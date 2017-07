Assunzioni, l'Ue limita l'uso dei social network

L'Ue propone regole per l'utilizzo dei social nel processo di assunzione

Prima di un colloquio di lavoro le aziende controllano i profili social dei candidati. Cercano l'aspirante lavoratore su Facebook, poi Twitter e Instagram. Se da un lato social come LinkedIn servono per far conoscere alle aziende ció che vogliamo, spesso sugli altri social i filtri cadono e postiamo foto e commenti in libertà. Una fonte di informazioni enorme per i datori di lavoro che in questo modo possono controllare chi veramente hanno davanti.

L'Ue vuole regole per le imprese

Per questo l'Unione europea sta studiando come regolamentare l'uso dei social media per la selezione del personale. Tra le possibili misure, c'é l'introduzione dell'obbligo per le aziende di avvisare il candidato se i suoi profili sono sotto osservazione. Lo suggerisce Article 29 Working Party, l'organismo incaricato di indicare alla Commissione europea le buone pratiche in tema di protezione dei dati. Non si tratta quindi di una proposta ma di linee guida, che verranno vagliate dall'organismo presieduto da Jean-Claude Juncker.

Candidati sorvegliati sulle piattaforme online

Sempre piú spesso infatti le aziende usano piattaforme e bacheche per raccogliere informazioni prima di un'assunzione o di una collaborazione. Da una parte - scrive la presidente di Article 29 Isabelle Falque-Pierrotin - le imprese hanno "il legittimo interesse" di tutelarsi, dall'altra gli utenti hanno il diritto alla propria privacy. Serve quindi "una nuova cornice giuridica", oggi assente, che combini i due interessi.

Soacial arma a doppio taglio

La strada migliore (e piú semplice) sarebbe quella di settare i profili con le regole piú stringenti per la privacy, in modo che solo la cerchi ristretta di amici possa vedere ció che postiamo. Ma su piattaforme come Twitter questo non puó essere fatto. E non sono rari i casi in cui persone giá assunte sono state licenziate dopo aver postato commenti razzisti o ingiuriosi.