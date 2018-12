Accordo Ue-Giappone, Mosca: “Ecco perché non deve spaventare”

Di Tommaso Cinquemani

Il Parlamento europeo si appresta a votare l'accordo commerciale tra Europa e Giappone. Un testo che crea regole comuni tra le due aree economiche e abbatte i dazi sulle esportazioni per quasi tutti i settori economici. Firmato il 17 luglio di quest'anno, l'accordo deve ora passare dall'Aula di Strasburgo e dal Consiglio (dove siedono i premier e i presidenti dei Paesi europei) prima di entrare definitivamente in vigore. Un accordo che, se ratificato, creerà un'area di libero scambio di 600 milioni di persone, che coinvolge il 40% dei commerci internazionali.

“L’accordo va inquadrato in tre prospettive. Innanzitutto, invierà un forte segnale geopolitico. Giappone e Unione Europea sono fra le maggiori economie mondiali, condividono la lotta al cambiamento climatico e la stessa visione in merito alla riforma dell’Organizzazione Mondiale del Commercio”, spiega ad Affaritaliani.it Alessia Mosca, eurodeputata del Pd e membro della Commissione Commercio Internaizonale. “Con questo accordo stabiliranno regole comuni basate sui nostri valori e sul principio di reciprocità. In altre parole, affermeremo che esiste una terza via al commercio alternativa al protezionismo cieco degli Stati Uniti di Trump e della Cina di Xi. La nostra politica commerciale, grazie al vuoto lasciato dagli USA, non è mai stata così appetibile. L’UE sta velocemente emergendo come leader indiscussa dello scenario commerciale globale. Con questo accordo, così come con quelli conclusi con altri partner come Canada e Singapore, stiamo ridisegnando la globalizzazione, imprimendole delle caratteristiche più sostenibili in grado di prevenirne gli effetti collaterali”.

Che cosa prevede a livello economico questo accordo?

“Il trattato prevede la liberalizzazione di circa il 99% delle linee tariffarie. Non solo: esso eliminerà le principali barriere non tariffarie, ostacoli di natura normativa che impediscono alle nostre imprese, soprattutto le PMI, di partecipare nel mercato giapponese, che è il terzo mercato a livello mondiale. Dove i livelli di protezione, come in materia sanitaria o a livello di protezione del consumatore, sono assimilabili e, semplicemente, garantiti attraverso metodi e certificazioni diverse, le rispettive agenzie riconosceranno i certificati prodotti in Europa e viceversa. Si tratta di una corsa al rialzo che ha visto il Giappone per lo più allinearsi agli standard europei, i più alti a livello mondiale”.

Ci puó fare un esempio?

“In materia di sicurezza dei veicoli, il Giappone ha acconsentito ad allinearsi ai nostri standard. In questo modo le regole decise a Bruxelles diventano golden standard a livello globale”.

L'accordo riguarda solo questioni economiche?

“Assolutamente no, c'é un focus anche sulla sostenibilità. Il trattato impegna le parti all’implementazione dell’accordo sul clima di Parigi e alla ratifica delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui diritti dei lavoratori, per esempio in merito al diritto di contrattazione collettiva. La politica commerciale comune poggia, infatti, su un assunto preciso. L’apertura del mercato europeo, ancora il più ricco a livello globale, è condizionata al rispetto di principi e regole in materia di sviluppo sostenibile, protezione dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori.

Quali sono i settori dell'economia italiana più avvantaggiati?

“Con il riconoscimento di oltre 200 indicazioni geografiche, l’abbattimento delle tariffe per i prodotti del settore lattiero-caseario, per i vini, le carni e i prodotti dell’industria agroalimentare e la rimozione dei principali ostacoli di natura normativa, il settore che ne trarrà maggiori benefici sarà sicuramente quello agricolo. Con questo accordo, poi, riusciremo a tenere il passo con i nostri concorrenti del nuovo mondo che godono già di un accesso privilegiato al mercato nipponico. Ma i benefici non sono limitati al settore agroalimentare”.

A quali altri?

“Lavoratori e imprese italiane avranno finalmente accesso al mercato degli appalti pubblici, uno dei più ricchi e importanti a livello globale, in particolare se pensiamo al settore ferroviario. Le altre grandi favorite da questo accordo saranno le Piccole e Medie Imprese (PMI). Sfatiamo un mito: la ragione d’essere di questi accordi sono proprio loro e non le multinazionali. Le grandi corporation esportano già nei mercati esteri e superano il problema delle doppie certificazioni e delle diverse normative delocalizzando la loro produzione. Per le PMI, al contrario, gli ostacoli di natura normativa, come la presentazione di certificati di conformità e la conseguente necessità ad attivare doppi processi produttivi, rappresentano un costo-opportunità troppo elevato che scoraggia l’internazionalizzazione”.

Quali sono i settori che potrebbero risentirne?

“L’accordo, frutto di lunghi e ponderati negoziati, è molto bilanciato. I settori più sensibili all’ingresso di nuovi competitor sul mercato comune sono stati esclusi. L’industria automobilistica è tuttavia preoccupata per le quote esenti da dazi sulle importazioni di veicoli prodotti in Giappone. Non condivido questo pessimismo. Le industrie giapponesi, Toyota in testa, producono già in loco la quasi totalità delle vetture vendute in Europa. Non vi sarà un’invasione di vetture giapponesi per il fatto che esse sono di fatto europee, costruite dai lavoratori europei”.

Come possiamo escludere una 'invasione' di prodotti giapponesi?

“Simile critiche erano state fatte all’accordo con la Corea del Sud, altro gigante nel settore. A diversi anni dalla sua implementazione, l’accordo ha trasformato il deficit commerciale che avevamo con il Paese in un surplus. Grazie all’accordo le nostre esportazioni in Corea hanno superato per la prima volte le nostre importazioni. È difficile parlare di fiducia in noi stessi nei tempi che corrono ma dobbiamo ritrovare il coraggio di essere ottimisti. Le nostre aziende e i nostri prodotti sono fra i più competitivi a livello mondiale. L’appetito verso i nostri prodotti non è mai stato così forte. Dobbiamo aprirci per garantire loro uno sbocco sui mercati stranieri, che nei prossimi anni registreranno il 90% della crescita a livello mondiale”.

Perché si è deciso di inserire nell'accordo un riferimento alla COP21?

“Perché questi accordi regolano la globalizzazione rendendola più sostenibile. Un accordo non è fine a se stesso né può essere ridotto alla sola dimensione economica. Queste partnership sono degli strumenti potenti per convincere i nostri partner a rispettare i nostri valori e i nostri principi, la lotta al cambiamento climatico in primis. La dimensione e il valore del mercato unico danno alla Commissione un potere di dissuasione straordinario. Condizionando l’apertura della nostra economia al rispetto dei nostri valori proiettiamo le nostre politiche a livello globale”.

Gli accordi di libero scambio sono sempre positivi per l'economia di un Paese?

“No, diffido da visioni semplicistiche che dipingono situazioni complesse nelle sole tonalità del bianco e del nero. Non dobbiamo cadere nell’errore dei teorici del protezionismo e dei fautori del turbo liberalismo. Gli accordi si giudicano per i loro contenuti. Detto questo, gli accordi fino a ora conclusi dall’Ue creano linfa vitale per i lavoratori e le imprese, soprattutto per il nostro Paese, la cui economia è dipendente dalle esportazioni. Abbiamo un saldo commerciale in attivo di circa 5 miliardi di euro. Aggiungo che ogni ulteriore miliardo di esportazioni genera in Europa 14 mila posti di lavoro”.

Perché la soluzione di Trump 'America first' non è consigliabile all'Europa?

“Il protezionismo non è una via praticabile per l’Unione Europea e per l’Italia. Come dicevo prima, le nostre economie dipendono dall’apertura dei mercati esteri. Negli anni di crisi, le uniche aziende che sono cresciute sono quelle che hanno seguito la via dell’internazionalizzazione. La parola chiave per il commercio è reciprocità. Se chiudessimo il nostro mercato, i nostri concorrenti farebbero lo stesso e pagheremmo con maggiore disoccupazione e minore benessere. Oggi, 36 milioni di posti di lavoro dipendono dal commercio extra-Ue, due terzi in più rispetto al 2000. E’ un dato in costante aumento per una ragione semplicissima. Il mercato interno si avvia alla saturazione e nei prossimi vent’anni il 90% della crescita economica avverrà fuori dai nostri confini. Assicurare l’accesso per i nostri prodotti ai mercati più dinamici è l’unica soluzione per garantire la sopravvivenza delle nostre imprese e assicurare occupazione per i nostri cittadini”.

È quasi un anno che è entrato in vigore in maniera provvisoria l'accordo col Canada, come lo valuta?

“Il CETA si sta dimostrando un accordo particolarmente positivo per il 'Made in' e per il sistema Paese. Le esportazioni, a un anno dalla sua implementazione, crescono a un tasso molto più sostenuto rispetto alle importazioni. Vi sono segni di segno positivo per ogni comparto della nostra economia”.

Ci puó dare qualche numero?

“Le esportazioni di macchinari e apparecchi meccanici crescono dell’8 percento. I prodotti chimici e farmaceutici segnano un più 10 percento. I mobili e i prodotti di eccellenza del nostro design, settore fondamentale del Made in, crescono del 10 percento. Calzature e abbigliamento rispettivamente dell’8 e dell’11 percento. Ma i dati che mi danno maggiore soddisfazione sono quelli del settore agroalimentare, nonostante gli allarmi lanciati da 5 Stelle e Lega. Non vi è stata nessuna invasione di grano canadese, le cui importazioni sono addirittura calate, né di prodotti OGM, la cui vendita rimane proibita in UE. Al contrario, le nostre esportazioni sono aumentate del 7 per cento circa con picchi settoriali. Il Consorzio San Daniele ha registrato per esempio una crescita del 35 per cento”.

Esiste il pericolo che parlamenti nazionali, come quello italiano, possano non ratificare il Ceta o l'accordo con il Giappone?

“Il Governo italiano ha più volte dichiarato l’intenzione di bocciare il CETA, nonostante la sua dimostrata bontà e i suoi effetti positivi su crescita e occupazione in Italia. D’altra parte, si trovano in una situazione scomoda. Dopo aver diffuso falsità, dalle leggende sugli OGM alle frenesie sul pollo al cloro, si trovano ad affrontare dati particolarmente positivi. Il nostro sistema industriale non è stato distrutto: non solo è sopravvissuto ma ha addirittura goduto dei benefici di questo accordo. Personalmente credo che il Governo farà di tutto perché la questione cada nel dimenticatoio. L’accordo è implementato provvisoriamente. Evitare il passaggio in Camera e Senato significa permettere all’Italia di continuare a goderne senza dover tradire le promesse elettorali o provocarne una bocciatura che danneggerebbe gli interessi dei cittadini”.

E per quanto riguarda il Giappone?

“L’accordo con il Giappone non correrà gli stessi rischi e non sarà suscettibile degli azzardi elettorali e delle incertezze di questo disastroso governo. L’accordo, non prevedendo norme in materia di protezione agli investimenti, è di competenza esclusiva delle istituzioni europee. La Commissione ha negoziato il testo sulla base del mandato ricevuto dai governi nazionali e il Parlamento Europeo, esercitando il suo scrutinio democratico, lo ha analizzato in dettaglio seguendo anche le diverse fasi negoziali. L’accordo con il Giappone rispetta quindi ogni principio democratico e sono sicura che dimostrerà presto i suoi effetti positivi”.