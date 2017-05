Agenzia del Farmaco a Strasburgo, eurodeputati a Bruxelles? Milano trema

EMA VERSO STRASBURGO, MILANO TEME LA BEFFA

Milano ora teme davvero la beffa. Dopo la Brexit l'Agenzia europa del farmaco potrebbe sì trasferirsi da Londra ma non verso il capoluogo lombardo, bensì verso Strasburgo. Proprio così. E' questa l'ultima idea, molto concreta, che sta prendendo corpo nelle stanze che contano dell'Unione europea. Contestualmente gli eurodeputati verrebbero trasferiti in pianta stabile a Bruxelles con la sede del Parlamento europeo che sarebbe riconvertita per ospitare l'Ema.

PARLAMENTO UE A BRUXELLES IN PIANTA STABILE

Sul tema si stanno portando avanti le consultazioni con molta discrezione che dovrebbero superare comunque l'ostilità di Strasburgo per la perdita dell'Europarlamento. Ma la vittoria di Emmanuel Macron alle presidenziali francesi potrebbe favorire tale progetto. Attualmente, gli eurodeputati incontrano un settimana al mese a Strasburgo ea Bruxelles per il tempo rimanente. Questa transumanza mensile è un costo per l'Ue di circa 114 milioni l'anno, in base al controllo di gestione dell'Unione.

RISPARMI PER 114 MILIONI CON L'EMA A STRASBURGO

Il trasferimento dell'Ema a Strasburgo costituirebbe così prendere due piccioni con una fava per l'Ue: da una parte si risolverebbe il nodo Ema senza coinvolgere nuovi investimenti per una nuova sede e costituirebbe un grande risparmio dal punto di vista degli spostamenti degli eurodeputati. Milano trema, l'Ema potrebbe prendere altri lidi.