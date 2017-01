Alleanze Ue, Ferrara (M5S): bene l'Alde, ma Beppe doveva avvertirci del voto

Voto online, malumori tra gli eurodeputati a Strasburgo

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

La decisione di Beppe Grillo di indire una votazione sul blog per decidere le future alleanze a livello europeo del Movimento 5 Stelle ha lasciato tutti sorpresi, comprsei gli eurodeputati pentastellati che di questo voto non sapevano nulla. Ad oggi infatti il Movimento 5 Stelle siede a Strasburgo nel gruppo Efdd, Europa della Libertá e della Democrazia diretta, di cui fa parte anche l'Ukip, il partito euroscettico di Nigel Farage che ha sostenuto la Brexit.

A metà legislatura (si é votato a maggio 2014) alleanze e cariche politiche si rimettono in gioco a Strasburgo e Grillo ha deciso di rivedere il posizionamento del Movimento. L'ipotesi é quella di abbandonare l'Efdd per l'Alde, il gruppo dei liberali. "Personalmente non mi sono mai trovata bene nel condividere il gruppo con Farage e l'Ukip e nella maggior parte delle votazioni abbiamo sostenuto posizioni differenti. Ma non mi entusiasma neppure l'Alde", spiega ad Affaritaliani.it Laura Ferrara, capo-delegazione del Movimento a Strasburgo. "Con tutta onestà devo dire che mi sarebbe piaciuto essere avvisata prima della decisione di indire questo voto online. Capisco che i tempi sono stretti e che tra dieci giorni una decisione dovrà essere presa, ma sarebbe stato giusto essere avvisati".

Ferrara, perché secondo lei Beppe Grillo ha deciso di aprire questa votazione?

"Perché con l'Ukip non siamo mai andati d'accordo su molti punti e abbiamo spesso votato in difformità. Ora con la Brexit le distanze aumenteranno e se vogliamo cambiare gruppo dobbiamo farlo entro la prossima seduta Plenaria. D'altra parte non ha senso confluire nel gruppo dei Non iscritti".

Qualcuno dice 'meglio soli che male accompagnati'...

"Essere nei Non iscritti significa non avere tempo di parola in Aula, non poter essere relatore di dossier né fare proposte legislative che abbiano qualche chance di essere discusse in Aula. Saremmo condannati all'irrilevanza e questo non mi sembra giusto".

Molti vostri sostenitori avrebbero preferito una alleanza con i Verdi...

"Ci abbiamo provato perché su molti punti abbiamo posizioni simili, ma il loro gruppo ha votato a dicembre e non ha accolto la nostra proposta".

Che cosa vi divide dall'Ukip?

"Molte cose, a partire dalla gestione dei migranti. Ma anche sui temi della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata siamo su posizioni diverse. Proprio sulla criminalità organizzata l'Ukip ha votato in commissione Libe contro le nostre proposte".

E nei confronti dell'Alde quali sono i punti di unione e disaccordo?

"Prima di tutto devo precisare che all'interno dell'Alde avremmo libertà di voto e dunque nessuno potrà dirci come votare. Ricordiamo poi che a Strasburgo non esistono gruppi dove c'é una totale condivisione di opinioni, ma ci sono sempre differenze più o meno marcate, anche all'interno ad esempio dei socialisti o dei popolari. Con l'Alde siamo distanti su temi com il Ttip, la governance economica, le banche e l'euro. Su altri, come l'immigrazione, il no al nucleare e il sì alle rinnovabili siamo invece d'accordo".

Tra dieci giorni, durante la seduta Plenaria, sarà eletto il nuovo presidente del Parlamento europeo. In campo ci sono i nomi di Antonio Tajani, popolare, e Gianni Pittella, socialista. Visti i veti reciproci probabilmente sarà un terzo nome, un outsider, ad essere eletto. Molti fanno il nome di Guy Verhofstadt, il lader dell'Alde, che voi però avete aspramente criticato in passato. Sareste pronti a votarlo se entraste del gruppo?

"Questa é una bella domanda a cui per ora non so rispondere. Noi abbiamo un nostro candidato, che é Piernicola Pedicini. Dovremo parlarne all'interno del gruppo non appena ci riuniremo a Bruxelles".

Molti si sono stupiti della repentinità di questo voto online e qualche eurodeputato si é anche risentito. Lei come lo ha accolto?

"Tutti sapevamo che erano aperte trattative con gli altri gruppi per sondare possibili nuove alleanze. Però nessuno ci ha avvisati del voto online e questo mi dispiace. Mi sarebbe piaciuto che Beppe ci avesse chiamato. Capisco però la repentinità visto che si vota in Plenaria tra neppure dieci giorni".