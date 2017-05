Antitrust Ue, via libera alla joint venture italiana Uci e The Space Cinema

Antitrust Ue autorizza joint-venture tra Uci e The Space Cinema

A norma del regolamento Ue sulle concentrazioni, la Commissione europea ha autorizzato la costituzione di una joint-venture che opererà nel settore della pubblicità cinematografica tra Uci Italia e The Space Cinema 1 (Tsc), entrambe italiane. Lo si apprende da una nota nella quale si si precisa che "l'operazione proposta non darebbe luogo a problemi di concorrenza, in quanto rimarrebbe sul mercato dei servizi di pubblicità cinematografica una serie di concorrenti forti a cui i cinema concorrenti potrebbero vendere i loro spazi pubblicitari".

Così nasce il colosso della pubblicità cinematografica

Uci Italia è controllata indirettamente dal gruppo cinese Dalian Wanda attraverso la statunitense Amc. Tsc è controllata da Vue International del Regno Unito, a sua volta controllata congiuntamente da due società d'investimento canadesi. Nasce così un importante attore nel settore della pubblicità cinematografica che farà la parte del leone in particolare sul mercato italiano.