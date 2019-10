Salento tra taranta e pizzica. Viaggio nella musica popolare

Autore: Vincenzo Santoro

Collana: Percorsi Immateriali

Anno edizione: 2019

Uscita: 16 maggio 2019

Pagine: 256 p.

Un estratto del primo capitolo

1.1 La genesi del movimento

Una ricostruzione della storia del movimento salentino si può divide-se in due momenti abbastanza distinti: quello iniziale, che arriva fino agh anni ottanta, riguardante soprattutto l'individuazione di alcuni percorsi locali inseriti all'interno del folk revival nazionale', e il successito in cui, sulla scorta delle esperienze precedenti, viene messo in pratica un modello di "valorizzazione" originale e per molti versi innovativo, che condurrà all'esplosione della moda della pizzica e della sua terra elettiva, il Salento.



Si tratta dunque del risultato di un'operazione ultradecennale in cui una parte della "tradizione" è stata ri-costruita, modificata e adattata ad un consumo culturale del tutto contemporaneo. Questi tentativi di rivitalizzazione cominciarono più o meno quando quella tradizione che, pur negli inevitabili cambiamenti, aveva mantenuto alcune caratteristiche peculiari nel corso di una vicenda secolare2, era già in uno stato di forte crisi. Possiamo dire che, per quanto riguarda la musica, il punto di partenza può essere posto tra la fine degli anni sessanta e l'inizio dei settanta del secolo scorso, in parallelo con l'esplosione della contestazione studentesca (infatti fu proprio nell'Ateneo leccese che cominciò a svilupparsi questo dibattito). In quel momento iniziò un lavoro collettivo che aveva al centro il tentativo di tenere viva la "cultura tradizionale", almeno in alcuni suoi aspetti. La prima tendenza locale in tal senso, la cui principale ispiratrice e ideologa è stata la scrittrice e attivista culturale Rina Durante', era di fatto una derivazione provinciale del circuito del folk revival nazionale, di cui riproponeva le marcate motivazioni politiche. In questo contesto, il fare musica era visto come una declinazione dell'impegno sociale, come tentativo di restituire dignità alla cultura contadina del Salento e alle sue forme espressive, in un progetto complessivo di emancipazione delle classi subalterne. Sulla base di tale impostazione nacque il primo collettivo musicale salentino, che dopo una importante fase embrionale si stabilizzò a metà degli anni settanta con il nome di Canzoniere Grecanico Salentino e svolse un'intensa attività musicale, di intervento culturale, politico e di ricerca.

In seguito, con l'arrivo dei "terribili" anni ottanta, in cui prevalsero interessi musicali, culturali e politici, i gruppi attivi nel Salento, in canza di committenze ed attenzione, si sciolsero o cambiarono

isamente direzione.



1.2 La rinascita

Dalla fine degli anni ottanta, la vicenda del movimento salentino cominciò a svilupparsi in modo del tutto imprevedibile ed originale. Proprio a cavallo dei due decenni si avviò un lavoro sotterraneo, via via sempre più esteso, condotto ora da singoli ora da gruppi distribuiti vari luoghi della provincia, finalizzato alla rivitalizzazione delle Il tire musicali tradizionali, con particolare riferimento alla pizzica, carica di ancestrali suggestioni.

Partita dal basso questa azione, rispondendo evidentemente ad esi1,, tiic diffuse sul territorio, incontrò un consenso sempre più ampio, travalicando anche i confini regionali, grazie ai circuiti alternativi dei Il itill sociali e alle comunità di studenti universitari salentini fuori sede ,ci tiriate per l'intera Penisola. Recependo in parte le istanze delle razioni precedenti, ma in una nuova chiave più orientata a dinamiche di rivendicazione identitaria e di valorizzazione delle risorse locali, si posero le basi per un nuovo movimento, che coinvolse progressivamente , un numero sempre maggiore di appassionati e che, salvo rare eccezioni, si mosse in sostanziale autonomia dalle istituzioni locali, fino ad allora assenti da questo straordinario fermento culturale ed ti tistico. Un'ondata che scosse in profondità le dinamiche di socialità artistico.Un ondata che scosse in profondità le dinamiche per il recupero nella provincia salentina, caratterizzandosi anche per il recupero di luoghi conviviali (le corti, le piazze, le masserie in campagna) e li Alli iche feste, a partire da quella centrale di San Rocco a Torrepaduli, I ic tornò ad essere il luogo elettivo della memoria musicale salentina. Acanto a questo cominciò a svilupparsi l'altro grande asse del lavo' t t culturale &tirale del movimento: la riflessione teorica sulle radici della tra-ione popolare locale, a partire del tarantismo, questo "marcatore irbirrititario" che, per la sua essenza fascinosa e sconvolgente, da sempre produce un'attrazione irresistibile sui salentini quanto all'esterno. In una sua riflessione sul tema, Sergio Torsello indicava il momento d'avvio di questo processo all'inizio degli anni novanta del secolo scorso. Da allora si infittiscono sempre di più "le iniziative di recupero, reinvenzione e valorizzazione" all'interno di un peculiare sistema culturale, in cui: