Aborto: donne PD si mobilitano contro mozione a legge 194

Aborto: donne PD si mobilitano a Milano contro mozione a legge 194

Le donne del Pd di Milano hanno in programma per oggi una mobilitazione presso la sede del Municipio 5 di via Tibaldi, in risposta alla mozione contro la legge 194, proposta dalla consigliera di Forza Nuova, Roberta Perrone, e sottoscritta da alcuni consiglieri di Lega e Forza Italia.

La discussione in Commissione della proposta della Perrone e' imminente. "Anche oggi non possiamo girarci dall'altra parte. Vogliamo essere in prima fila per contrastare la minaccia alla salute delle donne, e alla liberta' di autodeterminazione e di scelta, contro una mozione priva di ogni validita' scientifica", spiega Alessandra Zabotto, la coordinatrice delle donne democratiche di zona 5.