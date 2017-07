AssoBirra: Michele Cason (Malteria Saplo) eletto nuovo Presidente

Michele Cason (Malteria Saplo) è il nuovo Presidente di AssoBirra, l’Associazione dei Birrai e dei Maltatori.



Insieme a lui l’Assemblea di AssoBirra, riunitasi questa mattina a Roma, ha eletto all’unanimità oltre a lui i tre Vice Presidenti: Antonio Catalani (Malteria Agroalimentare Sud), Matteo Minelli (Birra Flea) e Alfredo Pratolongo (Heineken Italia).



Cason succede ad Alberto Frausin (Carlsberg Italia), che rimane negli organi dell’Associazione in qualità di Past President.



AssoBirra rappresenta gran parte delle aziende che producono e commercializzano birra e malto in Italia, dando lavoro direttamente e con l’indotto a circa 137.000 persone.



Nato a Merano (BZ), Michele Cason si laurea in Scienze Agrarie all’Università di Padova per poi prendere un master in Scienze Birrarie alla Nottingham University e frequentare la Hult International Business School. Dal 1998 lavora in Saplo, malteria controllata da Birra Peroni, dove ricopre vari ruoli fino a diventare membro del Consiglio di Amministrazione. Fa parte come membro, in rappresentanza dell’Italia, di comitati dell’Europen Brewery Convention dei The Brewers of Europe e siede nel Comitato Esecutivo e nel Comitato Tecnico di Euromalt. E’ inoltre membro del consiglio scientifico del CERB – Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra dell’Università di Perugia.



Nato a Melfi (PZ), Antonio Catalani si specializza in tecnologia birraria presso la UCL di Louvain in Belgio. Dal 1984 lavora presso la malteria Agroalimentare Sud – Italmalt di Melfi dove attualmente ricopre il ruolo di Direttore Generale. Dal 2007 è consigliere della Sezione Alimentare di Confindustria Basilicata. E’ inoltre vice Presidente del CLB – Cluster Lucano di Bioeconomia.



Nato a Gualdo Tadino (PG), Matteo Minelli è imprenditore nei settori delle rinnovabili, dell’agroalimentare e dell’edilizia. Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., società quotata all’AIM-Italia dal 2014, nel 2012 fonda la Matteo Minelli Agricola oggi Flea Agricola a r.l., che produce e commercializza birra artigianale in Italia ed all’estero. Dal 2016 è inoltre componente del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori di Federalimentare e del Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, oltre che Presidente della Sezione Territoriale Eugubino – Gualdese di Confindustria Umbria.



Nato a Milano, Alfredo Pratolongo dal 2005 è Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Heineken Italia S.p.A., dal 2015 Vice-Presidente e dal 2017 Presidente della Fondazione Birra Moretti, organizzazione senza fini di lucro con l’obiettivo istituzionale di migliorare la Cultura della birra in Italia. Laureato all’università Bocconi, successivamente frequenta la Harvard Business School e IMD. Ha sviluppato un percorso professionale ventennale in ambito comunicazione e relazioni istituzionali, operando in primarie agenzie di comunicazione, in aziende italiane come Replay e multinazionali come McDonald’s Italia.