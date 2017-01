Alcol e droga, cosí l'Islanda ha salvato i suoi giovani

Alcol e Fumo, l'Islanda ha salvato i suoi giovani

In venti anni l'Islanda é riuscita in un'impresa titanica: liberare i suoi adolescenti dalla dipendenza da alcol e droghe e trasformarli in salutisti. Una specie di miracolo se si considera che, numeri alla mano, i teenager dell'isola dei geyser che alzano il gomito sono passati dal 48% nel 1998 al 5% nel 2016. In pratica, non solo si sono scrollati di dosso il record che li vedeva tra i piú pesanti consumatori di alcol e droga in Europa, ma oggi sono diventati gli adolescenti dallo stile di vita piú sano, come riporta uno studio pubblicato da Mosaic Science.

Lesperienza dell'Islanda utile per altri paesi

La ricetta adottata é stata un mix di divieti, un coinvolgimento totale nelle attivitá sportive e creative, uno stretto rapporto tra genitori e scuola e perfino un coprifuoco. Il programma pilota, ribattezzato Youth in Iceland, potrebbe essere esportato in altri Paesi europei, compresa l'Italia che, secondo l'ultimo rapporto del Centro europeo per il monitoraggio della dipendenza dalle droghe, é il Paese dell'Ue dove piú ragazzi di etá compresa tra i 15 e i 16 anni fumano. Il dato si aggira attorno al 37% contro il 21% della media europea, mentre il 21% degli adolescenti consuma alcol in modo eccessivo. Tuttavia, nonostante sia nata una vera e propria organizzazione che si propone di fare da consulente a citt´å, municipalitá e Paesi esteri, la ricetta non sembra piacere oltre i confini islandesi.

Alla base del programma del governo islandese uno studio di Harvey Milkman

In Islanda la rivoluzione anti-droga inizió ufficialmente nel 1992 ma le basi erano state gettate molto prima e molto lontano, a New York da una tesi di dottorato di Harvey Milkman, professore di psicologia americano che oggi insegna all'universita' di Reykjavik. Lo studio di Milkman concluse che le persone consumano eroina o anfetamine a seconda della loro predisposizione nella gestione dello stress. Chi usa l'eroina vuole ottenere un effetto di stordimento, chi assume anfetamine cerca un effetto contrario. Mentre l'alcol é sedativo. Dopo la pubblicazione della tesi, Milkman fu inserito nel team di ricercatori 'arruolati'dall'Istituto Nazionale statunitense per l'abuso di droghe.

Combattere le dipendenze con lo sport e attivitá culturali

L'idea di fondo della ricerca era questa: "Perche' non ottenere lo stesso effetto di 'sballo' attraverso attivitá che incidono chimicamente sul cervello senza gli effetti deleteri delle droghe?". Nel 1991 Milkman fu invitato per la prima volta in Islanda per parlare dei suoi studi. Un anno dopo, i ragazzi di etá compresa tra i 15 e i 16 anni di tutte le scuole furono sottoposti a un questionario sul consumo di alcol e droghe e sulle attivitá svolte. L'esperimento fu ripetuto nel 1995 e nel 1997. Sulla base dei risultati dello studio di Milkman e del sondaggio, il governo islandese avvió un programma nazionale di recupero - il Youth in Iceland - che coinvolse anche i genitori e la scuola per quella che divenne una vera e propria rivoluzione culturale. Spendere molto tempo di qualitéa a casa, fu uno dei pilastri del programma. Ma anche le leggi furono modificate: via le pubblicitá di bevande alcoliche e fumo, e divieto di acquisto di sigarette per i minori di 18 anni e di alcol per i minori di 20 anni. Agli adolescenti di etá compresa tra i 13 e i 16 anni fu imposto, inoltre, il coprifuoco alle 10 di sera in inverno e a mezzanotte d'estate. Ma, soprattutto, furono introdotte moltissime attivitá sportive e artistiche per permettere ai ragazzi di 'fare gruppo' e di ottenere quel senso di benessere psico-fisico che puó dare una sostanza stupefacente.