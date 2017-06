Albania, Rama batte il fan di Trump. L'adesione all'Ue è più vicina

ALBANIA. SOCIALISTI DEL PREMIER USCENTE IN TESTA AGLI EXIT POLL

Chiuse le urne a Tirana per le elezioni politiche, i socialisti del premier uscente Edi Rama si sarebbero aggiudicati tra il 45% e il 49% dei consensi, arrivando ad ottenere la maggioranza. A dirlo è un exit poll di Ipr marketing svolto per conto della tv albanese 'Ora news', che segnerebbe uno scarto netto dei socialisti rispetto ai partiti concorrenti. L'opposizione di centrodestra del Partito democratico, guidato da Lulzim Basha, avrebbe riportato tra il 30% e il 34% delle preferenze. Mentre al terzo posto, il movimento socialista per l'integrazione si attesterebbe tra l'11% e il 15%.

BATTUTO IL FAN DI TRUMP, ORA L'ALBANIA PUNTA ALL'UE

Il Partito socialista potrebbe ottenere tra i 70 e i 140 seggi: una maggioranza più che sufficiente a portare avanti le riforme promesse, con lo sguardo rivolto a Bruxelles. Rama infatti è un europeista convinto. Si è fatto fotografare più volte in compagnia di Angela Merkel e punta in maniera deciso all'ingresso nell'Unione. Anche Bruxelles vede con favore la sua vittoria anche perché Basha è dichiaratamente un fan sfegatato di Donald Trump e prometteva misure protezionistiche e isolazioniste.

POVERTA' E CORRUZIONE, ANCORA TANTO DA FARE PER L'ALBANIA

L'Albania è uno dei Paesi più poveri d'Europa con un salario medio mensile di 340 euro. Inoltre la disoccupazione dilagante ha causato la fuga dei giovani: su 2,9 milioni di albanesi 1,2 milioni vivono all'estero, una percentuale da record mondiale. Tirana è candidata per l'accesso all'Ue dal 2014, ma nell'ultimo report l'Ue ha criticato il sistema giudiziario "lento e inefficiente" in cui "la corruzione resta prevalente" con poche condanne per coloro che fanno parte del crimine organizzato.