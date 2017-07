Anziani e diritto al sesso, Strasburgo dice sì al risarcimento

Per gli over 50 il sesso non é un optional, ma un diritto. Lo ha stabilito la Corte Europea dei Diritti dell'uomo di Strasburgo (non é un organo dell'Unione europea) che ha dato il via libera al risarcimento di una paziente che dopo una operazione chirurgica aveva subito delle complicazioni che oggi le impediscono di avere rapporti sessuali.

Il caso della donna portoghese

Maria Morais é una donna portoghese che ha ritenuto ingiusta la sentenza di un tribunale nazionale che aveva decurtato il risarcimento per l'operazione chirurgica andata male. I giudici nazionali avevano infatti ritenuto che la signora si trovava in "un'età in cui il sesso non è importante quanto negli anni della gioventù".

La sentenza della Corte di Strasburgo

Ma i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo (quella che dovrà esprimersi anche sull'ammissibilità di Berlusconi alle elezioni nazionali) non é stata d'accordo: "L'assunzione che la sessualità non sia altrettanto importante per una donna di 50 anni madre di due bambini quanto per qualcuno di più giovane - si legge nella sentenza - riflette la tradizionale idea della sessualità femminile come necessariamente legata alla procreazione e quindi ignora la sua rilevanza fisica e psicologica nell'autorealizzazione delle donne come persone".