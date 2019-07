Angela Merkel fra tremori e caos politico. In arrivo in vacanza in Alto Adige

LA SFIDA CON TRUMP, LA POSSIBILE CRISI DI GOVERNO, LO STATO DI SALUTE: QUANTE PREOCCUPAZIONI PER ANGELA MERKEL

Non è un momento semplice per Angela Merkel. Dalla battaglia per le nomine europee, portata poi a termine con un successo faticoso e l'elezione della sua delfina Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, alla sfida con Donald Trump sui possibili dazi sulle automobili, fino alle preoccupazioni per le sue condizioni di salute con i diversi episodi di tremori che hanno gettato un'ombra non solo sul suo quadro clinico ma anche sul suo futuro clinico.

A BERLINO SI INIZIA A PENSARE CHE LA MERKEL SIA AL TRAMONTO DELLA SUA CARRIERA POLITICA

Un momento tanto delicato che il tradizionale incontro prima delle vacanze estive con la stampa viene descritto come "l'ultimo" da alcuni giorrnalisti tedeschi, in considerazione delle tanti voci che evocano, per l'ennesima volta, una prossima fine della Grosse Koalition. Un incontro nel quale Merkel ha punzecchiato più volte Trump, evocando la "grandezza" dell'America di fronte ai suoi tweet considerati "razzisti" sulle deputate democratiche, ha mostrato preoccupazione sulle interferenze russe e ha offerto un ramo d'ulivo alal Gran Bretagna di Boris Johnson auspicando di "lavorare insieme".

MERKEL PROVA A RICARICARE LE BATTERIE CON UNA VACANZA IN ALTO ADIGE

Ha poi rassicurato sulle sue condizioni di salute affermando di poter andare avanti fino al termine del mandato nel 2021, appena prima di assistere al giuramento di Annegret Kramp-Karrenbauer quale nuovo ministro della Difesa, proprio al posto della von der Leyen. Ebbene, in questo scenario, con l'Spd che minaccia un giorno sì e l'altro pure la crisi di governo, Merkel prova a ricaricare le batterie scegliendo ancora una volta l'Italia. Dopo un'anno di pausa, infatti, potrebbe tornare a Solda, la tradizionale meta estiva della cancelliera tedesca. Il suo arrivo e' atteso per l'inizio della prossima settimana. Da molti anni Merkel e suo marito Joachim Sauer, dopo l'inaugurazione del festival wagneriano a Bayreuth, si recano nella localita' turistica ai piedi dell'Ortles per un periodo di riposo, all'insegna delle camminate in montagna. La scorsa estate era venuto invece solo suo marito, mentre la cancelliera era rimasta in Germania per impegni istituzionali.