare squisite polpette. La polpetta è apparentemente disordinata, caotica, anarchica come noi

italiani. È lasciata all'intuizione dell'ultimo momento, non chiede procedure, protocolli e pesate di precisione. Ma è anche cura del dettaglio, amore per l'estetica e manualità. Non bisogna infatti commettere l'imperdonabile errore di ritenere, con arroganza, che la forma non sia importante. Il cibo è povero, famigliare, sa di quotidiano, proprio per questo non si possono presentare bitorzoluti impasti di misure e forme diverse. Per ogni impasto e per ciascuna occasione, va scelta la misura adatta e la forma che più si conviene.

Così come noi italiani, la polpetta è molto locale, di declinazione regionale, attaccata alle sue radici, che spesso vuol dire ognuno fedele alla propria ex povertà/virtù contadina. Alla ricetta del proprio cortile e della propria famiglia. Individualista, come è nel dna di noi italiani. Eppure con vocazione sociale, come spesso siamo noi. Aggiungi un po' di pane vecchio in più, del formaggio, un uovo, una spezia, ed ecco che quello che doveva essere un piatto per due diventa per quattro, per sei, con grande facilità, con la facilità che abbiamo noi nell'accogliere e a volte, quando la vita non ci ha troppo deviato, nel condividere.

Duttile, accompagna tutti i vissuti, modificandosi negli anni. Proprio come noi che ne abbiamo viste e sopportate tante, di dominazioni e di culture. E tutte siamo stati in grado di assorbire, rielaborare, fare nostre. Questa fusion (il termine è di moda, ma mai così appropriato come per le polpette) si ritrova molto nella pietanza di cui parliamo e che amiamo al punto da dedicare ad essa un libro intero. Le polpette sono un mix che risente di culture gusti e latitudini. Accompagna le difficoltà e le epoche della vita e si associa bene trasformandosi in cibo per ogni età.

Carezzevole, quasi terapeutica, con più formaggio e verdure nascoste per bambini inappetenti e gravidi di futuro; senza grassi e glutine per adulti con insoddisfazioni nella vita già vissuta e intolleranze gastronomiche parimenti sedimentate, frutto delle passate ingordigie — questo sono le polpette. Miscuglio sapiente di più ingredienti, con un risultato unico e irripetibile. In fondo, come la vita, con il ventaglio di possibilità a disposizione, con le diversità delle biografie, con gli imprevisti e i problemi, con esiti sempre e comunque irripetibili, dettati dal mix di fortuna, esperienze, talenti, possibilità a disposizione, e con l'impossibilità di tornare indietro, agli ingredienti di base e alle chances iniziali.

Sì, come la vita, la polpetta ha bisogno di creatività. Tutti abbiamo provato cosa significhi aprire il frigo di casa, trovare il deserto, con qualche limone già tagliato che ti guarda triste e sconsolato dal ripiano di vetro; e le altre mensole con qualche raro occupante.

Apparentemente del pane secco, la buccia di un limone, un uovo, dei pezzi di formaggio ormai ingiallito, non sono ingredienti, sono solamente avanzi, che in un tempo lontano abbiamo conservato pensando "Li mangerò domani", e invece li abbiamo dimenticati su un ripiano che via via si vuotava e svuotava di senso anche il frigo.

Ma loro — gli avanzi — non vi portano rancore e sono in grado di tornare a nuova vita con un po' di sapienza e di fantasia. Le polpette danno senso al poco, al resto, esigendo in cambio creatività.

Altrettanto sorprendente è la vita: quando ci sembra ormai desertificata, quando nessuno scommetterebbe più

un centesimo sul nostro futuro, a cominciare ovviamente da noi stessi, è in agguato la svolta, l'evento che cambia tutto e rilancia come al tavolo da gioco. A patto ovviamente di non arrendersi al frigo vuoto e afferrare le opportunità con sapienza, audacia e fantasia, attingendo alle residue scorte di energia.

Ognuno con quel che ha in casa, e con quel che riesce a procurarsi, può allestire la svolta.

Ma attenzione, nella vita come nelle polpette non è possibile tornare agli ingredienti e rifare tutto meglio. È il guaio dell'esperienza: quando ne abbiamo abbastanza, a noi stessi non serve quasi più, e gli altri dei nostri consigli non sanno che farsene. Tra rimpianti e sensi di colpa, più passano gli anni e più si vorrebbe tornare indietro, agli ingredienti originari, ma l'unica scelta consapevole è l'assunzione di responsabilità rispetto a ciò che si ha a disposizione nel presente, l'impegno e la cura per le polpette future. Dopo aver polpettato, possiamo solo cercare di evitare la coazione a ripetere gli stessi errori, affidarci alla buona sorte nel polpettare ancora, fiduciosi.

Questi caratteri fanno sì che la polpetta sia intimamente italiana.

Si può davvero parlare delle polpette come di un piatto? Dai monghedili alle purpette, dall'Alpe alla Sicilia, dai friciolin alla maccarella, tanti sono i punti in comune. Le differenze sono nei nomi e nei dettagli. E dunque nei sapori finali.

D'altra parte i mille campanili sono tipici della nostra cultura e dei nostri territori. Spesso sembra che noi italiani cerchiamo più ciò che ci distingue — e a volte ci divide che non quello che ci accomuna. Le polpette risentono

della stessa impostazione culturale: quando hai usato gli stessi ingredienti e lo stesso procedimento, troverai sempre qualcuno che dirà con nostalgia "Buone ma... non sono quelle di casa mia!". Perché le polpette puoi mangiarle ovunque, ma nel recondito della mente le polpette sono quelle dell'infanzia.

Il grande Pellegrino Artusi, che aveva ottima conoscenza dei gusti e delle storie degli italiani, al punto da essere definito da Orio Vergani "un classico fra i nostri scrittori del costume", non a caso scriveva: "Non crediate che io abbia la pretenzione di insegnarvi a fare le polpette. Questo è un piatto che tutti sanno fare cominciando dal ciuco, il quale fu forse il primo a darne il modello al genere umano'. In realtà poi la ricetta la scriverà lo stesso, ma la premessa è saggia e più che mai attuale.

Basta quello che avete letto fin qui a farne il piatto nazionale per antonomasia, che accomuna e distingue comunità e territori? A noi piace pensare di sì, ma se non vi abbiamo convinto, non litigheremo per questo.

Alla fine di questa digressione culturale antropologica, leggiamo una domanda muta nel vostro sguardo: meglio avere in frigo un succulento filetto o tanti ingredienti poveri da lavorare? Noi la risposta già l'abbiamo, ma ovviamente, a voi la scelta. Se optate per la seconda ipotesi, continuate a leggere. Troverete delle sorprese.