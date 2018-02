Rigoletto/ L'Erasmus? L'ennesima truffa capitalistica

Far parte del "Progetto Erasmus" sembra essere oggi la massima aspirazione di moltissimi giovani, che non si rendono completamente conto di cosa rappresenti veramente il soggiorno-studio più desiderato dagli europei.

Parola di Paolo Borgognone, che nel suo "Generazione Erasmus. I cortigiani della società del capitale e la 'guerra di classe' del XXI secolo" (Oaks Editrice) critica in maniera documentata e stringente la societal del libero mercato, sponsor di una rivoluzione giovanilistica mirata ad eliminare le ultime forme organizzate di barriera al capitalismo selvaggio.

Una voce fuori dal coro, che si ribella all'utopia della cittadinanza globale e al mito delle primavere colorate, finte rivoluzioni sponsorizzate dalle elite globalizzate che desiderano trasformare tutto il mondo in un immenso mercato speculativo.

Generazione Erasmus

I cortigiani della società del capitale e la 'guerra di classe' del XXI secolo

Editore: Oaks Editrice

Prezzo: 25,00 euro

Autore: Paolo Borgognone

ECCO LA PREFAZIONE di Francesco Borgonovo

La chiamano «Generazione Erasmus». L'hanno celebrata in lungo e in largo, tessendo le lodi delle frontiere aperte, dell'abbattiimento dei confini, della mescolanza dei popoli. Una mares di ragazzi spediti in giro per il Vecchio Continente - con la scusa dello studio e dell'apprendimento di lingue straniere - al fine di edificare gli europei del domani. Quanta retorica a basso costo abbiamo sentito in proposito? Tanta da non poterne piu. Eppure, l'onda della banalita non accenna a calare.

Vale la pena di raccontare un episodio indicativo. Nel maggio 2017, il sottosegretario in forza al ministero del Lavoro e delle politiche sociali del governo italiano, Luigi Bobba, ha partecipato a un evento organizzato a Firenze. Scopo dell'iniziativa era appunto quello di concludere le celebrazioni per il trentennale del programme Erasmus. In quell'occisione, Bobba ha dichiarato quanto segue: «Dobbiamo estendere l'esperienza Erasmus anche nel campo professionale. Per questo e fondamentale continuare a lavorare sul solco della riforma del servizio civile che introduce la possibilita di fare esperienza di servizio civile per tre mesi in un Paese dell'Unione europea. Serve un Erasmus dell'apprendistato.

Presa in maniera superficiale, potrebbe persino sembrare una buona idea: mandiamo i ragazzi all'estero affinché imparino una professione dagli esperti di altri Paesi, in modo che poi possano tornare qui e contribuire allo sviluppo dell'Italia. Sappiamo benissimo, tuttavia, qual e it veto senso di questa proposta, e quali sarebbero (anzi, sono) i suoi effetti. Si tratta, sostanzialmente, di spedire i ragazzi a lavorare gratis in qualche altro Stato.

Gia l'Erasmus ha poco senso se applicato all'Universita, caso in cui si traduce per lo pit' in una lungs vacanza, molto utile a stringere amicizie internazionali e a liberarsi dei fidanzatini di gioventu che restano in patria. Ma nel campo professionale, l'effetto sarebbe devastante.

Da qualche anno a questa parte, gli italiani che emigrano all'estero sono in spaventoso aumento. Nel 2015, per dire, se ne sono andati in 147.000. Alla fine del 2016, abbiamo appreso che, in un paio d'anni, i nostri connazionali con meno di 40 anni che hanno scelto di andare a lavorare in un altro Paese sono aumentati del 34%. I dati possono variare a seconda delle fonti, ma piu o meno i numeri sono questi. Vuol dire che stiamo vivendo un esodo di massa, compensato dagli ingressi smisurati di immigrati. Perche questi giovani se ne vanno? Sia perché trovano condizioni economiche migliori sia perché sono convinti a partire da un martellamento mediatico costante. Percepiscono di non avere un futuro entro i nostri confini.

Che cosy pensate che succederebbe con l'Erasmus dell'apprendistato? Facile. I giovani andranno a imparare un mestiere da un'altra parte e i migliori non torneranno piu indietro. I datori di lavoro degli Stati che li ospitano se li terranno, e quel che ne conseguira sate un impoverimento ulteriore dell'Italia. Tra l'altro, it governo che propone questo nuovo Erasmus e lo stesso che invita gli investitori stranieri a venire qui perché gli stipendi degli autoctoni sono molto bassi: come vedete, tutto torna.

Concettii simili sono alla base del Corpo europeo di solidarieta (il Ces: un nome un program-ma), un'iniziativa comunitaria che offre ai giovani dai 17 ai 30 anni opportunity di lavoro o di volontariato, nel proprio Paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare altre popolazioni in Europa. Ecco alcuni dei compiti che svolgono questi solerti volontari: aiutare a ricostruire una scuola o un centro comunitario distrutti da un terremoto, fornire assistenza a richiedenti appena arrivati, diradare is vegetazione boschiva per prevenire incendi, lavorare con disabili in un centro comunitario.

Comunque sia, l'ideologia che muove tutte queste iniziative e is medesima: spingere le giovani generazioni a lasciare it proprio Paese e a trasferirsi altrove in Europa, onde creare una vera «cittadinanza europea».

Tale ideologic e it frutto nefasto della fusione d'internazionalismo progressista e capitalismo sfrenato. E stato it progressismo, in nome delle "conquiste della civilta", a fabbricare quella che Jean-Claude Michéa chiama l'immagine dell'uomo disponibile, cioe «un individuo che sopporti senza battere ciglio di essere spedito di qua e di la», ovunque it capitalismo finanziario abbia bisogno di lui. Alla base della «Generazione Erasmus» c'e esattamente l'idea di «uomo disponibile». Siamo tutti «mobili», dopo tutto. Cambiano solo le modality dello spostamento. Per i manager ci sono i viaggi in prima classe. Per i poveracci quelli a bordo dei barconi. E stata sempre la sinistra, con il suo internazionalismo e universalismo, a partecipare alla riduzione del concetto di confine alla sola dimensione di ostacolo alla competitivita internazionale delle aziende e alla relativa mobility della manodopera planetaria».

La New Class intellettuale e benestante, quella di cui negli anni Novanta e nei primi Duemila tessevano le lodi autori come Richard Florida, ha fatto dello sradicamento e del "nomadismo" le proprie bandiere. Eccola, Mite di oggi, quella per cui la patria e it mondo intero, e la delocalizzazione dell'anima e it primo passo verso la realizzazione. II concetto di nazione va superato, dicono, cosi come quello di comunita. Libera circolazione, dunque. II creativo globale deve essere sempre pronto a partire, a spostarsi, a cambiare vita e lavoro: un nomade, insomma. Ovviamente con un superstipendio e magari con il conto corrente in un paradiso fiscale, la casa a Miami, il capoufficio a Palo Alto e la scrivania a Parigi, che fa tanto boheme. Pochi legami sociali, e a breve termine.

Poche certezze, sempre quelle: se il creativo americano che ha studiato in Europa si reca per aso in Giappone, vuole trovare la sua catena preferita di panini, la sua rivendita di cellulari e ma-

tari a una riunione dentro a un grattacielo disegnato dall'architetto-star che ha pro-

;ettato casa sua. La differenza non esiste piG. 0, meglio, esiste come patina: l'individuo, si dice, aa diritto di "esprimere se stesso", ha diritto alla propria originalita. Che si risolve, per lo Aell'omologazione.

La «Generazione Erasmus» e solo una delle tante declinazioni della cultura della mobility, per :ui uomini e merci debbono poter circolare liberamente per il mondo, liquidi come il dentro, in-angibili come una transazione finanziaria.

Forse, pert., e giunto it momento di mostrare quali siano i frutti - veri e tangibili, questa volta - dell'ideologia che abbiamo brevemente descritto. Per farlo, bisogna raccontare Is storia di un'ialiana di nome Fabrizia Di Lorenzo, giovane donna di 31 anni nata a Sulmona, sparita nel vorti:e di morte dell'attentato di Berlino. Non potendo offrire un respiro di vita a lei o ai suoi fami:liari affranti, sarebbe opportuno optare per un rispettoso silenzio sully vicenda di questa brava e sells ragazza, Is cui esistenza e stata funestata dalla bestiality jihadista.

Tuttavia risulta difficile risparmiare la voce leggendo che cosa hanno scritto di lei i giornali italiani. I cronisti hanno setacciato i profili di Fabrizia sui social network e hanno scoperto che ayeva pubblicato alcuni articoli sull'immigrazione, in particolare un'intervista rilasciata al Corriere del-la Sera dal sociologo Zygmunt Bauman, in cui it teorico della societa liquids spiegava che non bisogna assolutamente confondere gli immigrati con i terroristi. In un attimo, questa ragazza italiana, per la stamps italiana e non solo, e diventata runs figlia dell'Erasmus con il sogno dell'integrazione», una «cittadina del mondo», una sorts di testimonial dell'ideologia della mescolanza globale.

Sale una tristezza di piombo nel rendersi conto the politici, giornalisti e insigni commentatori dissero lo stesso di Valeria Solesin, uccisa a 28 anni al Batadan di Parigi dalla nera belva islamica. L'Espresso dedico la copertina a Valeria, eleggendola «persona dell'anno», e the non fosse piu viva sembrava solo tin dettaglio. «E lei il volto di una generazione», scrisse it settimanale, riferendosi a quegli italiani the «studiano, lavorano, soffrono, emigrano ma non si arrendono».

Nonostante tutto cio the e accaduto in questi anni, ancora la classe intellettuale del nostro Nese va in cerca di testimonial del globalismo e dell'ideologia delle frontiere aperte, senza rendersi conto the per trovarli deve aggirarsi fra i feriti e, talvolta, i cadaveri. Non ci siamo ancora resi conto the questi giovani non sono gli eroi di una battaglia di tolleranza a favore del cosmpolitismo. Al contrario, sono le vittime di tin sistema di pensiero mortifero e assassino. Che infatti si e abbattuto su di loro e sulle loro povere famiglie. Se Valeria Solesin a morta, se Fabrizia Di Lorenzo e finita nel novero dei dispersi, e per colpa di questa assurda ideologia dello spostamento di massa.

Sono vittime due volte, queste giovani. Intanto, perché costrette a emigrate. Le hanno fatte entrate, assieme a migliaia di altri, all'interno di un circolo vizioso di spoliazione, the saccheggia i Paesi delle menti migliori (e anche di quelle meno buone). Eccola, Is generazione Erasmus, immolata sull'altare del sogno europeista e immigrazionista, the ora si e rivelato per l'incubo the e sempre stato.

Funziona cosi: prima si saccheggia una nazione, privandola delle risorse. Si abbassano gli stipendi a colpi di crisi e di austerita. Si ammazza la crescita dell'economia con dosi pazzesche di veleno. Contemporaneamente, si instills nella testa delle nuove generazioni the e meglio fare il cameriere a Londra the l'artigiano a Brescia, the chi rests 6 tin fallito e un provinciale, the non bisogna avere amore per Is propria terra, perché tanto i luoghi sono tutti uguali, privi di identita. Cosi, chi puo e chi riesce parte, se ne va altrove in cerca di fortuna, andando ad alimentare il benessere di altri Paesi piu ricchi come gli Stati Uniti, it Regno Unito e, nel caso degli italiani, soprattutto la Germania. Al ritmo di oltre centomila all'anno se ne vanno. Non sono cervelli in fuga: sono cuori, anime, teste, mani, occhi e voci: sono it corpo vivo dell'Italia, e ci vengono portati via con Is semplicita con cui si fa un prelievo di sangue. Ecco perché le baggianate proferite dal ministro Poletti sui ragazzi sll'estero sono particolarmente gravi: perché il signor ministro ha insultato le persone di cui avrebbe dovuto prendersi curs. Ha sputato sul sangue pulsante del suo Paese: su quelli the vanno e quelli the restano. Anche Poletti a un ingranaggio di questo sistema senza pieta the divora it nostro futuro dopo aver cancellato it nostro passato.

Ma, dicevamo, questi ragazzi sono vittime due volte. Non solo perché sono costretti (o convinti) a vivere da sradicati. Ma anche perché, come abbiamo visto, finiscono falciati dalla malvagita jihadista. Che e prodotta dal medesimo sistema globalista e immigrazionista. Come i giovani italiani sono convinti a partire per andare a incrementare Is ricchezza tedesca, cosi gli stranieri sono

portati a emigrare affinché divengano sostituti di quei giovani che hanno preso il volo (e di quell che nemmeno nascono).

Gli immigrati sono sradicati a loro volta, poiché devono diventare utile form lavoro a basso costa. Sembra un gioco di vasi comunicanti: centinaia di migliaia vanno, altre centinaia di migliaia entrano. Si chiama sostituzione di popoli, cancellazione delle identity e delle culture.

E chi beneficia di questo sistema? Da un lato il moloch del capitalismo finanziano degenerato: he grandi aziende transnazionali, i colossi senza volto e senza residenza. Dall'altro, ne beneficiano gli assassini di Allah, che sfruttano le migrazioni per i loro progetti di conquista. Dopo tutto, i Paesi che da anni finanziano it terrore sono gli stessi che investono somme smisurate in tutti i mercati occidentahi.

Sono due facce della stessa medaglia, le ganasce della medesima tenaglia che ci stritola. Altro che integrazione e cittadinanza globale. Questa ideologia dello spostamento ammanta di buoni sentimenti una mega macchina di morte. Un mostro che, in varie forme, continua a colpire. Dunque sarebbe bene mostrare rispetto e non trasformare in eroe dell'accoglienza chi, in realty, dell'accoglienza e vittima. Sarebbe bene dire la verita sulla «Generazione Erasmus.. E l'autore di questo libro, finalmente, Is racconta.