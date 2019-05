Albania e Macedonia del Nord, l'Ue si allarga verso Est. No alla Turchia

Ue raccomanda negoziati d'adesione di Macedonia del Nord e Albania

La Commissione europea raccomanda l'apertura di negoziati di adesione all'Unione europea con la Macedonia del Nord e l'Albania. Lo si apprende da un comunicato della Commissione in cui si sottolinea l'importanza di un percorso di adesione dei due Paesi per la pace e la stabilità della regione dei Balcani occidentali. Nel documento la Commissione sottolinea anche come Macedonia del Nord e Albania abbiano compiuto progressi concreti di allineamento agli standard europei. L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, ha assicurato che i "Balcani occidentali fanno parte dell'Europa e del futuro dell'Ue, di una più forte, stabile e unita Unione europea".

Stop all'adesione della Turchia

L'ex repubblica jugoslava di Macedonia ha cambiato nome, optando per Macedonia del Nord per evitare un veto della Grecia al suo ingresso nell'Ue e nella Nato. L'elezione alla presidenza, a inizio mese, di Stevo Pendarovski, candidato pro-europeista della coalizione centrista al potere, ha fatto segnare un ulteriore passo in direzione dell'ancoraggio occidentale della Macedonia del Nord che diventerà, l'anno prossimo, il 30esimo membro dell'Alleanza atlantica. Stop invece al negoziato per l'adesione della Turchia, che con Erdogan sembra sempre più lontana dall'Europa e più incastonata nel Medio Oriente.