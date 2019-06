Rigoletto / Il cervello della passione. Marx e la critica del capitale

Dopo Marx idealista, Fusaro con questo volume prosegue la sua opera di rilettura critica del pensiero di Karl Marx. L’analisi del Manifesto del partito comunista, secondo l’autore, può regalare ancora preziose intuizioni sulle traiettorie determinate dallo scenario economico dei nostri giorni e dal neoliberismo sfrenato da cui è contraddistinto.

Il cervello della passione. Marx e la critica del capitale

Edizioni Mimesis/Eterotopie 2019, pp. 269, euro 19,00

di Diego Fusaro





L'Autore

DIEGO FUSARO, saggista e filosofo italiano. Insegna Storia della filosofia presso lo IASSP di Milano. Studioso di Marx, Spinoza, Hegel, Fichte e Gramsci, è il curatore del sito internet Filosofico.net e dal 2015 scrive un blog per la versione online del" Fatto Quotidiano". E' autore di numerose opere, tra le più recenti: Il futuro è nostro (2014), Antonio Gramsci (2015), Pensare Altrimenti (2017), Storia e coscienza del precariato (2018), Il nuovo ordine erotico (2018). Con Mimesis ha pubblicato: Europa e capitalismo (2015) e Marx idealista (2018).

Quarta di copertina

Dopo Marx idealista, Fusaro con questo volume prosegue la sua opera di rilettura critica del pensiero di Karl Marx. L'analisi del Manifesto del partito comunista, secondo l'autore, può regalare ancora preziose intuizioni sulle traiettorie determinate dallo scenario economico dei nostri giorni e dal neoliberismo sfrenato da cui è contraddistinto. Dopo quasi un secolo di peripezie, il comunismo e, con lui, il suo teorico più autorevole sono tornati all'originario statuto di "spettri", anche se in un senso del tutto differente da quello originario: dalla caduta del muro di Berlino, infatti, il comunismo è spettro non perchè, come nel 1848, deve ancora compiersi, ma perchè non esiste più, nella misura in cui esso ha cessato di essere come realtà politica e come struttura sociale. Per questo motivo, riscoprire il messaggio filosofico di Marx attraverso alcune delle sue opere più importanti permette di ripensare e immaginare nuove alternative al "progetto incompiuto di modernità" del quale oggi siamo parte.