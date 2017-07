Agenzia del Farmaco, Copenaghen ci crede. Il premier lancia campagna social

COPENAGHEN VUOLE L'AGENZIA DEL FARMACO: SFIDA A MILANO

Copenaghen fa sul serio. E ha l'appoggio totale del governo danese. La capitale della Danimarca vuole l'Agenzia del Farmaco europea dopo la Brexit e cerca con tutte le sue forze di avere la meglio degli avversari, tra cui spicca anche Milano. Ma in terra scandinava l'hanno presa molto seriamente e stanno usando tutti i canali per prevalere nella corsa alla quale darà una risposta definitiva il Consiglio Ue in autunno.

LA CAMPAGNA SUI SOCIAL #EMA2CPH

La Danimarca ha lanciato una vera e propria campagna sui social con tanto di hashtag #Ema2cph che rimbalza sui profili twitter da qualche giorno e un sito web che illustra le condizioni ottimali offerte dalla città.

SCENDE IN CAMPO ANCHE IL PREMIER RASMUSSEN

A scendere in campo è direttamente il primo ministro Lars Løkke Rasmussen. Nel video prodotto per spiegare le ragioni per cui Copenaghen “offre condizioni ottimali” ed è pronta a ospitare l’agenzia europea con una soluzione “plug and play”, Rasmussen spiega: “Per assicurarsi che l’Ema possa essere operativa sin dal primo giorno”, spiega il primo ministro nel video, “il governo danese ha deciso di affittare un nuovo edificio, moderno e sostenibile: le torri di Copenaghen, situate a meno di 300 metri dalla più vicina stazione ferroviaria e di metro da dove è possibile raggiungere il centro della città e l’aeroporto in meno di 10 minuti”. Il tutto mettendo a disposizione di Bruxelles la consueta precisione ed efficacia scandinava. La sfida è aperta. Milano avrà un rivale molto complicato da battere.