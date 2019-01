A Milano lavoro e impresa al centro con Stefano Maullu e Giorgia Meloni

Difendere l’Italia e i suoi interessi, ad ogni costo. Non soltanto attraverso gli slogan, ma con iniziative concrete che abbiano al centro il rilancio del Paese in un contesto globale in transizione. Nella giornata di sabato 2 febbraio, all’interno dell’Hotel Marriott di Milano, l’Europarlamentare Stefano Maullu e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, daranno vita all’evento conclusivo dell’iniziativa “Sistema Italia”, promossa dall’Europarlamentare Maullu di FdI con lo scopo di avvicinare il mondo della politica al sistema produttivo ed economico del nostro Paese, con una particolare attenzione alla questione del lavoro.

“In una congiuntura storica dominata dall’incertezza, dal rallentamento dell’economia, credo che la difesa del 'Sistema Italia' debba rappresentare un’assoluta priorità, in particolare per la politica – afferma l’Europarlamentare Stefano Maullu di Fratelli d'Italia -. Uno dei temi cardine dell’evento sarà il lavoro: non come lo intendono i Cinque Stelle, con il loro strampalato reddito di cittadinanza, ma il lavoro vero, quello di cui hanno bisogno milioni di italiani in difficoltà, ormai quasi del tutto abbandonati. È proprio da qui che partiremo: dall’elaborazione di strategie concrete per rilanciare il lavoro, anche attraverso risorse europee, in modo tale da rilanciare l’Italia e restituirla alla dimensione di protagonismo che le spetta di diritto. Fratelli d’Italia è fermamente convinta che il rilancio dell’Italia possa partire soltanto con più lavoro, più investimenti, più infrastrutture, con una ferma opposizione a chiunque voglia fermare il futuro e lo sviluppo del nostro Paese. La nostra battaglia, a differenza di altri, ha un unico scopo: difendere l’Italia e gli italiani. Non soltanto con gli slogan, ma anche con i fatti”.

Sabato 2 febbraio, dopo il caffè di benvenuto alle 9.30 la giornata inizierà con un momento di riflessione incentrato sull'Identità della Patria nell'Europa dei Popoli, durante il quale interverranno Giampaolo Rossi, consigliere di amministrazione della RAI, Edoardo Sylos Labini e Angelo Crespi di CulturaIdentità, Paola Frassinetti della Camera dei Deputati e Guido Castelli, Sindaco di Ascoli.

L'imperativo di Stefano Maullu e di FdI è quello di difendere l'Italia da ogni tentativo egemonico straniero, rilanciando una struttura produttiva ed economica che ci ha permesso, nonostante tutto, di essere ancora oggi la settima potenza industriale al mondo. “I cittadini italiani, provati da questa lunga crisi, hanno diritto a essere difesi e rappresentati sui temi che stanno loro più a cuore: dalla sicurezza all'immigrazione incontrollata, alla lotta alle nuove povertà, a una svolta economica che offra garanzie di lavoro a tutti, a uno Stato capace di garantire giovani e pensionati senza creare disparità o ingiustizie sociali” afferma Stefano Maullu.

L’evento di sabato sarà preceduto da un’intensa giornata di lavoro e confronto, in programma dalle 15 alle 19 di venerdì 1 febbraio, all’interno del Palazzo delle Stelline di Milano, durante la quale si discuterà di molteplici temi: non soltanto di lavoro e di infrastrutture, ma anche di Made in Italy, di sanità e di Digital Single Market, con lo scopo di individuare proposte concrete utili al rilancio dell’Italia.

Sabato, prima della chiusura di Giorgia Meloni alle 12, altri due focus sull'Europa tra globalismo e sovranismo e sulle sfide per l'Italia in Europa rispetto a lavoro, sviluppo e crescita, con la partecipazione di deputati e amministratori di Fratelli d'Italia e non solo come Adolfo Urso, Guido Crosetto, Alessio Butti, Marco Osnato, Fabio Rampelli, Francesco Lollobrigida, Carlo Fidanza, Daniela Santanchè, Ignazio La Russa e Raffaele Fitto.