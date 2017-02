Assunzioni illegittime, Le Pen non risarcisce l'Europarlamento

Le pen, niente restituzione di soldi all'Europarlamento

Marine Le Pen non vuole rimborsare 298.400 euro all'Europarlamento. La leader dell'estrema destra francese accreditó come sua assistente parlamentare Catherine Griset, che in realtá - secondo l'istituzione europea - svolse "un'attivitá riconosciuta" per il Front National a Nanterre. Se Marine Le Pen non rimborserá i quasi 300mila euro, il suo stipendio da europarlamentare potrebbe essere decurtato del 50%.

Eliseo, dopo il Penelopegate di Fillon ecco l'ultimatum del Parlamento Ue a Marine Le Pen

Non solo il 'Penelopegate', l'affaire che ha travolto il candidato della destra alle presidenziali francesi per un presunto impiego fittizio della moglie Penelope. Anche la leader del Front National Marine Le Pen è sotto accusa per una vicenda analoga.

"Marine Le Pen restituisca subito 300 mila euro"

La somma, secondo quanto risulta da un'indagine dell'ufficio europeo antifrodi, riguarderebbe fondi erogati Ue al Fn, per la remunerazione di due assistenti parlamentari, ritenuti appunto "fittizi". In particolare, il settimanale economico 'Challenges', ha rivelato la decisione del parlamento europeo, contenuta in due documenti: nel primo si chiede la restituzione di 298.497 euro, entro domani, per stipendi "versati impropriamente" a Catherine Griset, suo capo di gabinetto, nel secondo il versamento è di 41.554 euro, entro il 28 febbraio, per le retribuzioni di Thierry Légier, la sua guardia del corpo.

A rischio i soldi dello stipendio di Marine Le Pen

Qualora Marine Le Pen non dovesse pagare, il parlamento potrebbe trattenere i fondi dal suo stipendio di europarlamentare. La leader del Fn, quest'anno in corsa per le presidenziali francesi, ha contestato il rimborso. "Ho espressamente protestato contro questa richiesta, dietro la quale ci sono i nostri oppositori politici in parlamento", ha detto alla tv francese TF1 . Una vicenda del tutto simile a quella vissuta dal padre di Marine, Jean-Marie Le Pen, al quale l'Europarlamento chiese indietro 320mila euro, e dopo il suo rifiuto a versarli, li prelevò dal suo stipendio del 2016.